Che tu voglia guardare un film romantico, d’azione o thriller, l’esperienza di un videoproiettore con l’effetto cinematografico, è senza dubbio appagante e fuori dagli schemi. Una serata diversa, un po’ di pop-corn e ti sembrerà di stare in un multisala. Ecco qui la selezione dei migliori proiettori portatili, per la tua casa o da portare alle feste, per renderti la scelta più facile, visto che per scegliere un video proiettore portatile, bisogna tener conto di molti aspetti: dimensioni e peso, ma soprattutto la qualità dell’immagine: lampada LED, lumens, contrasto e risoluzione supportata determineranno la nitidezza del video. Infine un’occhiata alla connettività, ovvero alla capacità del nostro dispositivo di collegarsi a diverse fonti e da esse prendere l’immagine da trasmettere. Vediamo dunque insieme questi aspetti.

Apeman LC350

Il proiettore Apeman LC350 è il più economico di questa guida. Si tratta di un dispositivo del peso di appena 980 grammi perfetto come proiettore Home Cinema e per trasmettere sessioni di gaming. Si collega facilmente a laptop e PS4 tramite cavo HDMI mentre per device come telefonini Android o iPhone sono necessari adattatori acquistabili separatamente. Grazie all’ottima luminosità (5000 lumen), ottenuta tramite una sorgente luminosa a LED questo mini proiettore è in grado di restituire immagini nitide e ottimo contrasto.

La qualità dell’immagine in Full HD è possibile grazie all’alta risoluzione a 1080 pixel mentre le dimensioni della proiezione sono comprese tra i 34 e i 180″, sia in 4:3 che in 16:9: in questo modo la visione di un film o di un evento sportivo sarà ampiamente soddisfacente. Questo proiettore dispone infine di due altoparlanti incorporati da 3 watt con effetto surround a 360°.

Elephas W13

Elephas W13 Supporta il Full HD e ha un rapporto di contrasto 2000:1, aspetti tecnici che lo rendono un valido dispositivo per la proiezione di video e film in casa, ma anche all’aperto in condizioni di buona oscurità.

Si collega facilmente a più dispositivi: funziona infatti con Fire TV Stick, PC, laptop, tablet, schede microSD, PS4, Xbox e unità flash USB. Può essere collegato a iPad, iPhone e smartphone Android, ma dovrete acquistare gli adattatori. Può trasmettere a dimensioni comprese tra i 30 e i 200″ a distanza da 0,8 a 4,5 metri garantendo così un’ottima adattabilità agli spazi. Questo mini proiettore HD è perfetto per i momenti di svago.

Vamvo L4500

Vamvo L4500 Si tratta di un dispositivo pensato per l’Home Cinema e per l’intrattenimento domestico. L’illuminazione LED offre chiarezza e luminosità in grado di supportare il Full HD con colori accesi e contrasto tra chiari e scuri grazie al rapporto 3000:1. Questo proiettore portatile (meno di 1 kg di peso) è dotato di più porte di connessione: tra esse la porta HDMI per connessione a PS4, Smart TV e laptop, USB, interfaccia audio e AV.

È in grado di proiettare con un’ampiezza dell’immagine da 50 a 200 pollici a una distanza ideale compresa tra 1,5 e 4,5 metri

Bomaker GC355

Bomaker GC355:si tratta di un proiettore WiFi in grado di connettersi rapidamente al vostro telefonino Android o iPhone, iPad o tablet senza l’ausilio di cavi o applicazioni specifiche. Con ben 6000 lumen questo videoproiettore è in grado di proiettare immagini nitide e luminose anche in condizioni di penombra. Il proiettore LED supporta la qualità Full HD e grazie al contrasto 2000:1 restituisce colori vividi e scuri profondi. La superficie di proiezione arriva fino a 300 pollici ed è regolabile grazie alle apposite manopole.

Philips Neopix Easy+

Philips Neopix Easy+, videoproiettore LED portatile dal prezzo davvero interessante. Ha una risoluzione nativa di 480 pixel ma supporta il Full HD 1080p, con una dimensione di proiezione fino a 80″. La regolazione del focus e la correzione trapezoidale concorrono a migliorare e rendere perfettamente visibile l’immagine.

Ampia connettività WiFi e Bluetooth, grazie alle quali è possibile la modalità Mirroring da smartphone, laptop o tablet per filmati, immagini, presentazioni, documenti. Ovviamente sono presenti numerose porte (HDMI, USB, microSD) per riprodurre da qualunque fonte. Il videoproiettore portatile Philips è perfetto anche per collegare Apple TV, Amazon Prime, Google Chromecast e console di gioco.