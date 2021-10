Sapersi orientare nell’acquisto di uno dei migliori mouse senza fili economici su Amazon è di fondamentale importanza, soprattutto a fronte di un utilizzo costante del pc nell’arco della giornata.

Il ricorso a un mouse scomodo si dimostra un problema da non sottovalutare, perché comporta ingenti perdite di tempo. Chi poi con il pc ci lavora, con un mouse tutt’altro che affidabile, non fa altro che perdere soldi. Ragion per cui, avere le idee chiare sui migliori mouse wireless low cost è davvero utile. Dove acquistarli? Preferibilmente, su Amazon, portale leader nel ramo dell’e-commerce, visto che, da un lato, la gamma di alternative offerte risulta davvero variegata e, dall’altro, i prezzi si dimostrano altamente convenienti.

Prima di segnalare quelli che secondo il nostro punto di vista sono i 5 migliori mouse senza fili economici su Amazon, ci teniamo a precisare che tutti gli articoli indicati hanno un vantaggio unico: la trasportabilità. Data l’assenza di filo, il loro utilizzo è molto pratico, specie nel caso dei laptop. Inoltre, non sono ingombranti e consentono agli utenti di avere la scrivania pulita. Nella circostanza di un utilizzo professionale del pc (lavoratori o studenti), la cosa si rivela particolarmente utile, specie in termini di produttività. Altro aspetto positivo dei mouse senza fili economici è che sono ideali per chi è abituato a viaggiare: il touchpad, infatti, può rallentare le operazioni.

Variabili come la tonalità, la qualità costruttiva e l'ergonomia giocano un ruolo di cruciale importanza in fase di acquisto. Per quanto riguarda il primo fattore, nell'era del design e nella società dell'immagine, è inutile negarlo, anche l'occhio vuole la sua parte. Portarsi a casa un prodotto che regala un ottimo impatto visivo, che sia piacevole al tatto in fase di utilizzo, che resista all'usura il più a lungo possibile è ciò che gli utenti cercano in un mouse. A prescindere dal fatto che il pc venga usato a scopi professionali (studio o lavoro) così come per i giochi, i movimenti che il mouse senza fili deve assicurare devono essere i più fluidi possibili, garantendo al diretto interessato di fare le varie operazioni a distanza. Il tutto con la massima stabilità.

Last but not least, l'autonomia della batteria. Il suddetto parametro incide sul comportamento d'acquisto da parte degli utenti. Tanto più la durata è superiore, tanto più tempo si dovrà attendere per la sostituzione delle pile. Perciò, l'ottimizzazione dei consumi energetici è una variabile su cui c'è una certa attenzione da parte degli end-user.

Fatte queste premesse, ecco quali sono i migliori mouse senza fili economici su Amazon.

Mouse Teknet Pro

Il mouse Teknet Pro rientra di diritto tra i migliori mouse senza fili economici su Amazon, principalmente per una questione di design e di comfort. Nel primo caso, la disponibilità in 5 colorazioni differenti (grigio, blu, nero, porpora e rosso) regala un forte impatto visivo che non lascia di sicuro indifferenti gli utenti. La presenza dei 6 tasti, la velocità di rilevamento 2600 dpi e il ricevitore nano costituiscono importanti fattori di vantaggio competitivo.

Le dimensioni contenute (6,7 x 4 x 10,4 centimetri) e la massima compatibilità con Windows e Mac fanno sì che a scegliere questo articolo siano prevalentemente gli end user che cercano di trarre il massimo delle prestazioni in fase di utilizzo della loro postazione multimediale.

La batteria ha poi un’autonomia di ben 24 mesi (periodo medio pari a 730 ore, secondo la casa produttrice). Il LED indica quando il mouse è attivo. Ottima la presenza della modalità Smart Sleep e dell’interruttore ON/OFF per quanto riguarda l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Cosa dire in riferimento al livello della qualità costruttiva di questo valido mouse? Materiale cardine è la plastica. Essendo il prezzo particolarmente ridotto, come verrà indicato a breve, non ci si poteva di certo attendere la presenza dell’alluminio. Tuttavia, il materiale plastificato qui presente è di buona qualità, specie in termini di resistenza. Spesso, nell’immaginario collettivo, si tende ad associare alla plastica l’idea di fondo che, a causa dell’usura, il rivestimento tende a consumarsi nel breve periodi. Ciò non avviene nel caso del TEKNET PRO. Menzione speciale la merita poi il rivestimento gommato laterale, la cui mission di fondo consiste ne rendere ancora più precisi i movimenti: in questo modo, non viene perso il grip dalla superficie del mouse.

Positivo è il feedback dato dagli utenti per ciò che concerne l’ergonomia: trattandosi di un mouse plug & play, è sufficiente procedere all’estrazione del connettore del USB, situato sul lato inferiore, e andare a effettuare l’inserimento nella porta del computer. Il mouse si accende ed è pronto per il funzionamento.

In termini di performance, come si evince anche dalle recensioni pubblicate sui vari forum a tema, il giudizio degli utenti è decisamente lusinghiero. La presenza di un sensore laser è di sicuro un punto a favore di questo mouse così come la regolazione dei 5 DPI: oltre a 2600, anche 2000, 1600, 1200 e 800. Adattarsi alla velocità prediletta è un gioco da ragazzi. Il tasto cliccabile vicino alla rotella consente di variare la velocità dei movimenti del cursore. E se a ciò si aggiunge la presenza dei tasti pag+ e pag- si intuisce come la navigazione online sia davvero ottimale.

Capitolo connettività. Il wireless 2.4 GHz permette all’utente di lavorare sino a 15 metri di distanza, senza che vi siano ritardi: i movimenti appaiono fluidi e naturali. Il top in termini di stabilità.

Il prezzo di Teknet Pro è davvero molto allettante: su Amazon, la versione grigia costa 14,99 euro , mentre per le altre 4 occorre 1 euro in più.

Mouse GeekerChip

Un valido mouse wireless che ha nella leggerezza, nella piacevole sensazione al tatto, nella buona ergonomia i suoi tratti distintivi. Il fatto che non sia affatto ingombrante, come dimostrano le sue dimensioni da 28,8 x 22,5 x 3,5 centimetri è di certo cosa positiva per chi intende lavorare o giocare al pc senza particolari intoppi. Forse è adatto più a chi utilizza il pc non in maniera assidua preferendo lo smartphone e il tablet per lavoro o per studio. GeekerChip è un mouse wireless tascabile e senza pretese, adatto a chi non ha mani particolarmente grandi.

Il motivo di fondo è che si presta molto bene alla portabilità. Perciò, se si lavoro con un laptop in mobilità, l’acquisto del suddetto mouse wireless low cost risulta ben riuscito.

A livello di materiali adottati, la presenza della plastica è particolarmente evidente in ogni punto dell’articolo. Non si registrano rumori rilevanti, ma in termini di compattezza il giudizio è sufficiente (forse una spanna al di sotto dei restanti 4 mouse wireless che verranno presentati all’interno di questo articolo). I movimenti sono complessivamente fluidi e l’utente arriva puntuale sulla posizione di destinazione. Altro aspetto convincente del suddetto articolo è che risulta incredibilmente silenzioso. Sono poi 3 i livelli di DPI: 1600, 1200 e 800.

Affinché il mouse senza fili in oggetto funzioni, è bene accenderlo premendo il pulsantino switch e collegando il ricevitore wireless alla porta della postazione multimediale. Il fatto che sia supportata la modalità di ottimizzazione dei consumi energetici è cosa decisamente positiva. Se il pc, infatti, viene spento, anche il mouse andrà in stand-by. Per poterlo nuovamente utilizzare, bisognerà cliccare su uno dei due tasti laterali.

A fronte di movimenti non fluidi, è opportuno procedere alla rimozione delle protezioni plastificate, situate sulla parte superiore e su quella inferiore dell’articolo. Potendo lavorar solo con la parte liscia del mouse, lo scorrimento sarà più veloce. Lo scopo del materiale gommato verte sull’aumento del grip.

Sempre in termini di corretto funzionamento del mouse senza fili GeekerChip sono necessarie due batterie mini stilo di tipo AAA. Il fatto che non siano incluse all’interno della confezione è purtroppo una seccatura non indifferente, come riconoscono i vari end-user con commenti sulle community tematiche. A parte questo piccolo neo, comunque il mouse senza fili in oggetto viene particolarmente apprezzato, visto il buon rapporto qualità-prezzo. Su Amazon, GeekerChip costa solamente 12,99 euro

Mouse Amazon Basics

L’essenziale contenuto in un mouse low cost, contraddistinto da movimenti fluidi e da un design confortevole che lo rendono valido anche per i mancini. Tutto ciò appare evidente sin dalla fase di apertura del pacco che risulta particolarmente facile, in chiaro stile Amazon. Sono anni che il colosso dell'e-commerce mira a semplificare l'apertura dei pacchi rimuovendo ogni traccia di materiale plastificato. Le fascette tradizionali, adottate in molti pacchi, mancano in questo caso.

A livello di funzionamento, non c’è null’altro da fare che inserire il cavo all’interno dell’apposita porta USB della postazione multimediale in uso. Da lì, l’utilizzo di Amazon Basics sarà immediato.

I movimenti con quello che molti utenti ribattezzano sul web come un mouse di fortuna (nell’accezione positiva del significato) sono alquanto fluidi e precisi. Gli end user desiderosi di navigare sul web in maniera ancora più veloce possono contare sull’utilizzo della rotellina di scroll.

A livello ergonomico, l’Amazon Basics si rivela molto convincente, perché la sua forma è in grado di favorire al meglio la distensione del polso in modo che, a fronte di un utilizzo continuativo, la mano non si stanchi più di tanto. Inoltre, siccome la sua superficie è opaca, non si corre il rischio che si accumuli sporcizia.

Insomma, ricapitolando, installazione semplice, zero ingombri viste le dimensioni pari a 9,50 x 5,7 x 3,8 centimetri, costruzione qualitativa degna di nota. Non sarà la più creativa tra le soluzioni di design, vista la colorazione nera, rigorosamente spartana, ma il suo lavoro l’Amazon Basics lo svolge in maniera più che egregia. Il tracking ottico da 1000 dpi è ad alta definizione: l’utente può contare su un controllo del cursore praticamente immediato. Selezionare e individuare il testo, pertanto, è semplicissimo.

Di fatto, target di riferimento di questo prodotto è costituito da coloro che lavorano saltuariamente al pc desktop o da chi è alla ricerca di un mouse di riserva per il suo portatile, specie nel momento in cui viaggia. Chi cerca soluzioni per il comparto gaming si rivolgerà chiaramente altrove. D’altronde, come si può facilmente presumere, è necessario salire di prezzo, trattandosi di una categoria differente.

Da non sottovalutare infine il fatto che il prodotto può contare su una garanzia pari a 1 anno.

Al momento sul portale di Amazon è in corso una vantaggiosissima offerta, il mouse a solo 14,39 euro . Disponibile in diversi colori.

Mouse INPHIC

Tra i più validi mouse low cost senza fili ricaricabili. I parametri sono davvero di tutto rispetto. In primo luogo, basti citare la batteria ai polimeri di litio integrata. Se altri mouse low cost necessitano di pile AAA, stile Duracell, l’INPHIC viaggia su un altro binario. Ciò si traduce in un livello di autonomia ampiamente superiore, visto che la durata media supera le 2.000 ore. Ricaricare il mouse è semplicissimo: tutto, infatti, avviene mediante l’apposito cavo micro USB. Sono sufficienti poco meno di 2 ore per completare la ricarica. In termini di ottimizzazione energetica c’è da precisare che dopo solo 3 minuti, l’INPHIC entra in modalità stand-by. In questo modo, la batteria non si scarica velocemente.

A livello di connettività, la trasmissione dati wireless è a 2,4 GHz. Il non plus ultra per i professionisti abituati a lavorare a una certa distanza. In questo caso sino a 10 metri dalla postazione multimediale in uso.

Ancora una volta si è dinanzi a un articolo di natura plug and play. Basta collegarlo e l’INPHIC è già pronto per essere usato. Non occorre inserire alcun drive.

A livello di funzionamento, il suddetto mouse ottico wireless ha 3 livelli DPI: tra 1600, 1200 e 1000 sta all’end user decidere se e come cambiare la velocità.

Passando all’ergonomia, le dimensioni da ‎10.7 x 1.7 x 5.7 centimetri sono apprezzate anche dalle donne con mani piccole e, per una questione di tascabilità anche da chi è abituato a usare il laptop fuori sede. L’INPHIC è di fatto uno degli articoli più leggeri di categoria e, inoltre, nel retro del mouse, è equipaggiato anche con un apposito ricevitore Nano.

Come si evince nelle varie recensioni pubblicate nel mondo del web, la maggior parte degli utenti lo apprezza principalmente per aspetti connessi all’ergonomia, ma anche per i click silenziosi. Il design è così sofisticato che utilizzarlo in contesti pubblici, come biblioteche o uffici insonorizzati, è cosa fattibile.

Ottimo il servizio di assistenza tecnica disponibile: 45 giorni di rimborso e 6 mesi necessari alla sostituzione a fronte di problemi. Dulcis in fundo, una miriade di tonalità tra cui scegliere: fra la versione rose gold, argento chiaro, black led, grey, mint pink, mint green, grey led, grey cloth, black, white mint e silver magic c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il prezzo medio è di 12,99 euro a seconda della colorazione scelta, che è molto vasta.

Mouse HP-PC 200

La lista dei migliori mouse economici senza fili su Amazon si conclude citando l'HP-PC 200. Ideato allo scopo di permettere agli utenti di lavorare con la più assoluta praticità, l´HP 200 PC si rivela un mouse wireless low cost molto in voga tra i professionisti alla ricerca di una soluzione secondaria. La tecnologia LED e il sensore a 1000 dpi si dimostrano il non plus ultra in termini di precisione e di affidabilità, al punto che i movimenti appaiono fluidi a prescindere dalla superficie di riferimento. Le prestazioni di fatto rispettano a fondo lo stile HP, proprio come il design che è altamente funzionale. Il contrasto tra la colorazione prediletta e il nero situato in posizione centrale e a livello laterale, regala un colpo d'occhio tutt'altro che indifferente. Le due batterie AAA sono tipiche della categorie di questi mouse senza fili a basso costo, analogamente al fatto che siano pronti all'uso secondo la logica plug & play, già descritta nei modelli precedenti. Non occorre pertanto procedere ad alcuna installazione per quanto riguarda i driver.

Il bello è che non ci sono cavi in giro quando si lavora. Se ciò risulta cosa possibile lo si deve alla connettività wireless da 2,4 GHz, davvero ottima quando si tratta di dover contare su un buon livello di produttività. Il tastino di accensione e di spegnimento è naturalmente presente: la multinazionale statunitense non ha lasciato proprio nulla al caso proprio allo scopo di dare agli utenti di questo articolo il massimo livello di comfort in fase di utilizzo.

Che dire poi della particolare struttura sagomata? Gli end user ne giudicano positivamente la perfetta adattabilità a entrambe le mani. Le dimensioni da 5,85 x 9,5 x 3,4 centimetri rientrano nella media delle soluzioni comodamente trasportabili.

Tirando le somme, il mouse HP 200 PC va più che bene a fronte di un utilizzo quotidiano, a patto che si utilizzi il desktop pc solo sporadicamente oppure in notebook in mobilità. D'altronde, trattasi pur sempre di un mouse economico.

Il prezzo dell'HP-PC 200 si dimostra davvero vantaggioso. Sono sufficienti appena 8,99 euro per acquistarlo. A queste condizioni, risulta praticamente impossibile trovare qualcosa di meglio.