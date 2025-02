Migliori zaini da trekking e per la Montagna del 2025

Uno zaino da trekking deve contenere tutto ciò che serve, ma anche garantire comfort, resistenza e praticità durante le escursioni. Nella guida di oggi andremo a vedere i migliori zaini da montagna e non solo, suddivisi per capacità, mettendone in risalto i vari punti di forza e debolezza. Illustreremo i fattori da valutare nella scelta dello zaino da escursionismo ideale per le proprie esigenze, così i lettori potranno fare le proprie valutazioni in modo indipendente.

Infine, tra i vari modelli selezionati, andremo a segnalare i migliori zaini da trekking da donna e da uomo, ossia i modelli che meglio si adattano alle differenze anatomiche.

Miglior Zaino Trekking 30 Litri

Per avventure giornaliere o escursioni di breve durata, uno zaino da trekking da 30 litri è la soluzione ideale. Ma quanto è grande uno zaino da 30 litri? Le sue dimensioni possono variare a seconda del modello, ma in genere è alto tra 45 e 55 cm, largo 25-35 cm e profondo 15-25 cm. Alcuni zaini hanno una forma più compatta e squadrata, mentre altri sono più allungati per aderire meglio alla schiena e distribuire il peso in modo ottimale. In questa parte della guida analizzeremo vari modelli con questa capacità, indicandone pro e contro, così da consentire ai nostri lettori di fare una scelta di acquisto consapevole e informata.

Osprey Tempest 30

Litri: 30 l Peso: 1,1 kg Materiali: Nylon riciclato con certificazione Bluesign Estensione: ❌ Tasche: 7 Uso consigliato/caratteristica principale: Trekking, hiking, escursioni giornaliere, mountain bike, ferrata/leggero e ideale per le donne Prezzo: € 121,69

L’Osprey Tempest 30 è uno zaino da montagna ed escursionismo pensato nello specifico per le donne. Il design moderno dalle linee pulite offre funzionalità e comfort per svariate attività all’aperto. Il sistema di sospensione AirScape presenta un pannello posteriore stampato a iniezione con schiuma scanalata, per una migliore vestibilità e ventilazione.

Questo modello presenta una chiusura superiore con tasca esterna dotata di cerniera, ideale per riporre oggetti come snack, borracce o torce. Il sistema Stow-on-the-Go consente di riporre i bastoncini da trekking senza la necessità di togliere dalle spalle lo zaino. Le cinghie laterali stabilizzano il carico, mentre le tasche con cerniera sulla parte lombare offrono ulteriore spazio per piccoli oggetti.

Con un peso di circa 1,1 kg, questo zaino da montagna è leggero e capiente, ideale per le escursioni di un giorno o per le avventure mordi e fuggi.

Pro Peso ridotto di 1,1 kg, ideale per escursioni di un giorno

Design ergonomico, con spallacci e cintura lombare progettati per le donne

Possibilità di riporre i bastoncini da trekking senza togliere lo zaino dalle spalle

Ottima ventilazione e comfort d’uso grazie al sistema AirScape

Realizzato in materiali resistenti e ultraleggeri Contro L’accesso alle tasche laterali risulta un po’ scomodo visto il design

Assenza di un telo coprizaino impermeabile negli accessori in dotazione

Salewa Randonnée 32

Litri: 32 l Peso: 995 gr Materiali: Nylon Robic 210D Ripstop Estensione: ❌ Tasche: 7 Uso consigliato/caratteristica principale: Sci, alpinismo, snowboard, arrampicata invernale/ leggero, massima flessibilità dei movimenti Prezzo: € 141,99

Il Salewa Randonnée 32 è uno zaino da montagna versatile, rivolto soprattutto agli appassionati di alpinismo ed escursioni invernali. La tecnologia Dry Back Contact riduce la sudorazione durante le attività più intense. Realizzato in resistente nylon Robic 210D Ripstop, il Salewa Randonnée 32 è il miglior zaino da trekking giornaliero, grazie al peso di soli 995 grammi.

Il sistema di spallacci con fessura garantisce una maggiore mobilità delle braccia, ideale per lunghe salite con sci o le arrampicate. Tra gli accessori citiamo le attaccature per corde o piccozza da ghiaccio, oltre a diverse opzioni per il fissaggio degli sci.

Da segnalare anche la presenza di una tasca per gli occhiali, foderata in pile per prevenire i graffi, e di uno specifico scomparto per pale da neve.

Pro Traspirazione garantita dal sistema Dry Back Contact

Peso di soli 995 grammi per la massima facilità di trasporto

Realizzato nylon Robic 210D Ripstop resistente a strappi e usura

Presenza di comodi fissaggi specifici per sci, snowboard, piccozze e corda

Spallacci ultraflessibili, ideali per i movimenti tipici delle arrampicate Contro Design rivolto perlopiù ad attività invernali

Assenza di imbottitura extra nella cintura lombare

Gregory Targhee 32

Litri: 32 l Peso: 1,37 kg Materiali: Nylon riciclato e 1000D Cordura Estensione: ❌ Tasche: 5 Uso consigliato/caratteristica principale: Sci, alpinismo, snowboard, arrampicata invernale/scomparto per attrezzatura di emergenza Prezzo: € 209,99

Restiamo nell’ambito degli zaini per montagna, con il Gregory Targhee 32, uno zaino da escursione da 32 litri, ideale per le avventure di un giorno. Il sistema VertFlex coniuga supporto e flessibilità, garantendo la massima stabilità alla schiena. Il pannello anteriore è realizzato in 1000D Cordura per evitare danni o segni causati dalle parti in metallo dello zaino.

L’accesso al compartimento principale avviene tramite una comoda cerniera, per facilitare l’organizzazione dell’attrezzatura. La tasca di sicurezza anti-valanga presenta scomparti per proteggere pale e altre attrezzature di emergenza. Questo zaino da montagna offre inoltre un pratico sistema di trasporto per il caschetto, con ganci facili da utilizzare.

Il robusto sistema di fissaggi consente di trasportare in sicurezza sci, snowboard o racchette da neve, offrendo la massima versatilità per tutte le avventure invernali in montagna.

Pro Sistema VertFlex per la massima flessibilità durante le salite o discese

Scomparto anti-valanga di sicurezza per attrezzature di emergenza

Pannello anteriore resistente alle parti in metallo

Realizzato nylon riciclato resistente ed ecosostenibile

Accesso al pannello posteriore con comoda cerniera, per evitare di esporre il contenuto a neve o ghiaccio Contro Peso di 1,37 kg di poco superiore rispetto alla concorrenza

Tasca esterna di dimensioni ridotte in confronto ad altri zaini da montagna

Millet Matrix 30 Mbs

Litri: 30 l Peso: 1,15 kg Materiali: N 420 D Velocity, N 210 D RipStop HT Estensione: ❌ Tasche: 6 Uso consigliato/caratteristica principale: Sci, alpinismo, snowboard, arrampicata invernale/ottimo supporto lombare Prezzo: € 99,90

Il Millet Matrix 30 Mbs è uno zaino da montagna che offre comfort e funzionalità durante le escursioni in montagna. Basato su 3 anni di studi, il sistema Mobility Back System (MBS) garantisce una perfetta aderenza al corpo, seguendone i movimenti. Questo sistema si concentra sulla mobilità di bacino e spalle, eliminando dolori o fastidi alla schiena.

Questo zaino da escursionismo è pensato per tutti gli appassionati di avventura in montagna e sulla neve, come testimonia il comodo sistema di fissaggio diagonale Quick Axe per sci e piccozza. Sono presenti tasche laterali in rete elastiche, un porta casco rimovibile e cinghie di compressione per stabilizzare il carico.

Il tessuto elasticizzato e gli spallacci ergonomici rendono questo zaino da montagna comodo e versatile per tutti gli amanti della neve.

Pro Sistema Quick Axe per un fissaggio rapido e versatile degli sci

Supporto lombare avanzato, grazie al sistema MBS

Cinghie regolabili ed ergonomiche, per la massima adattabilità

Porta casco integrato e rimovibile

Massima stabilità grazie alle cinghie di compressione laterali Contro Fissaggio degli sci limitato alla posizione diagonale

Peso di 1,15 kg superiore rispetto ad altri modelli della stessa capienza

Vaude Jura 32

Litri: 32 l Peso: 1,25 kg Materiali: Poliestere riciclato, Rivestimento in poliuretano 200 D Estensione: ❌ Tasche: 5 Uso consigliato/caratteristica principale: Escursionismo, hiking, trekking, attività all’aperto, mountain bike/grande versatilità d’uso Prezzo: € 118,30

Il Vaude Jura 32 è il miglior zaino da trekking da giornaliero da 30 litri. Con i suoi 32 litri di capacità, questo zaino da escursione giornaliera offre spazio sufficiente per tutto il necessario, garantendo al contempo un’organizzazione pratica e ottimale.

Il sistema di ventilazione Aeroflex permette il ricambio continuo dell’aria tra zaino e schiena, per il massimo comfort d’uso anche nelle escursioni sotto il sole battente. Lo scomparto principale è spazioso, mentre la presenza di varie tasche permette di riporre in tutta praticità diversi oggetti.

Gli spallacci ergonomici si adattano al corpo, senza limitarne i movimenti, mentre le cinghie di compressioni laterali garantiscono la massima stabilità del carico. L’utilizzo di materiali ecologici è ideale per chi cerca uno zaino da escursionismo resistente e un approccio sostenibile alle avventure outdoor.

Pro Ventilazione ottimale tra schiena e parte posteriore dello zaino, grazie al sistema Aeroflex

Ideale per qualsiasi tipo di attività all’aperto in giornata

Tasca sulla cintura lombare per una maggiore praticità

Realizzato in materiali eco-sostenibili, per una minore impronta di carbonio

Scomparto principale generoso e capacità massima di 32 litri Contro Design piuttosto tradizionale, senza alcun elemento distintivo

Cintura lombare non rimovibile, il che riduce la flessibilità d’uso

Migliori Zaini Trekking 40 litri

Gli zaini da trekking da 40 litri sono ideali per escursioni o attività outdoor di più giorni, in cui occorre portare con sé un equipaggiamento completo. Nei prossimi paragrafi presenteremo i migliori zaini da trekking da 40 litri, fornendo tutte le informazioni necessarie per scegliere uno zaino da escursione perfetto per le avventure più lunghe.

Osprey zaino Fairview 40

Litri: 40 l Peso: 1,44 kg Materiali: Nylon 210D Estensione: ❌ Tasche: 4 Uso consigliato/caratteristica principale: Escursionismo, hiking trekking, attività all’aperto, mountain bike, viaggi/possibilità di trasformarlo in un comodo borsone da viaggio Prezzo: € 158,70

L’Ospray Fairview 40 è uno dei migliori zaini da viaggio oggi presente sul mercato. Infatti, grazie a una serie di zip, è possibile richiudere a scomparsa gli spallacci, trasformandolo in un comodo borsone. Il design di questo zaino è pensato nello specifico per le donne, e offre il massimo in termini di comfort e praticità.

Gli spallacci e la cintura sono realizzati in tessuto morbido, per il massimo comfort, mentre la parte posteriore è realizzata in uno speciale materiale traspirante per ridurre il sudore sulla schiena. Lo scomparto principale è facile da raggiungere grazie all’apertura a valigia, con cerniere bloccabili per una maggiore sicurezza.

Le cinghie di compressione mantengono stabile il carico, mentre la tasca anteriore con cerniera consente di conservare dispositivi elettronici o documenti. Lo zaino è realizzato in nylon 210D, per la massima resistenza.

Pro Possibilità di trasformare lo zaino da trekking in un comodo borsone

Apertura del comparto principale in stile valigia, per la massima praticità e sicurezza

Realizzato in resistente nylon 210D, per la massima longevità nel tempo

Presenza di maniglie imbottite per agevolare il trasporto nel formato borsone

Comoda tasca frontale per riporre documento o device elettronici Contro Imbottitura degli spallacci meno comoda rispetto ad altri modelli

Numero di tasche interne limitato, per una minore flessibilità d’uso

Ferrino Alta Via 45

Litri: 45 l Peso: 1,55 kg Materiali: Jaquard Weave 500D, Supertex Water Resistant Estensione: ❌ Tasche: 6 Uso consigliato/caratteristica principale: Escursionismo, hiking, trekking, attività all’aperto, mountain bike, viaggi/resistenza alle intemperie grazie ai materiali premium Prezzo: € 105,99

Il Ferrino Alta Via 45 è uno zaino da trekking versatile, progettato per la massima praticità durante le avventure all’aperto o in montagna. Con una capacità di 45 litri, è ideale per escursioni di uno o più giorni, offrendo abbastanza spazio per portare con sé tutto l’indispensabile.

Il comfort è garantito dal Dry Net System, che offre una ventilazione ideale tra schiena e pannello posteriore grazie al tessuto reticolare. Il telaio in acciaio flessibile permette una distribuzione equilibrata e più comoda del carico.

I materiali premium utilizzati offrono la massima resistenza a usura e intemperie. Il coprizaino incluso protegge lo zaino e gli oggetti al suo interno dalla pioggia.

Le numerose tasche presenti e gli accessori inclusi, come il porta bastoncini da trekking e la predisposizione per le H2 bag, offrono ulteriore versatilità e praticità durante le proprie escursioni.

Pro Coprizaino integrato per una protezione immediata dalla pioggia

Ottimo sistema di traspirazione per la schiena grazie al Dry Net System

Realizzato con materiali ultraresistenti anche contro gli agenti atmosferici

Capacità di 45 litri, per uno spazio più che sufficiente a trasportare tutto l’equipaggiamento necessario

Predisposizione per sistemi H2 Bag, per restare sempre idratati Contro Non proprio leggero, con un peso di 1,55 kg

Tasche laterali in rete elastica comode ma non richiudibili, con rischio di scivolamento degli oggetti

Ferrino Durance 40

Litri: 40 l Peso: 1,7 kg Materiali: Jaquard Weave 500D, Supertex Water Resistant Estensione: ❌ Tasche: 6 Uso consigliato/caratteristica principale: Escursionismo, hiking, trekking, attività all’aperto, mountain bike, viaggi/ideale per il trasporto di accessori e attrezzatura extra Prezzo: € 117,39

Come testimoniato dalla presenza nella nostra classifica di ben 2 modelli del brand, Ferrino è una delle migliori marche per zaini da trekking. Il Durance 40 è uno zaino versatile, rivolto a tutti gli appassionati di trekking, hiking ed escursionismo. Anche questo modello è realizzato con materiali premium per la massima resistenza, intemperie comprese.

Gli spallacci garantiscono il massimo comfort durante le escursioni, grazie alle imbottiture ergonomiche, rivestite in tessuto traspirante. Inoltre, la regolazione in lunghezza permette di adattare lo zaino a varie corporature e distribuire il peso in modo ottimale.

Oltre alla presenza di numerose tasche, questo zaino per escursione presenta due porta piccozze e due porta bastoncini da trekking, oltre a una comoda tasca a vita, per una praticità d’uso al top.

Pro Massima versatilità grazie ai vari accessori, come il porta piccozze o il porta bastoncini da trekking

L’apertura in basso e in alto consente di raggiungere in modo agevole il contenuto dello zaino

Massima resistenza, anche alle intemperie, grazie all’uso di materiali premium

Imbottitura ergonomica degli spallacci con rivestimento traspirante, per il massimo comfort anche durante le escursioni più lunghe

Telaio dello schienale realizzato in acciaio flessibile, per una distribuzione ottimale del carico Contro Piuttosto pesante, con un peso da vuoto di 1,7 kg

Cinghie aggiuntive per accessori non rimovibili

Vaude Asymmetric 38+8

Litri: 38+8 l Peso: 1,7 kg Materiali: Poliestere dobby riciclato 450D con certificazione Bluesign Estensione: ✔️(+8 litri) Tasche: 6 Uso consigliato/caratteristica principale: Escursionismo, hiking, trekking, attività all’aperto, mountain bike, viaggi/modulabile grazie alla possibilità di estendere la capacità mediante il cappuccio regolabile Prezzo: € 164,23

Il design del Vaude Asymmetric lo rende perfetto per le avventure di più giorni, ed è pensato per le donne. La capacità di base di 38 litri è estensibile di ulteriori 8 litri grazie al cappuccio regolabile in altezza, per un totale di 46 litri.

Il sistema dorsale Terolight, con telaio integrato, ottimizza il trasferimento del carico, per una stabilità ottimale. Gli spallacci imbottiti e la cintura lombare ergonomica, adattati alle forme femminili, garantiscono il massimo comfort, anche dopo ore e ore di escursioni. Lo zaino offre uno scomparto anteriore, tasche elastiche laterali, una tasca frontale e un cappuccio rimovibile, con scomparti interni ed esterni.

Realizzato in materiali sostenibili, con certificazione Green Shape, questo modello si distingue per l’ottima ventilazione, grazie al sistema di areazione e all’imbottitura ad alveare tridimensionale, che favorisce il ricambio dell’aria, evitando il ristagno di sudore.

Pro Capacità di 38 litri modulabile, grazie all’estensione di altri 8 litri

Distribuzione ottimale del peso, per la massima stabilità e un minore affaticamento, grazie al sistema dorsale Tergolight

Massimo comfort garantito da spallacci e cintura lombare ergonomici, pensati per le donne

Adatto a svariate attività, dal trekking in montagna, fino all’hiking

Tasche interne ed esterne nel cappuccio regolabile, per ancora più spazio Contro Pur essendo modulabile, il peso di base di 1,7 kg è piuttosto elevato

Cappuccio regolabile meno stabile rispetto ad altri zaini con design più solidi

Migliori Zaini da Viaggio 50+ Litri

Gli zaini da viaggio con una capacità pari o superiore ai 50 litri sono la scelta da fare per avventure di più giorni, che richiedono un equipaggiamento completo. Offrendo molto spazio per abbigliamento, attrezzature e provviste, sono ideali anche per i backpacker che desiderano esplorare il mondo in totale autonomia. In questa sezione della nostra guida, scopriremo le opzioni migliori presenti in questo segmento di mercato.

Osprey Farpoint Trek 55

Litri: 55 l Peso: 1,9 kg Materiali: Nylon riciclato 420D con approvazione Bluesign Estensione: ❌ Tasche: 6 Uso consigliato/caratteristica principale: Escursionismo, hiking, trekking, viaggi di più giorni/compatibile con zaini più piccoli del brand, per escursioni giornaliere durante avventure di più giorni Prezzo: € 186,30

L’Osprey Farpoint Trek 55 è uno zaino pensato per viaggiatori, amanti del trekking e dell’avventura più attenti a comfort e praticità. La capacità di 55 litri è perfetta per escursioni di più giorni o viaggi zaino in spalla. Il sistema LightWire garantisce una distribuzione ottimale del peso, garantendo stabilità e comfort anche durante i percorsi più lunghi.

Gli spallacci imbottiti e regolabili, così come la cintura lombare ergonomica, garantiscono la massima comodità d’uso. È compreso un coprizaino impermeabile per proteggere lo zaino e il suo contenuto da improvvisi acquazzoni.

L’apertura anteriore con cerniera è comoda e pratica, mentre le numerose tasche offrono molto spazio per riporre l’attrezzatura e svariati oggetti. Le cinghie per sacco a pelo sono ideali per avventure di più giorni. Questo modello è compatibile con gli zaini Farpoint/Fairview Travel Daypack o Daylite del brand, per escursioni giornaliere durante le proprie avventure più lunghe.

Pro Realizzato in nylon robusto, resistente all’usura nel tempo

Compatibile con altri zaini del brand per gite giornaliere

Ottima ergonomia garantita da spallacci imbottiti, cintura lombare ergonomica e sistema LightWire

Coprizaino impermeabile in dotazione, per proteggere lo zaino dalla pioggia

Comoda apertura anteriore a valigia per un accesso immediato al compartimento principale Contro Non proprio un peso piuma, con i suoi 1,9 kg sulla bilancia

Cintura lombare non rimovibile, che limita la flessibilità del design

Salewa Alptrek 55+10 BP

Litri: 50+10 l Peso: 2,3 kg Materiali: Nylon 280D e nylon 210D a nido d’ape Estensione: ✔️(10 l) Tasche: 8 Uso consigliato/caratteristica principale: Escursionismo, hiking, trekking, viaggi di più giorni, alpinismo/regolabile in lunghezza, ideale anche per l’anatomia femminile Prezzo: € 177,60

Il Salewa Alptrek 55+10 BP è uno zaino da trekking per escursioni di più giorni, con una capacità di base di 55 litri, estensibile fino a 65 litri, mediante il comparto superiore regolabile in altezza. Realizzato in nylon leggero, garantisce la massima resistenza a strappi e usura.

La possibilità di regolare l’altezza rende questo zaino ideale anche per le donne, che tendono ad avere un busto più corto rispetto agli uomini. Gli spallacci anatomici e imbottiti sono l’ideale per escursioni dalle lunghe percorrenze. Il sistema Dry Back favorisce la ventilazione, mantenendo asciutta la schiena anche in condizioni di caldo estremo.

Oltre al parapioggia integrato, gli accessori che consentono il trasporto di sci, casco e piccozza rendono il Salewa Alptrek un ottimo zaino da montagna.

Pro Parapiogga integrato, per mantenere asciutto il contenuto dello zaino in caso di pioggia

Capacità modulabile, per la massima flessibilità

Possibilità di regolare lo schienale grazie al sistema Custom-Fit Pro, ideale per adattare lo zaino all’anatomia femminile

Presenza di accessori pensati anche per gli amanti dell’alpinismo

Design tubolare, ideale per una distribuzione ottimale del carico in terreni scoscesi o irregolari Contro Con un peso di 2,3 kg a vuoto, può risultare pesante una volta carico

Cinghie presenti nella fascia vita non riponibili vista l’assenza di apposite asole

Gregory Baltoro Pro 85rc M

Litri: 85 l Peso: 2,67 kg Materiali: Nylon riciclato 2100D ad alta densità, nylon 630 D ad alta densità (base) Estensione: ❌ Tasche: 9 Uso consigliato/caratteristica principale: Escursionismo, hiking, trekking, viaggi di più giorni, alpinismo/regolabile in lunghezza, ideale anche per l’anatomia femminile Prezzo: € 343,99

Con la sua capacità di 85 litri, il Gregory Baltoro Pro 85rc M è perfetto per le escursioni o le avventure all’aperto di più giorni. Il sistema di sospensione FreeFloat A3 permette alla cintura in vita e agli spallacci di seguire i movimenti del corpo, migliorando la stabilità e riducendo l’affaticamento. Gli spallacci imbottiti e la cintura lombare ergonomica assicurano il massimo del comfort anche a pieno carico.

Il pannello posteriore è realizzato con tecnologia proprietaria AirCushion, che prevede l’uso di una rete con struttura 3D composta per oltre il 90% di aria. Questa soluzione innovativa garantisce la massima traspirabilità sulla schiena, eliminando inoltre fastidiosi punti di pressione sulla stessa.

Tra gli accessori citiamo la copertura antipioggia in dotazione, un comodo vano sacco a pelo inferiore estraibile e il sistema Sunglass QuickStow sullo spallaccio, per riporre gli occhiali in modo rapido e sicuro, senza il rischio di graffiarli.

Pro 85 litri di capacità, ideali per le escursioni di diversi giorni

Spallacci auto-rotanti ergonomici e cintura lombare molto comoda, per il massimo comfort

Telaio perimetrale in lega, per una distribuzione omogenea del peso

Ventilazione della schiena ottimale grazie all’esclusiva tecnologia proprietaria AirCushion

Buon numero di accessori, tra cui anche un fischietto di sicurezza integrato nella cinghia pettorale Contro Il peso di 2,67 kg potrebbe ridurne il comfort d’uso, specie nelle avventure outdoor più lunghe

Una capacità così ampia riduce la versatilità di questo zaino, specie per le escursioni più brevi

Come scegliere uno Zaino da Escursionismo

Scegliere lo zaino da escursionismo adatto alle proprie esigenze è fondamentale per vivere appieno le proprie avventure all’aria aperta. Ecco i criteri principali da tenere in considerazione, gli stessi che abbiamo usato per i modelli presentati in questa guida:

Dimensioni/litri: la capacità di uno zaino da trekking, espressa in litri, va valutata in base alle proprie esigenze. Quanti litri deve essere uno zaino da trekking? Per escursioni giornaliere, uno zaino da 20 o 30 litri è più che sufficiente per trasportare tutto il necessario. Per avventure outdoor di più giorni, specie se si prevede di dormire all’aperto, consigliamo zaini da 50 a 70 litri, in grado di contenere attrezzature aggiuntive, tra cui tende e sacchi a pelo.

Dorso dello zaino e lunghezza dello schienale: la lunghezza dello schienale deve essere proporzionata alla propria altezza. La possibilità di regolare questo elemento permette di adattare lo zaino al proprio torso, garantendo il corretto posizionamento della cintura ventrale lungo i fianchi, per trasferire in modo corretto il peso dalle spalle al bacino. Da valutare anche il sistema di ventilazione, per ridurre la sudorazione in eccesso sulla schiena.

Materiali: decretano peso, resistenza e impermeabilità. I materiali più utilizzati comprendono nylon e poliestere, per la massima leggerezza e resistenza. Alcuni zaini usano speciali trattamenti idrorepellenti sui tessuti per garantirne l’impermeabilità. Molti produttori usano materiali traspiranti per il pannello posteriore, ideali per una ventilazione ottimale.

Accessori: oltre ad aumentare la funzionalità di uno zaino da escursione, la presenza di accessori è un criterio fondamentale da valutare. Le cinghie di compressione aiutano a mantenere stabile il carico, mentre la presenza di un buon numero di tasche esterne è ideale per avere a portata di mano gli oggetti di uso frequente. In uno zaino da montagna è molto utile una tasca foderata per gli occhiali o un sistema di aggancio per sci, caschetto e piccozza. Mentre, in uno zaino da trekking un accessorio indispensabile è il porta bastoncini da trekking. Altri accessori utili sono le coperture antipioggia in dotazione, sistemi di idratazione integrati o la compatibilità con sacche d’acqua.

Uso: fattore cruciale da tenere in considerazione per la scelta di uno zaino da trekking è l’uso a cui sarà destinato. Gli amanti dell’alpinismo dovranno rivolgersi a uno degli zaini da montagna presentati in questa guida, dotato di accessori specifici, quali agganci per sci e porta piccozze. Chi invece intende utilizzare il proprio zaino in un’escursione di più giorni o per viaggi on-the-road, magari dormendo sotto le stelle, è bene che rivolga la propria attenzione verso uno degli zaini da escursionismo più capienti recensiti in questa sede.

Zaino Trekking Uomo

Gli uomini tendono ad avere una curvatura della schiena più accentuata, dunque è importante valutare il pannello posteriore dello zaino, in modo che si adatti a questa caratteristica anatomica. Anche le spalle degli uomini, sono tendenzialmente più accentuate e larghe rispetto a quelle delle donne.

Considerando quelle che sono solo alcune differenze anatomiche tra uomo e donna, ecco gli zaini da trekking da uomo migliori tra quelli presentati:

Vaude Jura 32: ideale per gli uomini grazie agli ampi spallacci sagomati e regolabili e alla cintura lombare, che assicura una distribuzione uniforme del peso, considerata la maggiore lunghezza della schiena degli uomini.

Ferrino Alta Via 45: il Dry Net System garantisce una ventilazione ottimale, ideale per gli uomini, che tendono a sudare di più nella zona dorsale. Gli spallacci imbottiti e l’ampia cintura lombare sono perfetti per spalle e fianchi degli uomini.

Gregory Baltoro Pro 85: il sistema FreeFloat A3 si adatta ai movimenti naturali del corpo, per garantire maggiore stabilità agli uomini su terreni accidentati. Gli spallacci anatomici imbottiti distribuiscono in modo ottimale il peso sulle spalle più larghe degli uomini, mentre la cintura lombare è perfetta per il busto più lungo degli uomini.

Migliori Zaini da Trekking Donna

Uno zaino da trekking per donna deve tenere conto nel suo design delle caratteristiche anatomiche femminili.

In genere, le donne tendono ad avere spalle più strette, un busto più corto, fianchi larghi e bacino più pronunciati. Ecco quali sono i migliori zaini da trekking da donna tra quelli presentati nella nostra guida:

Osprey Tempest 30: il sistema di sospensione AirScape si adatta al busto più corto delle donne, per una stabilità e una ventilazione ottimali. Gli spallacci stretti e sagomati riducono la pressione sulle spalle, mentre la cintura lombare angolata è perfetta per i fianchi delle donne.

Vaude Asymmetric 38+8 : gli incavi nella parte bassa del pannello posteriore riducono la pressione sull’articolazione sacroiliaca, riducendo il mal di schiena nelle donne, dato che questa articolazione collega colonna vertebrale e bacino, di solito più largo nelle donne. Gli spallacci più corti e la lunghezza dello schienale ridotta sono perfetti per le donne.

: gli incavi nella parte bassa del pannello posteriore riducono la pressione sull’articolazione sacroiliaca, riducendo il mal di schiena nelle donne, dato che questa articolazione collega colonna vertebrale e bacino, di solito più largo nelle donne. Gli spallacci più corti e la lunghezza dello schienale ridotta sono perfetti per le donne. Salewa Alptrek 55+10 BP: lo schienale regolabile Custom-Fit Pro consente di adattare la vestibilità al busto più corto delle donne. Gli spallacci imbottiti e sagomati sono progettati per spalle più strette, mentre la cintura lombare angolata segue meglio la conformazione dei fianchi femminili.

Conclusione

In questa guida abbiamo presentato i migliori zaini da trekking suddivisi per capacità. Ogni zaino presenta caratteristiche e ambiti d’uso specifici. Per questo motivo, abbiamo anche indicato i criteri da valutare nella scelta del proprio zaino da escursionismo ideale. Oltre alla capacità, è importante tenere conto di diversi fattori, come materiali e accessori, poiché scegliere materiali più resistenti può aumentare la longevità del proprio investimento nel tempo. Per scegliere lo zaino da escursionismo giusto, è sempre bene tener conto della propria fisicità, prediligendo modelli adatti alle proprie caratteristiche fisiche, così da potersi godere le proprie avventure all’aperto nel massimo del comfort.

Domande frequenti sui migliori zaini da trekking Qual è la migliore marca di zaini? Tra le marche migliori di zaini da trekking troviamo sicuramente: The North Face

Lowe Alpine

Ferrino

Deuter

Salewa

Dakine

Vaude Cosa non deve mancare in uno zaino da trekking? Tra gli accessori consigliati da portare in uno zaino da trekking troviamo: Un kit di primo soccorso

Una cartina

Una bussola

Dell’acqua

Del cibo

Indumenti di emergenza

Un telo antipioggia

Una luce di emergenza (consigliata quella frontale)

Documenti personali Quanto costa uno zaino da trekking? Uno zaino da trekking da 60 litri può costare circa 150 euro. Modelli più piccoli invece hanno prezzi inferiori a 100 euro. Quanto deve pesare uno zaino da trekking pieno? Uno zaino da trekking pieno non dovrebbe superare il 15% del proprio peso corporeo. Quindi, per una persona di 70 kg, il peso dello zaino pieno dovrebbe attestarsi intorno ai 14 kg.