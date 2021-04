Oggi disporre di una connessione rapida, stabile e sicura che sia in grado di gestire e soddisfare le nostre esigenze di navigazione dai vari device di cui disponiamo è condizione essenziale nelle nostre abitazioni, quasi quanto avere la corrente elettrica. La maniera più semplice per farlo è dotarsi di modem router wifi. I modem router in commercio si adattano a qualunque provider e qualunque compagnia esistente sul mercato. Potete quindi acquistare il vostro modem router preferito facendo attenzione alle compatibilità di base. Ecco una guida con le nostre selezioni.

TP-Link Archer VR1210v

TP-Link Archer VR1210v: che si tratti di navigazione veloce, streaming TV o gaming questo dispositivo è in grado di assolvere il proprio compito in maniera più che soddisfacente. È dotato di una tecnologia chiamata MU-MIMO che consente a più utenti di ricevere e trasmettere dati in contemporanea senza rallentamenti e interruzione. Altra caratteristica che rende questo dispositivo uno dei router più affidabili è il Beamforming, una funzionalità che rende la rete wireless più efficiente poiché ottimizza la direzione del segnale verso i dispositivi connessi o presenti in zona. Sul versante telefonia aggiungiamo che questo dispositivo utilizza la tecnologia VoIP e consente di collegare fino a due telefoni. 5 Porte Gigabit, 1 porta veloce USB 3.0 completano l’offerta per quanto riguarda la connettività hardware. Il design è sobrio ed elegante.

Asus DSL-AC88U

Asus DSL-AC88U è un modem router gaming Wi-fi 802.11 AC con un flusso combinato 3167 Mbps capace di ridurre al minimo la latenza durante le sessioni di gioco. Dual Band di alte prestazioni, ha un potente processore Dual Core da 1,4 Ghz capace di migliorare le prestazioni di USB e WAN/LAN. L’aspetto: questo modem router ha un design decisamente aggressivo ed è dotato di 4 antenne nere listate di rosso orientabili che garantiscono la diffusione migliore del segnale. È dotato di un sistema denominato QoS che ottimizza la banda, favorendo gli users collegati impegnati nel gioco.

Asus DSL AC68U

Asus DSL AC68U Grazie alla porta Ethernet WAN, può essere usato senza problemi con qualsiasi fibra o connessione via cavo con Ethernet. La velocità combinata di trasmissione dati di 1900 Mbps permette un perfetto streaming di video 4K/UHD, giochi online o altre attività che richiedono grande ampiezza di banda. Tre antenne esterne orientabili poste sulla parte alta del modem (sviluppato in maniera verticale) consentono di aumentare la copertura in modo da poter godere contemporaneamente di un’esperienza di gaming privo di latenza e streaming in giro per casa. Questo modem router è dotato poi di tecnologia AiRadar che grazie al beamforming esalta il Wi-Fi e migliora la copertura fino al 150% . Il beamforming universale, è importante sottolinearlo, non funziona solo su client 802.11ac, ma anche client 802.11a/b/g/n e garantisce così prestazini elevate con qualunque standard.

Fritz Box 7490

Fritz Box 7490 Assemblato completamente in Germania è perfetto per connessioni fino a ADSL2+ e VDSL con sistema FTTC. Tre le antenne interne per una ottima diffusione del segnale, ottimizzato dal beamforming. Presente e anche il QoS e una serie di utilities gestibili dalla app compatibile con tutti i sistemi operativi. Assente invece il sistema MU- MIMO.

TP-Link TL-MR6400

TP-Link TL-MR6400, Questo modem si connette a internet tramite SIM e può condividere la banda (che può raggiungere velocità di download fino a 150Mbps) con un discreto numero di device, siano essi laptop, smartphone o altri apparati wifi. Quattro porte Lan posteriori consentono la connessione a dispositivi cablati aumentando lo spettro di configurazione. Grazie alla porta LAN/WAN inoltre può essere utilizzato come router o access point se collegato in parallelo ad un modem ADSL. Non può però funzionare ovviamente come un modem DSL. Interessante anche in questo caso il prezzo, che lo colloca comunque su una fascia che rispecchia in maniera ottimale il rapporto qualità/prezzo.