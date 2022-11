Le migliori stazioni di ricarica wireless

La ricarica wireless sta diventando sempre più mainstream, grazie alla disponibilità di accessori di vario genere compatibili con la tecnologia Qi che si aggiungono agli smartphone che la abbracciarono per prima. Proprio per questo ci fa comodo avere una stazione di ricarica in casa, che sia sul comodino vicino al letto, sulla scrivania da lavoro o su un mobile del salotto, così da poter ricaricare tutti i nostri dispositivi allo stesso tempo e senza avere fastidiosi grovigli di cavi. La maggior parte delle stazioni di ricarica wireless sono indirizzate al mondo Apple, ma possono essere usate anche con dispositivi di brand diversi. Vediamo le migliori che abbiamo selezionato e che potete acquistare subito, anche in occasione del Black Friday o per un regalo natalizio.

Stazione di ricarica wireless 3 in 1 Belkin

Quando si parla di accessori per il mondo Apple (ma non solo) non possiamo fare a meno di pensare a Belkin, brand apprezzatissimo e venduto anche direttamente negli Apple Store. E fra i diversi modelli di stazione di ricarica proposti dall’azienda abbiamo una stazione 3 in 1 capace di ricaricare lo smartphone su uno stand inclinato, il watch su un supporto magnetico, e le cuffiette subito dietro di esso. Una soluzione pulita e dal design gradevole adatta a qualsiasi angolo della casa. Disponibile a circa €70 su Amazon o su eBay.

Zens Dual+Watch

Concettualmente simile la soluzione Dual+Watch di Zens, che posiziona l’orologio in un punto rialzato mentre smartphone e cuffiette sono poggiati sulla base. L’azienda olandese è nota per i suoi prodotti realizzati con materiali ricercati e gradevoli al tatto, ed oltre a questa stazione di ricarica ne presenta diverse altre comprese quelle componibili, per avere sempre il numero di punti di ricarica desiderati in base a quanti dispositivi si possiede. Disponibile su Amazon o su eBay ad un prezzo intorno ai €65.

Satechi Trio

Un altro brand molto popolare per la commercializzazione di accessori Apple, comprese le stazioni di ricarica wireless, è Satechi, che con il suo modello Trio porta tre punti di ricarica allineati su una basetta orizzontale, con aggancio per l’orologio a cerniera per essere portato in posizione verticale o lasciato in orizzontale. Il pad per lo smartphone è magnetico, così da assicurarci un allineamento perfetto. Potere acquistarlo su Amazon o su eBay ad un prezzo vicino ai 90 euro.

Anker PowerWave+

Anker non può mai mancare quando si parla di ricarica, ed anche il noto brand cinese propone delle stazioni di ricarica wireless capaci di alimentare più dispositivi allo stesso tempo. Abbiamo scelto PowerWave+, un modello in grado di ricaricare lo smartphone e l’orologio, con un sistema a cerniera che permette di posizionare quest’ultimo in orizzontale o in verticale. Costa circa 40 euro e potete trovarlo su Amazon.

Stazione di ricarica wireless 2 in 1 ESSAGER

Molto pratica l’idea di ESSAGER, che ha pensato ad una stazione di ricarica wireless 2 in 1 pieghevole con due moduli ad induzione, uno per lo smartphone con aggancio magnetico, ed uno per smartwatch. Quando non lo usiamo o dobbiamo usare solo un punto di ricarica possiamo piegarlo così da utilizzare meno spazio, ma una volta piegato diventa anche pratico da trasportare in uno zaino o borsa, ad esempio per andare in ufficio o in vacanza. Costa circa 35 euro ed è disponibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.