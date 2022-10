Mentre sei in ufficio o nel corso di lunghi viaggi, apparecchi come gli scaldavivande elettrici portatili aiutano a mantenere inalterata la temperatura dei tuoi cibi preferiti o addirittura a riscaldarli collegando il dispositivo ad una qualunque presa di corrente. Pranzo e cena possono regalare un enorme piacere solo se assaporati alle giuste condizioni: proprio qui entrano in gioco simili strumenti, così da concederti un delizioso pasto caldo anche quando non sei a casa. Vediamo allora quali sono i migliori modelli di scaldavivande elettrico portatile da comprare online.

Scaldavivande elettrico portatile STN

Design anti-perdita, ideale anche per brodi e zuppe. Il contenitore in acciaio inox da 1,5L può essere rimosso per il lavaggio. Presente un cavo di alimentazione per auto ed uno di alimentazione domestica. Bastano dai 20 ai 30 minuti per ottenere il calore desiderato. Borsa termica e posate in confezione.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 41,99 euro

Scaldavivande elettrico portatile Homeasy

Quest’ottimo scaldavivande elettrico portatile da 1,5L può essere utilizzato sia in auto e sia in ufficio, collegandolo con due diversi cavi di alimentazione. Leggerissimo da trasportare, grazie ad un peso di appena 719 g. Il tempo consigliato per un riscaldamento efficace è di circa 50 minuti.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 32,99 euro

Scaldavivande elettrico portatile YISSVIC

Tre modalità di utilizzo per soddisfare tutte le necessità: 220V per uso domestico e in ufficio, 12V per l’utilizzo in auto, 24V per il camion. 1,5L di capacità massima, estrema facilità di lavaggio e posate incluse nella confezione. Il tuo pasto perfettamente riscaldato sarà pronto nel giro di 30 minuti.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 42,99 euro

Scaldavivande elettrico portatile Janolia

Uno scaldavivande elettrico portatile realizzato in PP alimentare ed acciaio inossidabile. Ciotole di diversa grandezza sono già presenti in confezione. Dai 18 ai 35 minuti per ottenere un riscaldamento ideale dei cibi da consumare. Dimensioni di 17,5 x 15 x 13,5 cm e capacità pari ad 1,5L.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 38,99 euro

Scaldavivande elettrico portatile SPICE

Terminiamo con un modello che ti permetterà di riscaldare pranzo e cibo in meno di mezzora. Anche in questo caso, la realizzazione prevede l’utilizzo dell’acciaio inox. ‎Capacità di 1,5L, dimensioni che ammontano a 24 x 17 x 11 cm e peso di soli 750 g. Potenza massima erogata di 40 W.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 24,80 euro

Non rimane altro che scegliere tra gli scaldavivande elettrici portatili che abbiamo appena descritto, chiaramente in base alle caratteristiche di ognuno ed alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.