Migliori scaldabagni a basso consumo

Gli scaldabagni a basso consumo, con il passare degli anni, sono andati incontro ad una sempre maggiore diffusione nelle case degli italiani. Dato il particolare periodo storico che stiamo attraversando, scegliere uno scaldabagno elettrico che si riveli non solo pratico nel suo utilizzo ma anche di limitato impatto sui consumi energetici è certamente la scelta più saggia che si possa fare. Parliamo di un apparecchio che, oltretutto, non necessita di revisioni periodiche e di frequente manutenzione. Senza ulteriori preamboli, vediamo quali sono i migliori modelli di scaldabagno a basso consumo che puoi acquistare online a prezzi ragionevoli.

Scaldabagno a basso consumo AEG MTH 350

Soluzione pensata per chi non dovesse avere particolari esigenze in termini di quantità d’acqua da riscaldare, considerando il serbatoio con capacità di 3,2 litri. Le dimensioni di 19 x 14.3 x 8.2 cm permettono l’installazione direttamente sotto al lavandino. Minimo ingombro ma fa bene il suo dovere.

Scaldabagno a basso consumo Ariston 30R Blu Evo

Design essenziale e compatto per questa unità, con dimensioni di 49 x 46 x 60 cm e serbatoio da 30 litri. La regolazione della temperatura avviene per mezzo della pratica manopola situata nella zona frontale.

Scaldabagno a basso consumo Ariston Lydos Plus 50

Notevole rapporto qualità-prezzo per questo scaldabagno a basso consumo che vanta al suo attivo un serbatoio da ben 50 litri. Presente un display touch per regolare con facilità la temperatura desiderata. Funzione Eco Evo per l’apprendimento smart delle abitudini di utilizzo. Dimensioni di 45 x 47 x 53 cm.

Scaldabagno a basso consumo Braün Bandini C-65

Questo apparecchio può contare sulla presenza di una doppia caldaia per raggiungere una capacità totale di 65 litri. Dimensioni di 26 x 47 x 85 cm. Estetica minimale, con un piccolo display nell’angolo su cui visualizzare il livello della temperatura. Protezione contro l’umidità secondo lo standard IPX4.

Scaldabagno a basso consumo COMFEE’ D80

Uno scaldabagno a basso consumo decisamente evoluto, con modalità di riscaldamento a doppio serbatoio e capacità di 80 litri. Può anche essere controllato direttamente dallo smartphone ed è compatibile con Google Assistant ed Amazon Alexa. Apprendimento automatico e dimensioni di 53 x 28 x 102 cm.

Scegli il tuo preferito fra gli scaldabagni a basso consumo qui descritti, in base alle tue esigenze: acqua calda a volontà, con un occhio attento al portafoglio.

