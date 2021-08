Ultimamente, i telefoni hanno raggiunto un massimo storico in termini di prezzi, ma anche minimi estremi. Se hai un budget limitato ma desideri comunque un buon dispositivo, questi telefoni economici fanno al caso tuo. Gli smartphone di fascia bassa sono indubbiamente i dispositivi migliori da acquistare per affacciarsi al mondo degli smartphone. In molti decidono infatti di optare per questo tipo di scelta soltanto per iniziare a capirne il funzionamento, mentre altri sanno già di volerli sfruttare per poche operazioni basilari. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere quelli che, secondo noi, rappresentano i migliori smartphone di fascia bassa del 2021.

I migliori smartphone di fascia bassa

Ovviamente cercheremo di variare il più possibile per quanto riguarda i brand, così da dare a chiunque maggiore scelta, ragionata non solo sulle caratteristiche tecniche e il design, ma anche sull'affezione al marchio, la garanzia, la cura nel design e, soprattuto, l'interfaccia e il software utilizzati. Iniziamo subito!

Xiaomi POCO X3 Pro

Quando si parla di smartphone di entry level o smartphone di fascia bassa, non si può non prendere in considerazione Xiaomi, che con la sua linea POCO, ha senza dubbio chiarito le serie intenzioni anche sulla fascia di prezzo più bassa. In particolare, con Xiaomi POCO X3 Pro, l'utente si porterà a casa uno smartphone completo sotto (quasi) ogni punto di vista, dalla memoria, alle performance, passando anche per la qualità delle fotocamere.

Al suo interno infatti, gira il processore Snapdragon 860 octa-core fino a 2,96 GHz, il che consente un utilizzo fluido del sistema operativo personalizzato dall'azienda cinese. Unica vera rinuncia, che per il 2021, almeno nel nostro Paese, potrebbe anche non pesare così tanto, è l'assenza del 5G.

Sul retro troviamo invece ben quattro lenti fotografiche: la principale da 48MP, quella ultra grandangolare da 8MP, il sensore di profondità da 2MP e quello macro da 2MP. Il risultato finale non è sicuramente all'altezza dei top di gamma, ma riesce comunque a difendersi con colori chiari e immagini definite, in un aspetto su cui molto spesso i produttori decidono di risparmiare per tenere basso il prezzo.

Da non sottovalutare anche la presenza del connettore jack per le cuffie, un doppio altoparlante per godere di un ottimo suono durante la visione di filmati l'ascolto musicale, la resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP53 e, ovviamente, anche NFC e sensore per il riconoscimento delle impronte sotto il display DotDisplay FHD+ da 6.67 pollici (2400×1080) a 395 ppi e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Xiaomi POCO X3 Pro lo trovi su eBay a 279,99€.

Realme 8 Pro

Passiamo ora ad un altro brand che degli smartphone di fascia bassa fa il suo maggiore punto di forza. Realme 8 Pro punta tantissimo infatti sulla qualità del display, molto ampio da 6.4 pollici e con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Un pannello senza dubbio di ottima qualità, sopratutto per godere delle ottime foto scattate dalle quattro lenti fotografiche da 108MP (quella principale) sul retro e un sensore video capace di registrare filmati fino al 4K con risoluzione di 3840×2160 pixel.

Anche in questo caso però, bisognerà fare a meno della connessione 5G, in quanto il modulo installato all'interno si limita a supportare la connessione LTE 4G. Nulla di realmente drammatico, ma comunque da segnalare qualora si preferisse acquistare uno smartphone già predisposto per il futuro.

L'hardware a disposizione non è sicuramente tra i più efficienti, ma lo Snapdragon 720G octa-core, accompagnato da 8 GB, riescono comunque a garantire un utilizzo assolutamente tranquillo e fluido per qualsiasi operazione di base. Indubbiamente non pensato per i videogiocatori più esigenti, ma comunque in grado di offrire ben 128GB di memoria interna per contenere decine e decine di titoli diversi.

In vendita su eBay a 245,99€ .

Moto G9 Power

Scendiamo ancora con il prezzo per parlare di Moto G9 Power, uno smartphone di fascia bassa appartenente alla famiglia di Motorola che, negli ultimi anni, non è riuscita a brillare moltissimo. In realtà però, tutti i dispositivi mobile della suddetta azienda sono sempre stati all'altezza delle aspettative, purtroppo però ingiustamente ignorate dal grande pubblico.

Con il Moto G9 Power però, Motorola vuole riprovarci e riesce ancora una volta a garantire una qualità generale ottima in relazione al prezzo di vendita. Rispetto ai due precedenti concorrenti, si scende sia per quanto riguarda il processore, qui Snapdragon 662, che nella RAM, da 4GB. Tuttavia, tutto l'insieme sembra funzionare abbastanza bene, con pochi impuntamenti e una velocità di risposta non al top ma comunque sostenibile.

Motorola ha però deciso di puntare moltissimo sull'autonomia, installando una batteria da 6000 mAh, la quale promette di offrire fino a 60 ore di autonomia con una singola ricarica. Peggio il comparto fotografico invece, composto da tre fotocamere, di cui la principale da 64MP. Il risultato delle foto non è sicuramente all'altezza dei concorrenti, ma in condizioni di luce ottima, riesce lo stesso a generare scatti abbastanza godibili sul suo display IPS da 6.8 pollici con risoluzione di 720×1640 pixel.

Questo Moto G9 Power lo trovi su eBay a 257,99€.

Oppo A5 2020

Si tratta di uno smartphone del 2020, ma considerando il prezzo al quale viene venduto e le caratteristiche tecniche generali, Oppo A5 2020 può senza dubbio far parte della classifica dei migliori smartphone di fascia bassa del 2021.

Sotto la scocca troviamo infatti un processore octa-core da 3GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione. Tutto l'insieme non si presenta come il miglior agglomerato di caratteristiche, ma la leggerezza dell'interfaccia Android installata da Oppo, lo rende comunque perfettamente utilizzabile nella vita di tutti i giorni.

Sul retro troviamo invece due fotocamere, con il sensore principale da soli 12MP, il che non consente di effettuare scatti molto definiti e chiari se non in condizioni di luce ottimale. Subito in basso alle lenti invece, non manca anche il sensore delle impronte digitali vecchio stile, forse non bellissimo a livello di design, ma indubbiamente più veloce e preciso di quelli installati sotto il display.

Anche frontalmente l'aspetto ritorna al 2020, sopratutto a causa del mento pronunciato sulla cornice bassa e la fotocamera “a goccia” in alto. Sicuramente uno smartphone da tenere in considerazione, sopratutto al prezzo al quale viene venduto.

In vendita su eBay a 149€.

Samsung Galaxy A21S

Diamo ora uno sguardo al Samsung Galaxy A21S, entry level dell'azienda coreana, che negli ultimi anni ha deciso di coprire qualsiasi fascia di prezzo, costruendo prodotti adatti alle esigenze di qualunque utente. L'hardware a disposizione risulta essere parecchio basilare, con un processore proprietario octa-core da soli 3GB di RAM, il quale molto spesso non riesce a gestire la pesantezza eccessiva dell'interfaccia OneUI della stessa azienda.

Neppure la memoria interna riesca a superare i 32GB, che potrebbero effettivamente risultare troppo pochi, soprattutto se predisposti all'utilizzo continuativo della fotocamera con sensore principale da 48MP. Non si può ovviamente definire un “cameraphone”, ma sul suo display LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ a 1600×720 ppi, il risultato finale degli scatti potrebbe non dispiacere poi così tanto.

Nota di merito invece per il design, che si ispira molto a quello dei top di gamma di Samsung, non solo per quanto riguarda il pannello e i materiali utilizzati sul retro, ma anche per il foro della fotocamera posto nell'angolo in alto a sinistra del display.

Acquistabile su eBay a 162,80€.

Oppo A53S

Torniamo in casa Oppo per perlare dell'Oppo A53S, smartphone entry level dell'azienda, dotato di un comparto fotografico composto da tre lenti e display da 6.5 pollici. Inoltre, sulla scocca posteriore, non manca il sensore delle impronte digitali, ancora una volta datato nell'estetica, ma assolutamente valido nelle performance.

Frontalmente si nota invece l'eccessivo spessore delle cornici laterali, soprattuto nella zona in basso, ma nell'angolo in alto a sinistra spicca una fotocamera a foto abbastanza buona da 16MP. A far girare il tutto c'è lo Snapdragon 460, non molto recente, ma comunque accompagnato da 4GB di RAM e ben 128GB di memoria interna, difficili da trovare su questa fascia di prezzo.

Il display è da 6.5 pollici con una risoluzione di 720×1600 ppi, sicuramente non molto definito. Decisamente più interessante la questione batteria, con una capacità di 5000mAh, la quale, grazie soprattuto alla risoluzione del display, riesce a coprire una giornata di utilizzo senza troppi problemi.

Oppo A53S è su eBay a 149,99€.

Redmi 9C

Chiudiamo con la parentesi Xiaomi parlando del Redmi 9C, lo smartphone più economico della famiglia cinese. Si tratta di un dispositivo molto basico, che supera di poco i 100 euro ed è dedicato principalmente a chi dallo smartphone si aspetta davvero poco.

Nonostante ciò però, al suo interno troviamo comunque un processore MediaTek Helio G25 octa-core da 3GB di RAM che, accompagnati da 64GB di memoria interna, non si distacca moltissimo da alcuni modelli visti in precedenza. Ovviamente non è privo di impuntamenti o rallentamenti, sui quali però si può tranquillamente chiudere un occhio.

Tra le sue caratteristiche più interessanti c'è indubbiamente l'aspetto estetico, dotato di colori accesi e brillanti, soprattuto l'arancione, adatto perlopiù ad un pubblico giovanile e che vuole farsi notare. Piccola nota anche per la fotocamera posteriore da 13MP poco performante, anche se vista dal suo display da 6.53 pollici HD+ a 720×1600 ppi.

Redmi 9C lo trovi in vendita su eBay a 124€.

OnePlus Nord CE

Chiudiamo infine con il OnePlus Nord CE, lo smartphone consigliato soprattuto agli amanti dell'interfaccia software dell'azienda cinese. Il prezzo di vendita lo colloca sicuramente al top della fascia bassa, il che lascia sperare l'utente in qualcosa di davvero perfetto per qualsiasi tipologia di utilizzo.

Ed effettivamente si tratta di un dispositivo apparentemente completo sotto ogni punto di vista, grazie alla connettività 5G, gli 8GB di RAM sul processore Snapdragon 750G, i 128GB di memoria interna e anche il display AMOLED da 6.43 pollici e ricezione da 2400×1080 ppi.

Tuttavia, guardando al comparto fotografico, le aspettative degli appassionai saranno leggermente deluse. Non tanto per le caratteristiche tecniche, ma più che altro perché OnePlus non è mai riuscita ad amalgamare bene l'elaborazione software con le lenti a disposizione, in questo caso da 64MP, 8MP e 2MP. Sottotono anche la batteria da 4500mAh, la quale potrebbe necessitare di una ricarica a metà pomeriggio, in quanto la risoluzione del display richiede parecchie energie.

In linea di massima però, qualora non fosse un problema drammatico quello della fotocamera (che comunque riesce a scattare foto, non perfette, ma abbastanza buone), OnePlus Nord CE è lo smartphone economico da scegliere per strizzare l'occhio alle connessioni future.

Il prezzo su eBay di OnePlus Nord CE è di 304,99€.