La scheda di acquisizione video è un dispositivo che negli anni è diventato estremamente semplice da utilizzare, connesso al computer per trasmettere partite in diretta oppure per registrare video da una fonte esterna, solitamente collegata via HDMI, anche con risoluzioni che arrivano a 4K Ultra HD a 60 fps. In vendita ci sono tantissime schede di acquisizione video, alcune professionali e delle migliori marche, altre più economiche.

Per questo, abbiamo pensato di venirvi in aiuto nella scelta della miglior scheda di acquisizione video per le proprie necessità, elencandovi una serie di modelli adatti a tutte le necessità e con il miglior rapporto qualità prezzo.

Elgato HD60 S+

Con Elgato HD60 S+ registri il tuo gameplay ad una qualità superiore in 1080p60 HDR10. Gioca i tuoi giochi per console ad alta fedeltà, nel formato originale, grazie al passthrough senza ritardi 4K60 HDR10 e potenzi il tuo workflow con la tecnologia Instant Gameview a latenza ultra bassa. Registra riprese senza limiti direttamente sul tuo disco rigido e utilizza la registrazione flashback per salvare le riprese in modo retroattivo.

Treaslin 4K

Treaslin 4K:questa scheda di acquisizione può essere facilmente collegata e riprodotta. Puoi collegarlo al tuo laptop, desktop, computer o Smart TV con il cavo USB, quindi è in grado di essere immediatamente operativo sul software video. Supporta tutti i protocolli video HD standard con un rapporto di risoluzione inferiore a 1080p, ha un rapporto di risoluzione in uscita fino a 1080p 60Hz, rapporto di risoluzione di acquisizione fino a 1080p 30Hz, ed è compatibile con video HD1.3HDCP. Molto facile da configurare, plug and play, non è necessario installare driver.

Ablewe 4K

Ablewe 4K:l'ingresso HDMI della scheda di acquisizione video può funzionare per Nintendo Switch, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, console di gioco Xbox One, laptop, lettore DVD, lettore multimediale, TV box, lettore Blu-ray, lettore DVD , TV-Box, fotocamera digitale, videocamera con porta di ingresso HDMI. L'uscita HDMI può funzionare con tutti i TV, monitor, proiettori e altri display dotati di porta di uscita HDMI. Supporta Windows e Mac OS. Con la funzione loop out del segnale HDMI, puoi goderti il ​​divertimento con i tuoi amici dalla TV mentre acquisisci video sul tuo PC o direttamente nel tuo disco rigido.

Sanyipace JP-ZJX11

Sanyipace JP-ZJX11:questa scheda Video Grabber è dotata di 5 porte: porta USB 3.0, ingresso e uscita HDMI, ingresso microfono, uscita audio. Il dispositivo è compatibile con applicazioni multi di terze parti come VLC, Quicktime, OBS, Amp. E'ad alte prestazioni, cattura video in HD, con un'esperienza di acquisizione del gioco a bassa latenza. E' dotato di ingresso microfono e uscita audio. Facile da usare: lo colleghi e lo usi, non è necessario installare driver, ed ha un'ampia applicazione come streaming live di gioco, registrazione video, condivisione dello schermo.

WisFox Video Grabber

WisFox Video Grabber: questo prodotto cattura facilmente le immagini o video HDMI dal tuo PC o console di gioco e li salva con la migliore qualità, oltre a connettersi alla tua DSLR per videoconferenze o chiamate Skype.La scheda di acquisizione video WisFox supporta una risoluzione massima di ingresso HDMI di 3840×2160 a 60Hz e una risoluzione massima di uscita di 1920×1080 a 30Hz. E'un plug-and-play, non è necessario alcun driver aggiuntivo, non è richiesta alcuna alimentazione esterna.

Funziona con Windows / Android / Mac OS.