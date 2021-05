Scopri come scegliere il miglior tappetino per mouse, detti anche mouse pad.

In ogni postazione per computer bisogna utilizzare i migliori prodotti, questo perché ti aiutano a migliorare l’esperienza di utilizzo del pc ma anche per prevenire eventuali problemi fisici.

Tappetino per mouse Fellowes

Questo tappetino ha la superficie superiore in poliestere e offre prestazioni di tracciamento migliorate, con la base in schiuma antiscivolo durevole e facile da pulire. Un prodotto molto economico adatto a tutti gli usi.

Tappetino per mouse Xergur con LED RGB

Questo modello di tappetino è progettato per offrire alta precisione nei duelli di gioco, in modo da poter garantire la vittoria ogni volta con meno sforzo. È possibile utilizzare questo tappetino per mouse da gioco con tastiera meccanica retroilluminata Xergur. Progettato con fibra superfine intrecciata, con una superficie liscia e micro-strutturata, navigazione precisa. Garantisce che ogni movimento del mouse sia tradotto in movimento del cursore, in modo da poter godere il gioco, ha la base in gomma antiscivolo. E'alimentato da USB, plug and play, nessun driver necessario.

Tappetino per mouse Amazon Basics

Il tappetino targato Amazon è adatto a tutti i mouse con poggiapolsi in gel che si adatta al tuo polso, che aiuta così a ridurre le tensioni sul polso e offre sostegno e comodità. La superficie in tessuto di alta qualità ha una scorrevolezza incredibile; spessa base gommata che mantiene il tappetino stabile al suo posto.

Misura 20,32 x 25,4 cm.

HP Gaming Omen Mouse Pad

L'HP Gaming Omen Mouse Pad ha la base in gomma antiscivolo ottimizzata per il sensore ottico del mouse da gioco, con uno spessore di soli 4 mm, è testato per resistere a 250 km di movimento del mouse.