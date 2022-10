Le pinze amperometriche si rivelano decisamente utili per effettuare la misurazione della tensione di corrente. In commercio sono disponibili numerosi modelli, partendo dalle unità analogiche fino alle moderne apparecchiature elettroniche. Lo strumento va posizionato attorno ai cavi senza che questi vengano toccati, ottima soluzione anche in ottica di sicurezza. Nella pratica, rilevano il campo magnetico generato dal flusso di corrente nei cavi e ne mostra il valore sull’apposito display. Vediamo allora quali sono le migliori pinze amperometriche da comprare online.

Pinza amperometrica Peaktech P 1665

Modello sicuramente adatto per il settore industriale. L’apparecchio è indicato per la misura di correnti AC e DC fino a 1000 A, su cavi con diametro fino a 48 mm. Display e torcia LED integrata per illuminare il punto di misurazione in caso di bassa visibilità. Possibile anche la misurazione di resistenza, frequenza, capacità e temperatura.

Pinza amperometrica KAIWEETS

Questa pinza amperometrica dà modo di misurare la corrente CAT III 600 V CA / CC fino a 600 A, ovviamente senza scollegare il cavo e raggiungendo un’apertura di 31 mm. Disponibili anche le funzioni del multimetro per controllare tensione, frequenza, capacità, continuità, resistenza e non solo. Presente anche in questo caso il display.

Pinza amperometrica C-LOGIC 810

L’unità si caratterizza per la presenza di un display retroilluminato e per una torcia incorporata, utile in caso di scarsa illuminazione ambientale. Misura di tensione AC/DC 600V, corrente AC 600A, resistenza 60 MΩ, capacità 60 mF, frequenza (A, V, Hz, Duty) e temperatura. Presente l’avvisatore acustico di continuità.

Pinza amperometrica Digital AstroAI

Un’altra validissima pinza amperometrica per misurare la corrente CA, la corrente CC, la tensione CA, la tensione CC, il test di frequenza, la funzione NCV e la funzione LPF. Non manca la torcia integrata, il sistema di risparmio energetico basato sullo spegnimento automatico dopo 15 minuti ed un nuovo pulsante di ripristino.

Pinza amperometrica Ticfox UNI-T UT210E

Terminiamo con un modello che consente la misura di corrente AC e DC con range massimo di 100A. Possibile il rilevamento della tensione senza contatto. Funzione NcV attraverso il sensore sulla parte superiore della testa della pinza. Anche in questo caso risponde all’appello il display LCD con sistema di retroilluminazione.

Non rimane altro che scegliere tra le pinze amperometriche che abbiamo appena descritto, chiaramente in base alle caratteristiche di ognuna ed alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.