Scegliere uno smartwatch è un’operazione delicata, visto che la valutazione deve tener conto dell’utilizzo che si fa del device, parametro del tutto personale che influenza la decisione. La decisione di acquistare smartwatch economici però deve tener conto di alcuni compromessi da fare, visto che i dispositivi della fascia bassa potrebbero non garantire alcune funzioni oppure avere dei sensori in meno rispetto ai top di gamma.

In questo articolo vi proponiamo quelli che sono, a nostro parere, gli smartwatch economici migliori da acquistare, esaminando le loro caratteristiche e le peculiarità di ogni device.

Aukey Smartwatch

Lo smartwatch a marca Aukey offre l’affidabilità del produttore che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, insieme a una serie di ottime funzioni. Dotato di un display TFT da 1,4 pollici, a questo smartwatch non manca la certificazione IP68 che garantisce l’impermeabilità del device, oltre alla possibilità di sincronizzare lo smartwatch col proprio smartphone attraverso l’applicazione Aukey Fit. Sono 12 i programmi di allenamento per il monitoraggio dell’attività fisica, che è reso ancor più preciso dalla presenza di un cardiofrequenzimetro. Presente anche la funzione di monitoraggio del sonno, con la possibilità di analizzare i dati attraverso l’app. La batteria integrata offre 20 giorni di autonomia, ottimi per qualsiasi tipo di utilizzo. Lo smartwatch Aukey è compatibile sia con dispositivi Android che iOS.

Amazfit Verge Lite

L’Amazfit Verge Lite offre funzioni molto valide. Si tratta di un prodotto a marca Xiaomi che la casa cinese ha rivisto sotto il profilo software, semplificandolo, visto che adesso ricorda l’Amazfit Bip. Lo schermo è a colori, mentre il display è un AMOLED da 1,3 pollici. Dotato di GPS e controllo del ritmo cardiaco, oltre che del ciclo di sonno, questo Verge Lite garantisce fino a 20 giorni di autonomia, una cifra ben sopra la media degli smartwatch economici. Si tratta di un prodotto molto valido che può essere utilizzato anche come fitness tracker, visto che è dotato di 7 modalità sportive tra cui scegliere.

Yamay Smartwatch

Questo smartwatch della Yamay è un buon prodotto, considerata la sua cassa in alluminio e il cavo di ricarica magnetico dato in dotazione. Si tratta di uno degli smartwatch economici che offre una protezione assicurata contro l’acqua con certificazione IP68, quindi impermeabile. Le funzionalità da fitness tracker sono assicurate grazie alla presenza del contapassi, del cardiofrequenzimetro e del sensore per il monitoraggio del sonno. Il display è da 1,54 pollici e la sua compatibilità è assicurata con smartphone Android e iOS grazie alla presenza dell’applicazione Fundo, scaricabile da Google Play e App Store. La batteria, infine, vi garantisce un utilizzo di circa 7 giorni prima di essere ricaricata.

Zeblaze Hybrid 2

Lo Zeblaze Hybrid 2 ha una cornice in acciaio che gli garantisce resistenza agli urti e che funziona da ghiera che può ruotare per selezionare app e notifiche. Dotato di certificazione IP68 e di uno schermo IPS da 0,98 pollici, questo Hybrid 2 conta di un contapassi e del sensore per il rilevamento del battito cardiaco, oltre che delle funzioni di monitoraggio dell’attività fisica. Il GPS integrato consente, inoltre, di monitorare con precisione il proprio percorso quando si fa attività fisica. La sua batteria gli permette di non essere ricaricato prima di una settimana, Zeblaze Hybrid 2 è compatibile sia con iOS che con Android, e si presenta tra gli smartwatch economici più affidabili inseriti in questa fascia di prezzo.

LaTec Smartwatch

Possiamo affermare con tranquillità che questo LaTec è uno dei migliori smartwatch economici in circolazione. Si tratta di un wearable che riesce ad integrare una serie di funzioni molto utili ad un prezzo contenuto. Le funzioni integrate più interessanti sono di sicuro quelle di monitoraggio del sonno, e soprattutto di activity tracker, visto che questo LaTec è dotato di cardiofrequenzimetro che vi consente di monitorare la vostra attività fisica. Si tratta di un prodotto molto interessante che garantisce affidabilità ad un prezzo veramente contenuto. Questo smartwatch economico è anche impermeabile, visto che è dotato di certificazione IP68, e la sua batteria garantisce fino a 10 giorni di autonomia con un utilizzo medio.

Willful smartwatch

Il Willful è uno degli smartwatch economici migliori per il rapporto qualità prezzo. Dotato di uno schermo IPS da 1,3 pollici, permette di monitorare l’attività fisica grazie ai suoi sensori e consente anche di monitorare con precisione il proprio percorso grazie al GPS integrato. La sua batteria è molto buona ed è utile anche la funzione antismarrimento installata sul device. Attualmente è compatibile al 100% con smartphone Android, mentre per quanto riguarda iOS è possibile solo il collegamento via Bluetooth per ricevere o effettuare chiamate e inviare SMS.