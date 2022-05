Con l’evoluzione della scrittura su PC siamo abituati ad usare tastiere sempre più compatte e silenziose, con tasti a membrana che permettono di mantenerle sottili e comunque efficaci. Ma per chi preferisce un’esperienza di digitazione classica, o per i gamer che cercano una risposta fisica a qualsiasi azione, è preferibile usare una tastiera meccanica, ovvero una tastiera in cui ogni tasto è applicato su una molla che va ad attivare un circuito elettrico ogni volta che viene premuto. Esistono molte tastiere meccaniche sul mercato, con prezzi dai più economici a quelli più premium. Ne abbiamo scelte alcune che reputiamo le migliori.

Logitech G512

Fra le migliori tastiere meccaniche non poteva mancare un modello di Logitech, e fra i tanti modelli in gamma dell’azienda presentiamo la G512, una tastiera con telaio in alluminio, tasti meccanici e retroilluminazione RGB perfetta per gaming. Ma non solo, infatti abbiamo anche una porta USB pass-through, per collegare ad esempio un mouse o una chiavetta, e tutti i tasti funzione al completo. L’app Logitech G Hub ci permette poi di personalizzare sia i tasti funzione che i colori della retroilluminazione.

Trust Gaming GXT 1863

Tastiera completa con tanto di tastierino numerico anche per Trust Gaming, che con la GXT 1863 aggiunge ben 11 tasti con funzioni dedicate al gaming e alle applicazioni multimediali, e 14 modalità di colore per la retroilluminazione RGB. I tasti sono particolarmente sensibili, per non perdere nemmeno un colpo, e hanno un punto di attuazione di 2mm. Inoltre è possibile disattivare il tasto Windows durante il gioco, così da non interrompere accidentalmente la partita.

Razer BlackWidow V3

Un altro brand che non poteva mancare nella nostra lista è Razer, azienda specializzata in tutto quello che circonda il mondo del gaming. La tastiera meccanica BlackWidow V3 ha dimensioni compatte e 88 tasti silenziosissimi, grazie ai switch meccanici altamente sensibili e con un punto di attuazione di soli 1,2mm. I tasti sono personalizzabili, ed è presente la retroilluminazione Razer Chroma RGB per una maggiore immersione nel gioco.

ASUS TUF Gaming K3

Parte della linea ASUS TUF (The Ultimate Force), la linea di prodotti particolarmente resistenti e progettati per una vita media prolungata, la tastiera Gaming K3 ha una porta USB pass-through, 8 tasti programmabili, ed un layout completo di tastierino numerico. La retroilluminazione RGB è dotata di tecnologia ASUS Aura Sync, ed in confezione troviamo anche un comodo poggiapolsi per non stancarci durante l’uso.

MSI Vigor GK50 Elite

Anche MSI è un’azienda molto presente nel settore del gaming, con ottimi PC e accessori progettati con la cura dei particolari. Fra questi la tastiera meccanica Vigor GK50 Elite presenta un layout completo e con design gradevole, con una durabilità che arriva addirittura ad oltre 80 milioni di battute per tasto ed una attuazione di 1,8mm. Il software MSI Center poi permette di personalizzare gli effetti luminosi, customizzando ogni tasto.

