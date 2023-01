I migliori smartphone di fascia media

Nella scelta di uno smartphone non tutti possono permettersi un modello top di gamma, il cui prezzo può arrivare a livelli decisamente alti; allo stesso tempo non sempre il valore aggiunto da quei prodotti è tale da giustificare una differenza di prezzo anche di diverse centinaia di euro. Rinunciando a qualche funzionalità possiamo acquistare smartphone di qualità e prestazioni eccezionali, spesso risparmiando una cifra non indifferente. Abbiamo selezionato quei modelli appartenenti alla cosiddetta fascia media che però si comportano come dei veri top di gamma, per utenti in cerca di valide prestazioni e ottime fotocamere al giusto prezzo.

Google Pixel 6a

Fra i modelli di fascia media non potevamo non iniziare con il Pixel 6a: quest’anno il modello base di Google condivide lo stesso processore dei modelli maggiori, il Google Tensor, e questo significa che le prestazioni sono pari a quelle di un top di gamma. Aggiungiamoci la sempre eccellente fotocamera sviluppata dal team di Google, il software Android stock con una particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza, gli aggiornamenti regolari ogni mese, e abbiamo un dispositivo imperdibile. Molto valida anche la batteria adattiva tipica dei dispositivi Google, e l’ormai iconico design dei Pixel con barra posteriore a renderli diversi dalle masse.

Nothing Phone (1)

Primo smartphone dal nuovo brand fondato da Carl Pei, già noto per aver creato OnePlus in passato, il Nothing Phone (1) è un dispositivo solido e ben pensato, con un design che strizza un po’ l’occhio agli iPhone ma che aggiunge i glyph, una serie di LED sul retro che lo differenzia da tutti gli altri device. Un ottimo processore di fascia media garantisce prestazioni di tutto rispetto, mentre la fotocamera è riuscita a raggiungere un livello elevato anche grazie ai frequenti aggiornamenti che hanno corretto le incertezze iniziali. Molto valida anche l’autonomia. Un “buona la prima” che non ci sorprende.

Motorola EDGE 30 Neo

Motorola è tornata nell’olimpo dei produttori di smartphone con una gamma completa di prodotti assolutamente validi e ben progettati. Tutti caratterizzati da un software pulito ed efficiente, ma anche da prestazioni che non deludono mai. In fascia media proponiamo EDGE 30 Neo, caratterizzato da un bel design (anche nel colore Pantone del 2022), da un brillante schermo OLED a 120Hz, un potente processore 5G di Qualcomm, una fotocamera da 64MP abbinata ad un ultra-grandangolo, ed un’ampia batteria che si ricarica a 68W, fra le più veloci in questo segmento.

realme 9 Pro+

Altro brand fra quelli che maggiormente si è distinto negli ultimi anni per la commercializzazione di smartphone solidi e ben sviluppati è realme, di cui proponiamo il miglior modello della serie numerica 2022. realme 9 Pro+ è stato il primo smartphone con un particolare design capace di cambiare colore quando investito dalla luce del sole, ma ha portato novità anche nella fotografia grazie alla versione 2.0 della modalità strada tipica del brand, combinata con la tecnologia ProLight Image capace di produrre scatti sorprendenti anche in basse condizioni di luminosità. Presenti anche la ricarica rapida a 60W ed un processore 5G Qualcomm per prestazioni sempre fluide.

Samsung A53

Completiamo la nostra lista con un modello di Samsung fra i più venduti negli ultimi mesi: il Galaxy A53 rientra perfettamente in questa lista di prodotti di fascia media, grazie al processore Exynos 1280 da 5nm e al luminoso display SuperAMOLED da 120Hz. Di tutto rispetto la fotocamera, con un sensore principale da 64MP ed un ultra-grandangolo, ma anche con una selfie-camera da 32MP. Buona l’autonomia, grazie alla batteria da 5000mAh, sebbene la ricarica non sia rapidissima ma si fermi a 25W.