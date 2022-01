Fra le prime cose da fare dopo aver acquistato un nuovo iPhone 13 c’è la scelta di una protezione adeguata per evitare di danneggiare il display, soprattutto se si è soliti portarlo in tasca o in borsa, ma anche se si poggia frequentemente su tavoli e ripiani. Alcune protezioni sono particolarmente resistenti anche in caso di cadute

Ibywind: protezione completa al prezzo più basso

Ibywind è un’azienda cinese specializzata in protezioni per i display di smartphone e tablet, sia in vetro temperato che in TPU, ed ha una gamma molto ampia di modelli compatibili con quasi tutti gli smartphone in commercio. La confezione del vetro temperato per iPhone 13 comprende due vetri a protezione del display con strumento per l’applicazione precisa, ma anche una pellicola per il vetro posteriore ed una protezione per l’obiettivo della fotocamera. Lo spessore di soli 0,33mm permette l’uso ottimale del display.

Acquistalo su Amazon.

Spigen Glas.tR EZ Fit: facile da applicare

Da sempre Spigen è garanzia di qualità per cover e protezioni per smartphone, e anche per iPhone 13 non poteva mancare un vetro temperato a protezione del display, con accessorio EZ Fit per applicarlo al meglio sul nostro smartphone. La compatibilità è garantita con le custodie Spigen, ad eccezione della Geo Armor 360, e sono preservate la luminosità dello schermo e la sensibilità del tocco originali.

Acquistalo su Amazon.

Otterbox Performance Plus antimicrobico: resiste anche alle cadute

Con una protezione fortificata che unisce vetro e ioni d’argento per proteggere la superficie dello schermo dai microbi, la Otterbox Performance Plus ha passato i test militari 810H e garantisce una resistenza tripla rispetto ai vetri temperati classici in caso di caduta e addirittura quintupla per i graffi. Il vetro è frutto di una collaborazione con Corning, produttore del celebre Gorilla Glass, ed il primo ad essere validato dall’EPA, agenzia americana per la protezione dell’ambiente.

Acquistalo su Amazon.

Belkin UltraGlass: resistente e antimicrobico

Anche Belkin propone un vetro con tecnologia a doppio scambio ionico, in grado di garantire una resistenza doppia rispetto ai vetri temperati tradizionali. Il trattamento antimicrobico di UltraGlass ne evita anche scolorimento e degradazione, mantenendo la visione perfetta del display per un periodo molto più lungo. Garantita anche la sensibilità al tocco originale del touchscreen.

Acquistalo su Amazon.

Eono vetro temperato: il più economico

Brand diretto di Amazon, Eono propone un’offerta veramente economica: in confezione troviamo infatti ben 3 vetri per il display e 3 protezioni per la fotocamera posteriore. Costruito in vetro giapponese con trattamento anti-impronta, il vetro è antiriflesso e ultrasottile – per mantenere una sensibilità perfetta del touchscreen.

Acquistalo su Amazon.