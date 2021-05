Ricreare a casa una postazione lavorativa come quella che di solito utilizziamo in ufficio non sempre è fattibile, ma possiamo avvicinarci molto approfittando delle numerose offerte in circolazione. Avere un buon mouse e una buona tastiera è molto importante per poter lavorare al meglio in smart workiing. Qui la guida di Telefonino.net per aiutarti.

Logitech MK270 Kit Tastiera e Mouse Wireless

Logitech MK270 Kit Tastiera e Mouse Wireless: in questa soluzione il marchio propone una combinazione tastiera più mouse wireless che ti proteggeranno da tutti gli aggrovigliamenti da cavi liberi che si vedono normalmente penzolare sulla tua scrivania. Con una connettività wireless 2.4 GHz, che arriva fino a 10 metri, una autonomia di 24 mesi per la tastiera e 12 per il mouse, questo prodotto richiederà un minimo sforzo per la manutenzione e ti permetterà un utilizzo comodo durante le lunghe ore di lavoro.

Ha un buon layout e la presenza di bottoni aggiuntivi personalizzabili che possono aiutare i più esperti ad accelerare il lavoro.

Fenifox Mouse e Tastiera Wireless

Fenifox Mouse e Tastiera Wireless: è delle una combo più belle esteticamente presenti sul mercato, grazie a un design che ricorda molto i dispositivi Apple. Ad un prezzo davvero conveniente, questo set con tastiera e mouse è in grado di ispirarsi a quella eleganza con una funzionalità davvero ottima per il vostro PC. Il mouse è minimale e presenta i due tasti principali e la rotella centrale. Il ricevitore Wi-Fi a 2.4 GHz è comodo e pratico, perché oltre alle dimensioni ridotte vanta la possibilità di connettere entrambi i dispositivi, mouse e tastiera, al vostro PC. In questo modo potrete occupare soltanto una porta USB e lasciare le altre libere per le vostre periferiche preferite.

HAVIT Tastiera e Mouse

Il set HAVIT Tastiera e Mouse ha un suo design classico che fornisce un feedback tattile, con comandi da tastiera precisi e reattivi per la digitazione e il gioco. Anti-ghosting al 100% con rollover completo dei tasti, la scelta perfetta per diversi giochi. La retroilluminazione della tastiera da gioco può essere commutata tra 21 diverse modalità di effetti di luce LED preimpostati. Con 7 tasti programmabili, puoi facilmente definire qualsiasi proprietà.

Logitech MK330 Kit Tastiera e Mouse Wireless

Logitech MK330 Kit Tastiera e Mouse Wireless è stato progettato per essere versatile nel suo utilizzo, fornendovi una libertà migliore nell’utilizzo quotidiano del vostro PC. Grazie al suo ricevitore Unifying, infatti, risulta essere incredibilmente responsiva durante la digitazione. E insieme alla MK330, nella confezione potrete anche trovare un mouse compatto da usare quando serve.

Grazie alle dimensioni molto ridotte, il mouse può essere trasportato comodamente con voi, e al di sotto è presente l’alloggiamento per il ricevitore. Questo piccolo dispositivo USB è in grado di connettere, tramite una sola porta, sia il mouse che la vostra tastiera. Così facendo, occuperà meno spazio, da adibire alle altre periferiche.