Nonostante le temperature quasi estive degli ultimi giorni, manca ormai poco all’arrivo del freddo e prodotti come gli scalda mani portatili elettrici rappresentano un acquisto più che consigliato per avere sempre a disposizione una fonte di calore a cui attingere durante giornate più gelide. Dopo averli ricaricati, potrai utilizzarli ovunque: a casa, a lavoro, in pullman o in treno, considerando le dimensioni estremamente ridotte che agevolano al massimo la portabilità. Vediamo allora quali sono i modelli di scalda mani portatile elettrico più interessanti che ad ora è possibile rintracciare sul web.

Scalda mani portatile elettrico Macom

Proprio come una più classica borsa per l’acqua calda, questo efficiente scalda mani portatile elettrico è realizzato con un tessuto ultramorbido e si caratterizza per la presenza di una comoda tasca nella quale si potranno inserire le mani. Dopo pochi minuti di ricarica sarà possibile ottenere fino a 6 ore di calore.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 14,90 euro

Scalda mani portatile elettrico Innoliving

Molto simile al precedente modello, con un morbidissimo tessuto in poliestere effetto pile. In questo caso saranno sufficienti 15 minuti di ricarica e, per le successive 6 ore, le tue mani troveranno una piacevole sensazione di calore dopo averle posizionate in corrispondenza dell’apposita tasca interna.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 24,90 euro

Scalda mani portatile elettrico OCOOPA

Un prodotto certamente più evoluto rispetto ai primi due. Infatti, questo scalda mani portatile elettrico prevede 3 livelli di riscaldamento, può raggiungere una temperatura fino a 55° ed un’autonomia in fase di utilizzo che sfiora le 7 ore. Lo ricarichi banalmente tramite ingresso USB.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 29,99 euro

Scalda mani portatile elettrico Unigear

Un altro modello di nuova generazione, con un intervallo di temperatura che va dai 35° ai 55° in base alle tue preferenze. Risponde all’appello anche uno schermo digitale a LED che mostrerà la temperatura in funzionamento. L’apparecchio si riscalda in maniera istantanea e potrai utilizzarlo per ben 8 ore.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 29,99 euro

Scalda mani portatile elettrico OCOOPA

Non uno, ma ben due scalda mani portatili elettrici che, all’occorrenza, potrai usare assieme (grazie all’aggancio magnetico) o separatamente (ad esempio quando tieni le mani in tasca). 4 livelli di calore, fino a 63°. Si riscaldano velocemente e garantiscono un’autonomia che raggiunge le 8 ore.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 39,99 euro

Non ti resta altro che scegliere tra i migliori scalda mani portatili elettrici che abbiamo appena descritto: dimentica pure i guanti a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.