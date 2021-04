Un ventilatore a colonna è una delle scelte più comuni per chi ha degli spazi ristretti da raffrescare all’interno della propria abitazione o ufficio.

In commercio esistono svariati modelli che si differenziano tra loro sia per il prezzo sia per le peculiarità. Grazie a questa guida potrai scegliere tra i migliori prodotti disponibili sul mercato. A differenza dei ventilatori da parete e da tavolo è un prodotto molto trasportabile ed ha un design al passo coi tempi. Grazie al design moderno è possibile posizionarlo in qualsiasi parte della propria abitazione senza che vada ad inficiare sui nostri interni.

Rowenta VU6670

Rowenta VU6670 è dotato di tecnologia di oscillazione a 180 gradi e permette la copertura completa della stanza dove è posto. Un’altra funzione interessante è quella delle tre velocità d’aria che vanno a regolare l’effetto freschezza che si vuole avere nella propria stanza. Questo ventilatore a colonna con telecomando misura appena 1 metro di altezza ed ha un design molto elegante che permette il posizionamento in qualsiasi angolo della propria casa. Inoltre, con il telecomando è possibile regolarlo a distanza e impostare un timer per lo spegnimento.

Honeywell HO-5500RE4

Honeywell HO-5500RE4 è molto versatile e facile da trasportare.

Il prodotto in questione possiede un display LED con comandi molto semplici da utilizzare. Questo Honeywell è dotato di telecomando a distanza che permette di interagire con il ventilatore anche da un’altra stanza. Come per il Rowenta, anche questo possiede 3 impostazioni di velocità che permettono di regolare il potere di raffreddamento a proprio gusto. È dotato inoltre anche di un timer che permette di programmare il ventilatore fino a 4 ore di utilizzo e poi spegnersi automaticamente. Il ventilatore a colonna di Honeywell ha un sistema di oscillazione che permette di coprire anche gli angoli più remoti della nostra stanza. È possibile programmare, inoltre, il ventilatore a seconda delle proprie esigenze scegliendo la modalità standard, sleep e naturale.

Argo Oniro Tower

Argo Oniro Tower è un ventilatore a colonna di tipo bladeless, ossia senza pale rotanti. Il prodotto in questione si presenta con una luce blu a LED alla base e una struttura in alluminio opaco anodizzato. Questo ventilatore a colonna possiede fino a 9 velocità di ventilazione e 3 modalità di funzionamento da scegliere tra normal, sleep e turbo. Inoltre ha un sistema di oscillazione orizzontale di 90 gradi. È possibile sia controllare il funzionamento di questo ventilatore a colonna tramite display touch LED sia tramite telecomando magnetico applicabile anche nella parte superiore grazie alla calamita. Questo prodotto è sicuramente eco-friendly visto che ha una potenza di soli 26 W.

Il ventilatore a torre in questione possiede un’altezza di quasi un metro e permette di regolare il funzionamento del prodotto in questione grazie al timer regolabile fino a 8 ore.

Bimar VC95

Bimar VC95 ha un design piuttosto retrò che però si fa apprezzare grazie alle sue interessanti caratteristiche.

Il ventilatore Bimar a colonna può essere comandato a distanza con il telecomando in dotazione oppure in maniera manuale. È possibile impostare la velocità di emissione dell’aria fresca e impostare un timer per lo spegnimento automatico. Questo Bimar VC95 gode di 3 velocità di ventilazione e 3 modalità selezionabili a seconda delle proprie esigenze. Il ventilatore a colonna di questo paragrafo ha un altezza di quasi 250 centimetri ed un peso di circa 4 Kg.

Klarstein Skyscraper 3G

Klarstein Skyscraper 3G, ha un design molto accattivante.

Le dimensioni di questo ventilatore a colonna Klarstein sono di quasi 1 metro di altezza e di appena 24 centimetri di diametro della base. La sua forma a grattacielo permette a questo prodotto di essere posizionato in qualsiasi ambiente della casa. Come il Bimar, anche questo Klarstein ha 3 livelli di velocità e 3 modalità da scegliere secondo le proprie esigenze. È dotato anche di filtro molto semplice da pulire che permette di rimuovere le impurità presente nell’aria. Il Klarstein Skyscraper 3G è dotato anche di telecomando per il controllo a distanza e di un display posto in cima al ventilatore.