Chi ha un budget massimo che si aggira attorno i 100 euro e vuole acquistare uno smartphone economico, ma funzionale, può leggere questa guida e orientarsi nell'acquisto.

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9C: è dotato di un display a goccia HD+ da 6.53″ certificato di protezione dalla luce blu, i tuoi occhi saranno riposati anche dopo aver trascorso lunghe ore sullo schermo. Con la selfie camera con Modalità Bellezza AI, si può scattare pieno la tua bellezza. Redmi 9C e' dotato di una batteria da 5000 mAh, con 27 giorni di autonomia in standby, questa batteria è progettata per durare a lungo. Sblocca il telefono con il sensore di impronte digitali sul retro o con il riconoscimento facciale con AI.

DOOGEE X95

DOOGEE X95: ha un grande schermo e tre fotocamere grande oltre che una batteria ottima.

DOOGEE si concentra sull'integrazione transfrontaliera di tecnologia e tendenze. Con la batteria da 4350 mAh e standby a lungo termine, rimani attivo al tuo fianco, pronto per le tue necessità. Dotato di una tripla fotocamera posteriore da 13MP + 2MP + 2MP, DOOGEE X95 Pro funziona bene nella fotografia nitida, con effetto bokeh.

Wiko View4

Wiko View4: è dotato di una tripla fotocamera intelligente con obiettivo ultra-grandangolare, ampia memoria e batteria a lunga durata. Il sensore da 13MP cattura panorami e ritratti senza sforzo. Scatena la tua vena artistica con la fotocamera da 13MP che insieme al suo sensore di profondità da 2MP in modalità Bokeh, ti restituisce degli effetti sfumati sensazionali. Immortala paesaggi e foto di gruppo con l'obiettivo ultra-grandangolare. Salva le cose importanti grazie all'ampia memoria da 32GB : 4000 immagini, 50 episodi del tuo programma preferito, 300 album musicali o 140 giochi. Espandi la tua memoria fino a 256GB con una scheda microSD. Goditi il tuo telefono senza limiti con il processore octa-core MediaTek A25. Tutta la velocità di cui hai bisogno per i tuoi giochi o per le tue app preferite.

Alcatel 1SE

Alcatel 1SE: è uno smartphone Dual SIM con software Android 10 del 2020, che prevede una tripla fotocamera da 13+5+2 MP e flash, con un'ulteriore fotocamera da 5 MP e ha uno schermo da 6.22 pollici con una risoluzione di 720 x 1520 punti.

Ha una batteria da 4000mAh, adotta una memoria di 3GB RAM + 32GB espandibile con microSD e dispone di una CPU Unisoc SC9863.

La scheda tecnica inoltre offre Bluetooth 4.2, Wi-Fi, vivavoce, lettore MP3 e lettore di impronte sul retro. Alcatel 1SE è disponibile nei colori Power Gray o Agate Green.

WIKO Y51

WIKO Y51: ampio display da 5,45″. Conserva i tuoi ricordi preferiti grazie all'ampia memoria. La vita continua senza sosta con la sua batteria per un'autonomia che dura tutto il giorno. Conserva i tuoi ricordi preferiti grazie alla memoria da 16 GB, abbinata a 1 GB di RAM per una navigazione fluida e senza rallentamenti in ogni situazione.