Le torce LED si rivelano indispensabili in situazioni di emergenza: si pensi ad esempio a quei momenti durante i quali, di sera, viene improvvisamente a mancare la corrente in casa. Si tratta di strumenti molto ricercati anche dagli amanti della pesca, del campeggio e di altre attività per le quali l’assenza di una luce naturale potrebbe rappresentare un problema. Resa incredibile in termini di luminosità, nonostante un bassissimo consumo energetico che da sempre caratterizza un prodotto come la torcia LED. Ecco quali sono, ad ora, i migliori modelli disponibili su Amazon.

Torcia LED Utry ALFLASH

Questo modello è dotato di batteria ricaricabile al litio con capacità di 9000 mAh, che assicura 8 ore di durata alla massima illuminazione e fino a 16 ore di autonomia con luce più debole. Una torcia LED che può raggiungere una distanza di irradiazione pari a circa 800 metri. Costruzione impermeabile con certificazione IPX4.

Torcia LED JUNKER

L’unità consente di scegliere tra 5 modalità di illuminazione, potendo raggiungere una luminosità massima pari a 2000 lumen. Questa torcia LED è impermeabile con standard IPX6. Può essere ricaricata tramite ingresso USB ed in confezione sono già disponibili due batterie per metterla fin da subito in funzione.

Torcia LED Semlos

Questa avanzatissima torcia LED si caratterizza per la presenza di 12 lampadine che consentono di raggiungere una luminosità massima di 5000 lumen, potendo coprire distanze fino a 500 metri. Si può comunque scegliere tra 4 modalità di illuminazione. Impermeabilità IPX5, schermo LED e ricarica tramite ingresso USB C.

Torcia LED Linkax

Un modello che fa del rapporto qualità-prezzo il suo vero punto di forza. 5 modalità di illuminazione disponibili, con una luminosità massima raggiungibile di 800 lumen. 3 batterie in confezione, ma la torcia LED può essere utilizzata anche con pile ricaricabili. Ottima la costruzione, impermeabile ed antiurto.

Torcia LED Winzwon

Un’altra torcia LED economica che non rinuncia però alla costruzione in alluminio ed a 4 modalità di illuminazione, raggiungendo i 600 lumen per coprire distanze fino a 60 piedi. Leggerissima e maneggevole, può essere tranquillamente ricaricata mediante porta USB. Garantita la piena impermeabilità.

Non resta altro che scegliere tra queste ottime torce LED appena descritte, in base alle tue specifiche esigenze ed agli ambienti in cui prevedi di farne uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.