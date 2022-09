Gli occhiali con telecamera permettono di registrare tutto ciò che osserviamo senza l’ingombro di una tradizionale videocamera e senza dover ricorrere allo smartphone per creare il video. Gli ambiti di applicazione sono tantissimi, soprattutto in contesti sportivi per catturare immagini di percorsi seguiti durante l’allenamento e non solo. Nulla però impedirebbe un utilizzo più goliardico degli stessi, ad esempio per realizzare uno scherzo di nascosto: esistono molti modelli discreti, che ben nascono le loro capacità. Vediamo allora quali sono i migliori occhiali con telecamera da comprare online.

Occhiali con telecamera Bayehngs

Questi occhiali sono estremamente comodi da indossare e la telecamera integrata consente di registrare video con risoluzione di 1080p ed angolo di 65°. Inclusa troverai anche una microSD con capacità di 32GB. L’apposito pulsante dà modo di catturare filmati o scattare fotografie. Li colleghi al PC tramite porta USB.

Occhiali con videocamera UYIKOO

Un altro modello dal design essenziale e classico, che però integra una telecamera spia in grado di scattare foto e registrare video in FullHD. Già presente una microSD da 16GB, pur essendo pienamente supportate anche schede di memoria da 32GB. Nella stecca laterale degli occhiali è presente il pulsante per attivare la videocamera.

Occhiali con telecamera BANGLIN

Molto interessanti questi occhiali con telecamera che si distinguono per la presenza di lenti polarizzate oltre che, ovviamente, per l’integrazione di una videocamera grazie alla quale scattare foto o registrare video con risoluzione di 1440×1080 pixel a 30 fps. Completo supporto per schede microSD con capacità pari a 32GB.

Occhiali con videocamera OOZIMO

Proseguiamo ora con due modelli dal carattere più sportivo. Il primo di questi mostra un design aggressivo e si affida ad una videocamera spia da 8MP con obiettivo grandangolare da 120°, che consente di registrare video in FullHD. Le lenti sono polarizzate ed è possibile inserire microSD fino a 32GB di memoria.

Occhiali con telecamera Heayzoki

Il secondo modello pensato per gli atleti, anch’esso con un impatto estetico molto particolare, permette di scattare foto e salvare filmati in FullHD ma, a differenza delle precedenti alternative, garantisce il pieno supporto per microSD fino a ben 256GB. La batteria da 550 mAh assicura una durata in fase di utilizzo pari a circa a 2 ore.

Non rimane altro che scegliere tra gli occhiali con telecamera spia che abbiamo appena descritto: conserva il ricordo più nitido di tutto ciò che vedi.

