Il marchio cinese Chuwi è ormai da tempo presente sul mercato italiano grazie ai prodotti di alta tecnologia e funzionalità che riproduce e distribuisce a gran richiesta: computer portatili e tablet. La Chuwi ne consente l’utilizzo grazie ai sistemi operativi Android e Windows e ne assicura il risultato attraverso alti livelli di qualità dei prodotti distribuiti sul mercato per la loro vendita presso i rivenditori. Tanti prodotti funzionali e considerati dei gioiellini dell’informatica, ma ve ne sono alcuni considerati tra i top dell’elenco stimato dalla Chuwi. Vediamo in questa guida i migliori selezionati da noi di Telefonino.net.

Chuwi CoreBox Pro

Queste le specifiche tecniche principali del Chuwi CoreBox Pro: processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 256 GB, WiFi 6, Bluetooth 5.1, due slot Ethernet, quattro porte USB 3.0, una Type-C con supporto Thunderbolt 3, due jack audio da 3,5 mm, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor con risoluzione 4K. Il tutto racchiuso in un case con dimensioni pari a 17,3×15,8×7,3 centimetri. Lato software il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home.

Chuwi CoreBox X

Questo Chuwi CoreBox X è un Mini-PC ad alte prestazioni con un processore Intel Core-i7 di 6a generazione, 8GB LPDDR3 RAM, 256GB NVMe SSD e Windows 10. è realizzato in lega di alluminio-magnesio e policarbonato. La dimensione è di 6*6 pollici, solo 2 l di volume è il 20% dell’host tradizionale. Pesa solo 805 grammi ed è 13,5 volte più piccola di una postazione di lavoro tradizionale. Così si può facilmente collocarlo ovunque e anche trasportarlo facilmente tra diverse stanze o casette di vacanza. Probabilmente si desidera collegare una tastiera o un mouse separato, un disco rigido esterno, una memoria USB, uno schermo. Il Chuwi CoreBox integra due porte USB 2.0 più due porte USB 3.0, un’uscita video HDMI, così come un jack per cuffie e un jack per microfono.

Chuwi Herobox

Il Chuwi Herobox non è proprio adatto a gaming 4K o editing video ma certamente affidabile nelle operazioni di tutti i giorni o come media-center in salotto. Si caratterizza per telaio in alluminio e l'assenza di una ventola, con memoria RAM da 4GB a 8GB sia lo storage da 64GB eMMC a 180GB su drive SSD.

L'Herobox è a risparmio energetico rimane potente e stabile anche dopo lunghe ore di lavoro. Herobox ha una grafica Intel 9th HD con decodifica rigida 4K UHD e supporta video in formati 10 bit VP9 e HEVC. Super decodifica, convertibile in un HTPC in qualsiasi momento.

Chuwi LarkBox Pro

Il Chuwi LarkBox Pro è il Mini PC completo di tutto che sta nel palmo di una mano, con caratteristiche adatte alla didattica a distanza così come a gestire le operazioni base della produttività, ma anche alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Le dimensioni sono estremamente compatte: 61x61x43 millimetri, solo 127 grammi di peso. Può anche essere montato dietro al monitor grazie all’attacco VESA. Queste le più importanti specifiche tecniche incluse: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna per lo storage (con possibilità di espansione fino a 1 TB), due porte USB 3.0 Type-A, una USB-C, scita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm e slot microSD.