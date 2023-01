I migliori smartphone top di gamma

Lo smartphone è ormai il dispositivo elettronico che usiamo più di tutti, dal controllo di messaggi e notizie la mattina fino ai saluti prima di addormentarci, passando per telefonate, produttività, fotografia e anche momenti di svago con giochi e social network. Per questo molti preferiscono investire su uno smartphone top di gamma, che può garantire prestazioni sempre fluide ed eseguire al meglio tutte le operazioni di cui abbiamo bisogno durante la giornata. Dopo aver provato tutti i modelli usciti nel corso degli ultimi mesi, vi proponiamo qui la nostra selezione dei migliori smartphone top di gamma che potete acquistare oggi stesso, evidenziando i pregi di ognuno così che possiate orientare al meglio la vostra scelta.

Apple iPhone 14 Pro

Non potevamo non iniziare la nostra lista con il più recente modello di casa Apple, che quest’anno porta la tanto apprezzata novità dell’isola dinamica. iPhone 14 Pro è un telefono solido e ben progettato, spinto dal nuovissimo chip A16 Bionic e con un bellissimo display Super Retina da 6,1” in grado di supportare il Dolby Vision. Migliorata anche la fotocamera, con un sensore principale da 48MP che si affianca ad un ultra-grandangolo e a un teleobiettivo, capace di registrare video cinematici e in Dolby Vision fino a 4K a 30fps. Ottima anche la batteria, con un’autonomia senza precedenti. Disponibile in vari tagli di memoria, da 128GB a 1TB, e in versione Max con display da 6,7”.

Google Pixel 7 Pro

Passando ad esaminare il mondo Android, il non plus ultra fra gli smartphone del robottino verde è senza dubbio il Pixel 7 Pro di Google, uno smartphone pensato e sviluppato intorno alla più recente versione del sistema operativo di Google. Ne risulta un dispositivo dall’esperienza d’uso impeccabile, grazie anche al processore Tensor G2 sviluppato da Google stessa. Anche il display OLED LTPO riesce a riprodurre video e immagini alla perfezione, come quelle che possiamo scattare con la tripla fotocamera composta da un sensore principale da 48MP, da un ultra-grandangolo ed un teleobiettivo 5x. Molto valida la gestione del consumo energetico grazie alla batteria adattiva, e apprezzabile la scelta di Google di portare un occhio di riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati degli utenti.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Immancabile nella lista dei migliori smartphone top di gamma uno dei modelli serie S di Samsung, che raggiunge le prestazioni massime con il Galaxy S22 Ultra. Si tratta di uno smartphone con ampio display SuperAMOLED da 6,8” e potente chip Exynos 2200 prodotto dalla stessa Samsung. Di tutto rispetto anche il modulo fotografico, con un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolo e due teleobiettivi – un 3x e un 10x periscopico – per catturare foto e video di qualità elevata in qualsiasi condizione e in qualunque ambiente, ed anche di notte. I tagli di memoria vanno da 128GB a 512GB, mentre la batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia superiore al giorno intero. Infine, S22 Ultra rappresenta il ritorno dello stilo, per prendere annotazioni direttamente sul display dello smartphone.

realme GT2 Pro

Fra gli smartphone meglio riusciti dell’ultimo anno, uno fra quelli che abbiamo apprezzato di più è stato il realme GT2 Pro, il primo premium flagship dell’azienda cinese. Con un bellissimo display piatto da 6,7”, l’unico LTPO2 senza bordi curvi, ed una scocca completamente realizzata con polimeri riciclati che replicano l’effetto della carta, GT2 Pro riesce anche a garantire ottime prestazioni grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ed un’autonomia superiore grazie alla batteria da 5000mAh con ricarica da 65W. Non delude nemmeno la fotocamera, con doppio sensore da 50MP, la tecnologia ProLight sviluppata da realme e la modalità strada che rende semplice e veloce la cattura di immagini di vita urbana.

Motorola EDGE 30 Pro

Un altro modello sicuramente meno mainstream ma che abbiamo apprezzato veramente tanto è il Motorola EDGE 30 Pro, caratterizzato da un bel design e da una sensazione al tatto decisamente gradevole, grazie al trattamento anti-impronta della scocca posteriore che rende il vetro morbido come seta. Il display OLED da 6,7” ha un incredibile refresh a 144Hz, superiore a tutti gli altri top di gamma, e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è una garanzia per le prestazioni fluide. Molto valida la fotocamera, che ad un triplo sensore da 50MP aggiunge una incredibile selfie-cam da ben 60MP, come anche l’autonomia della batteria da 4800mAh ricaricabile velocemente con il supporto al TurboPower da 68W. Come per tutti i Motorola abbiamo poi una interfaccia software pulita e leggera, arricchita dalle gesture Moto, mentre EDGE 30 Pro aggiunge il supporto allo stilo per prendere note.