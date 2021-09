Piccoli, versatili, silenziosi, attenti ai consumi, a volte anche economici. I Mini PC hanno tutte queste caratteristiche e vengono scelti sempre più spesso per entrare nei nostri salotti, oppure diventano i computer principali per studiare o lavorare.

Ne esistono davvero per tutte le tasche e ogni anno sul mercato ne arrivano di nuovi e performanti, accorciando sempre di più la distanza che li separa dai PC tradizionali.

Beelink U55

Beelink U55: ha dalla sua tantissime caratteristiche interessanti. In primis un quantitativo di RAM che arriva a 8GB, CPU Intel Core i3-5005U (Dual-core, 3M Cache, fino a 2,0 GHz) e sistema Windows 10 preinstallato. Processore di piattaforma desktop a bassa potenza, prestazioni stabili e affidabili, minor ritardo e ritardo. Possibilità di memoria estesa con TF Card. L'eccellente ventola di raffreddamento integrata assicura una dissipazione del calore efficiente e rapida.

Intel NUC Kit NUC8i5BEK

Intel NUC Kit NUC8i5BEK: dotato di processore Intel Core i5-8259U e chip grafico Intel Iris Plus Graphics 655. Essendo un vero e proprio barebone non ha storage di massa preinstallato ma un alloggiamento da 9,5mm SATA 3 per l'installazione di un hard disk. Non è presente neppure la RAM, vi sono però due alloggiamenti per banchi di SODIMM DDR 4 da 16 Gb l'uno per un totale di 32 Gb. Oltre al sistema operativo andrà aggiunto un HD SSD 250 Gb da e un modulo RAM a da 8 Gb. Molto comoda la presenza, oltre al Wifi e Bluetooth, anche di un sensore a infrarossi che permette l'utilizzo di un telecomando. Come connettività va evidenziata la presenza di una USB Type-C con supporto Thunderbolt 3.

Mac Mini

Mac Mini: la declinazione Apple del Mini PC è certamente iconica per quanto riguarda il design. Un oggetto che, nella tradizione della Mela, punta tutto su un connubio di eleganza e qualità dei materiali, senza dimenticare però le performance. Mac Mini è dotato di processore Intel Core i3 quad‑core di ottava generazione a 3,6GHz,

8GB di memoria DDR4 a 2666MHz, scheda grafica Intel UHD Graphics 630, storage SSD PCIe da 256GB. Vi è anche una versione con Intel Core i5 e SSD da 512 GB.

CHUWI CoreBox

CHUWI CoreBox: utilizza il processore Intel Core i5-8259U, che soddisfa le funzioni quotidiane richieste, può eseguire il multi-tasking e può integrare meglio l'elaborazione delle immagini e i giochi fluidi. Supporta la decodifica video 4K, CoreBox è dotato di Intel Iris Graphics6100 integrata, supporta bene il 4K. CoreBox offre una comoda connettività con quatro USB*A 3.0, due porte HDMI più un microfono e jack per cuffie per adattarsi alle tue esigenze.

MINIS FORUM

MINIS FORUM: è dotato di due connessioni per display, HDMI 2.0 (4K a 60 Hz) e Display Port (4K a 60 Hz). Può collegare proiettori, monitor, TV ecc. La memoria può essere espansa con una scheda TF o un HDD SATA da 2,5 pollici. Questo computer può rimanere connesso anche se è più lontano dal router wireless.