Quante volte vi è capitato di parlare al telefono ma al contempo di dover necessariamente guidare la propria auto? Essendo una pratica molto pericolosa, il codice della strada, per chi viene sorpreso a utilizzare il cellulare al volante, prevede una multa che varia da 422 a 1.697 euro, a cui va aggiunto il taglio di 5 punti dalla patente di guida. Per questo motivo oggi, molti produttori di vetture includono già di default alcune funzioni utili per usare il telefono senza distrarsi dalla guida. Tuttavia, non tutti, e soprattutto chi dispone di modelli di auto più datati, possono contare su questa funzionalità, almeno di serie. Esistono però degli accessori particolarmente economici che riescono ad ovviare al problema in pochissimo tempo e senza alcuno sforzo. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere una lista dei migliori trasmettitori vivavoce Bluetooth per auto.

La struttura dei suddetti dispostivi è sostanzialmente la stessa per ogni modello: una piccola clip con connessione Bluetooth e completa di microfono, altoparlante e un alimentatore da auto con cavo USB di tipo A incluso in confezione. Alcuni di questi offrono poi una qualità audio migliore, altri invece puntano tutto sull’ottimizzazione del microfono, mentre altri ancora includono anche tanti tasti utili per rispondere o rifiutare una chiamata, oltre che per alzare o abbassare il volume della conversazione.

Tra le funzioni più utili dei trasmettitori vivavoce Bluetooth per auto c’è sicuramente il pairing automatico, il quale va a riconoscere il telefono collegato nel raggio di 5 metri, così da potersi connettere immediatamente. In questo modo, una volta entrati in auto, non bisognerà eseguire alcuna operazione di configurazione, poiché tutto risulterà già pronto per l’utilizzo. Tutto ciò funzionerà anche in chiamata, perciò la conversazione passerà da un device all’altro con tanta fluidità e semplicità. Alcuni prodotti in particolare, possono inoltre contare su una batteria integrata dalla lunga durata e per questo motivo non sarà necessario dover tenere sempre il cavo collegato. Ciò renderà il dispositivo anche eventualmente portatile e utilizzabile fuori dalla vettura.

I prezzi di vendita si sono oggi stabilizzati su un valore davvero molto basso e che spesso non supera neppure i 10 euro. Questo principalmente perché, come già accennato in precedenza, quasi tutte le auto oggi dispongono di connessione Bluetooth con modalità chiamata integrata e che rendono i suddetti trasmettitori sostanzialmente inutili. Al contrario però, tutto ciò risulta essere un’ottima notizia per tutti coloro che non hanno questa opzione integrata, e che potranno adesso risolvere la cosa senza necessariamente spendere una fortuna per eccessivi lavori di installazione o modifica dell’infotainment. Tutti i modelli di cui leggerete in basso saranno quindi dotati per lo più delle stesse caratteristiche, perciò, a prescindere da quale scegliate, non ne sarete sicuramente delusi. Fatte quindi le dovute premesse, partiamo subito con la nostra lista dei migliori trasmettitori vivavoce Bluetooth per auto ora disponibili per l’acquisto online.

Vivavoce Auto Bluetooth con Amplificatore Cellulare Speaker Smartphone

Partiamo subito con uno dei migliori trasmettitori vivavoce Bluetooth per auto, sia per qualità che ovviamente per prezzo di vendita. Il dispositivo si presenta con un design molto semplice e minimale, ovvero un accessorio di piccole dimensioni di colore nero, arricchito da cinque tasti funzione utili, tra cui: uno per rispondere o riagganciare la chiamata, uno per il trasferimento della chiamata dal telefono, uno per accendere o spegnere il device e due per alzare e abbassare il volume.

A completare il tutto, non mancano ovviamente il microfono e lo speaker. Entrambi sono infatti incorporati e non necessitano alcun tipo di pairing con la vettura. Il raggio di azione della connessione Bluetooth non supera i 10 metri, i quali potrebbero variare in base alla presenza o meno di pareti.

Nella parte posteriore è invece presente una comoda clip, perfetta per poter posizionare ovunque l’oggetto, ovviamente più vicino sarà, migliore sarà la qualità della chiamata. La stessa clip potrà eventualmente essere rimossa e quindi non utilizzata. In confezione, oltre al dispositivo in sé, saranno presenti: un cavo di ricarica di tipo USB A e un adattatore di ricarica da auto.

Il trasmettitore vivavoce Bluetooth per auto è disponibile su eBay al prezzo di 9,99 euro

KIT Viva voce Bluetooth per auto universale cellulare multipoint trasmettitore

Un’ottima alternativa molto simile è questo kit viva voce Bluetooth (con raggio di azione di circa 10 metri) universale multipoint, dotato di un design particolarmente semplice e dimensioni di parecchio ridotte (solo 11,5 x 4,5 x 1,5 cm). Sulla sue superficie sono unicamente presenti tre tasti funzione, uno dedicato all’accensione e spegnimento, oppure alla funzione di risposta ad una chiamata, e gli altri due utili per alzare e abbassare il volume in chiamata.

In più, non manca anche un piccolissimo LED che identifica l’accensione del device, e ovviamente anche il microfono e lo speaker. In particolare, lo stesso speaker risulta essere parecchio ampio e quindi dotato di una qualità abbastanza soddisfacente. Sulla cornice laterale è inoltre presente un tasto per mutare il microfono. Sul retro sono invece presenti: la solita clip e anche il vano batteria, la quale potrà anche essere sostituita (acquistandone un’altra separatamente).

In ogni caso, quest’ultima potrà anche essere ricaricata utilizzando il cavo USB di tipo A e l’alimentatore da auto, entrambi ovviamente già presenti in confezione. La clip potrà chiaramente essere rimossa o installata a proprio piacimento.

Il trasmettitore vivavoce Bluetooth per auto è disponibile su eBay al prezzo di 10,98 euro

Vivavoce universale Bluetooth per auto trasmettitore wireless multipoint

Come sicuramente avrete notato, la maggior parte di questi dispositivi non dispongono di un brand specifico, poiché vengono tutti prodotti in massa e venduti online. Proprio per questo motivo, è molto probabile trovare device molto simili tra loro e talvolta anche ideatitici dal punto di vista del design e delle funzioni.

Tutto ciò soltanto per introdurvi al terzo prodotto della lista, davvero molto simile a quello visto all’inizio di questo articolo. Si tratta infatti di un trasmettitore Bluetooth per auto universale, dotato di un design particolarmente ricco di tasti funzione: uno per rispondere, rifiutare o chiudere una chiamata, uno per il trasferimento della chiamata dal telefono al trasmettitore e viceversa, uno per accendere o spegnere il device e due per alzare e abbassare il volume.

Anche in questo caso possiamo contare sulla presenza di microfono e speaker integrati, dalla qualità abbastanza soddisfacente. In confezione non mancano ovviamente: la clip rimovibile, il cavo di ricarica di tipo USB A e l’alimentatore da auto. Il suo raggio di azione è quello classico Bluetooth di circa 10 metri, che potrebbero variare in base alla presenza di pareti.

Il trasmettitore vivavoce Bluetooth per auto è disponibile su eBay al prezzo di 9,00 euro

Kit Auto vivavoce AGPtek Con Assistente Comandi Vocali

Il nuovo Kit Auto vivavoce AGPtek Bluetooth di AGPTEK è dotato della versione Bluetooth 5.0, possiede quindi una ricezione in frequenza più elevata e una velocità di risposta più rapida, il microfono integrato lo rende molto comodo e le funzione di riconnessione automatica utili ad una veloce utilizzo, fino a 10 metri di distanza. Tra le diverse funzioni ha la riduzione del rumore. L’autonomia affidata ad una batteria da 3,7 V, 600 mAh è di 500 ore di standby e 10-12 ore di chiamate continue, con un tempo di ricarica di 2 ore.

Il dispositivo di colore nero è arricchito da dettagli arancio molto eleganti. Sulla superficie sono presenti tre tasti funzione: due per alzare e abbassare il volume e uno per rispondere, rifiutare o riagganciare una chiamata, nella parte inferiore i tasti on/off. Da segnalare anche la presenza di una griglia molto ampia dedicata al microfono e allo speaker, capace di offrire una qualità di chiamata ottima e superiore rispetto ai modelli visti in precedenza.

Il trasmettitore vivavoce Bluetooth per auto è disponibile su eBay al prezzo di 39,94 euro

Kit vivavoce Bluetooth per auto con speaker e microfono

E infine, chiudiamo con un’alternativa molto simile a quella giù vista più in alto. Stiamo parando di uno dei migliori trasmettitori vivavoce Bluetooth per auto a 10 euro, tra l’altro il secondo della lista a possedere una batteria sostituibile oltre che ricaricabile. La sua struttura è davvero molto semplice, poiché si presenta come un accessorio tanto leggero e compatto e con dimensioni essenziali per poter contenere tutti i tasti più utili e le funzioni più richieste.

Sulla superficie anteriore sono infatti presenti soltanto tre tasti: due dedicati alla modifica del volume in chiamata e uno utile per accendere o spegnere il prodotto, oltre che per rispondere, rifiutare e riagganciare una chiamata. In più, non mancano ovviamente anche url microfono e l’altoparlante, dalla qualità abbastanza soddisfacente. Posteriormente ritroviamo invece: il vano batteria con ovviamente batteria sostituibile inclusa e la clip eventualmente rimovibile.

In confezione sono invece presenti: il manuale di istruzioni, il cavo di ricarica USB di tipo A e l’alimentatore USB da auto, oltre ovviamente all’articolo stesso completo di clip. Interessante notare come sulla cornice laterale è anche presente un tasto per mutare il microfono, funzione che effettivamente non tutti i device di questo tipo anno. Il raggio di azione del Bluetooth è quello classico di 10 metri.

Il trasmettitore vivavoce Bluetooth per auto è disponibile su eBay al prezzo di 8,99 euro

