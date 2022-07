Le pellicole di protezione per tastiera, nonostante il prezzo di vendita molto contenuto, riescono a svolgere in maniera efficace il loro lavoro con l’obiettivo di tenere lontani schizzi d’acqua, briciole, polvere ed altri residui che a lungo andare potrebbero compromettere il normale funzionamento di un accessorio così importante per chi lavora al pc o al portatile. Niente più patemi d’animo se la tua bevanda preferita dovesse accidentalmente versarsi sulla tastiera: basta una spesa minima per scongiurare le conseguenze negative di simili imprevisti.

Protezione per tastiera Goliton

La pellicola si adatta perfettamente per un utilizzo con notebook dai 15 ai 17 pollici. Lo strato antiscivolo in poliuretano trasparente permette la completa visibilità di tutti i pulsanti. Facilissima da rimuovere, per procedere al lavaggio quando lo riterrai opportuno. Puoi tenerla applicata anche dopo aver chiuso il portatile.

Pellicola protettiva Hju

Una sottilissima cover per tradizionali tastiere da utilizzare con il pc fisso. Realizzata in silicone di alta qualità, è estremamente morbida e garantisce la totale aderenza ai pulsanti per una scrittura comoda e senza intoppi. Una pellicola che puoi lavare senza problemi e piegare per ottenere il minimo ingombro durante il trasporto.

Protezione per tastiera SDTEK

Un’altra efficiente pellicola di protezione per tastiera indicata per dispositivi portatili fino a 17 pollici. L’utilizzo di un materiale come il silicone garantisce la massima durabilità nel tempo. Residui di cibo, germi, polvere e liquidi saranno tenuti sempre a debita distanza. Nessun limite di tempo e di frequenza per il lavaggio.

Cover protettiva anneratteryer

Il silicone utilizzato per realizzare questa pellicola è morbidissimo e non danneggia in alcun modo la tastiera. Un ulteriore strato di assorbimento elettrostatico assicura la completa aderenza ai pulsanti senza nessuno spostamento improvviso durante la scrittura. Totale impermeabilità per tenere sempre al sicuro la tua tastiera.

Protezione per tastiera Bontand

Pellicola super sottile che, nel giro di pochissimi secondi, sarai in grado di stendere lungo la superficie della tastiera a bordo di notebook come i MacBook Air. Protezione garantita contro acqua e polvere. Lo strato sottilissimo permetterà non solo di mantenere una scrittura immediata ma anche di proteggere i tasti dai segni dell’usura.

Scegli la pellicola di protezione per tastiera che preferisci tra quelle che abbiamo descritto: solo pochi euro per lavorare in totale serenità.

