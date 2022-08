I professionisti del settore IT, i gamer incalliti, chi lavora con programmi di grafica 3D o gli impiegati d’ufficio sanno quando sia importante scegliere tra i migliori mouse sul mercato, sapendo benissimo che questa periferica sarà la propria compagna di lavoro per molte ore al giorno, davanti allo schermo del computer.

Il mouse è fondamentale su tutti i PC e viene utilizzato spesso ma, in alcuni frangenti, viene usato con una frequenza maggiore rispetto alla tastiera e delle altre eventuali periferiche collegate (come per esempio il controller di gioco): un buon mouse quindi deve rispondere alle esigenze di ogni categoria d’uso sul PC, adattandosi di volta in volta allo scopo per cui viene utilizzato sulla postazione.

Nei seguenti capitoli è possibile scoprire il miglior mouse utilizzabile per ogni esigenza d’uso, scegliendo quindi la propria periferica d’input in base al lavoro che svogliamo davanti al computer o in base al livello di funzionalità e di precisione richieste durante le operazioni quotidiane.

I migliori mouse del 2022

Come accennato in alto sono presenti varie categorie di mouse in base al tipo di lavoro o di operazione da svolgere al computer; questa scelta è fondamentale perché non sempre un mouse da gaming si adatta bene per chi lavora al computer e viceversa.

Per ogni categoria vi consiglieremo solo i migliori mouse e, per ognuno di essi, vi indicheremo per quale categoria è adatto, oltre a fornirvi altre informazioni utili a cogliere le differenze tra vari modelli di mouse, in modo da poter scegliere sempre il meglio.

Migliori Mouse Wireless

I mouse wireless o senza fili sono comodi da connettere ed utilizzare in praticamente tutti gli scenari lavorativi, ma dobbiamo tenere conto della carica della batteria (in caso di mouse con batteria integrata) o della sostituzione delle batterie (in caso di mouse alimentati con batterie AAA o AA).

Rimanere “a secco” di energia sul più bello non è affatto piacevole e può compromettere la produttività: meglio tenere conto dei limiti sull’autonomia prima di prendere un mouse di questo tipo.

Logitech M720

Adatto per: uso generico Wireless: sì (con Wi-Fi e Bluetooth) Cavo: no Durata Batteria: circa 24 mesi Risoluzione DPI: 1.000 Ottico: sì Laser: no Peso: 135 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: PC, Mac e iPadOS

Uno dei mouse senza fili più economici che è possibile acquistare è il Logitech M720, uno mouse multi- dispositivo dotato di connessione Bluetooth, ricevitore USB Unifying, sensibilità 1000 DPI, 6 Tasti programmabili e massima compatibilità con PC, Mac e iPadOS.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Prezzo Peso Compatibilità Rotellina dello scorrimento Wi-Fi+Bluetooth Risoluzione

Attualmente è in vendita su Amazon a 49,99 euro

Magic Mouse

Adatto per: possessori di Mac e MacBook Wireless: sì (con Wi-Fi e Bluetooth) Cavo: solo ricarica (USB Lightning) Durata Batteria: circa 30 giorni Risoluzione DPI: 1.300 Ottico: no Laser: sì Peso: 99 grammi Tasti funzione: Multi Touch Compatibilità: Mac e iPadOS

Il miglior mouse per Mac, MacBook e per iPad è sicuramente l’Apple Magic Mouse, un mouse che fa dell’eleganza e dell’integrazione totale con l’ambiente Apple i suoi punti di forza. Tra le funzioni più apprezzate troviamo il Multi-Touch e la connessione automatica con i dispositivi Apple disponibili nei paraggi; tra i difetti troviamo sicuramente l’ergonomia e la porta di ricarica sulla parte inferiore, veri difetti che rendono l’esperienza d’uso molto “odi et amo”.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Eleganza Ergonomia Peso Compatibilità Windows Multi Touch Porta di ricarica

Si può trovare su Amazon al prezzo di 86,99 euro

Logitech MX Master

Adatto per: lavoro di precisione, gaming Wireless: sì (Wi-Fi e Bluetooth) Cavo: sì (USB Type-C) Durata Batteria: fino a 70 giorni Risoluzione DPI: 8.000 Ottico: sì Laser: no Peso: 308 grammi Tasti funzione: 7 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, iPadOS e Chrome OS

Chi è in cerca di un mouse senza fili di fascia alta può acquistare il Logitech MX Master, un mouse ad alte prestazioni dotato di scorrimento ultraveloce, ergonomia avanzata, 8.000 DPI, sistema di tracciamento su vetro, clic silenziosi, porta USB C, connessione Bluetooth e compatibilità con Windows, Linux, Mac, iPadOS e Chrome OS.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Scorrimento Rapido Peso Precisione Su Ogni Superficie Ricevitore Bolt Clic Silenziosi Inutilizzabile Con Tastiera MX

Il prezzo di vendita su Amazon è di 108,19 euro

Migliori mouse verticali

I mouse verticali sono molto particolari e scenografici ma, una volta fatta l’abitudine, diventano validi alleati per chi lavora spesso al computer e cerca quindi dei mouse in grado di prevenire danni al tunnel carpale, visto che il braccio e il polso viene posizionato in maniera naturale.

Trust Verto Mouse Verticale

Adatto per: uso generico Wireless: sì (Wi-Fi dedicato) Cavo: no Durata Batteria: fino a 40 giorni Risoluzione DPI: 800/1.200/1.600 Ottico: sì Laser: no Peso: 116 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, iPadOS e Chrome OS

Il mouse verticale più economico che possiamo prendere in esame è il Trust Verto Mouse, un mouse ottimo per chi non ha mai provato i mouse e vuole iniziare a provarli senza spendere una fortuna in modelli molto più costosi. Questo mouse senza fili presenta una sensibilità regolabile (800/1200/1600 DPI), fornisce un micro-ricevitore USB da 2.4GHz e ben 6 pulsanti programmabili.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Peso Batterie AAA Ergonomia Materiali Regolazione DPI Scorrimento

Se si desidera acquistare questo modello, è attualmente in vendita su Amazon a 16,99 euro

Logitech Mx Mouse Verticale

Adatto per: lavoro di precisione Wireless: sì (Wi-Fi e Bluetooth) Cavo: sì (ricarica USB Type-C) Durata Batteria: fino a 30 giorni Risoluzione DPI: 4.000 Ottico: sì Laser: no Peso: 135 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, iPadOS e Chrome OS

Tra i migliori mouse verticali troviamo sicuramente il Logitech Mx Mouse Verticale Wireless, un mouse ottimo per riduce lo sforzo muscolare del 10% e favorire una postura più ergonomica, mantenendo ‎alte prestazioni di sempre viste sui modelli di punta Logitech. Altri pregi sono il sensore ad alta precisione e la batteria integrata (ricaricabile tramite USB Type-C).

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ergonomia Scorrimento Precisione Ricevitore USB Design Porta Di Ricarica

Questo mouse lo trovi in vendita su Amazon a 90,99 euro

Evoluent Vm4R Mouse Verticale

Adatto per: lavoro di precisione Wireless: no Cavo: sì, di tipo USB Durata Batteria: n.d. Risoluzione DPI: 2.600 Ottico: sì Laser: no Peso: 200 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux

Tra i mouse verticali di fascia alta non potevamo dimenticare l’Evoluent Vm4R Mouse, un mouse con cavo pensato per dare comfort durante l’uso e per garantire facile accesso ai pulsanti laterali, consentendo una comoda regolazione in ogni situazione. Tra i punti di forza di questo mouse troviamo l’assenza di batterie, i tasti programmabili e lo scorrimento su qualsiasi superficie.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ergonomia Software Precisione Materiali Velocità Led Sempre Acceso

È in vendita ora su Amazon a 85,28 euro

Migliori mouse ergonomici

Per mouse ergonomici intendiamo i mouse comodi da usare entrambe le mani, in grado di garantire ore ed ore di lavoro senza stancare i legamenti del polso e dell’avanbraccio. Questi mouse spesso hanno una rotella (trackball) pensata per muovere il cursore senza dover muovere il mouse, aumentando a dismisura la comodità di usare il mouse.

Kensington K72337EU Mouse Orbit

Adatto per: uso generico Wireless: no Cavo: sì, di tipo USB Durata Batteria: n.d. Risoluzione DPI: n.d. Ottico: sì Laser: no Peso: 70 grammi Tasti funzione: 3 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Il primo mouse ergonomico che vi consigliamo è il Kensington K72337EU Mouse Orbit, un mouse USB con filo dotato di trackball dedicata, design ambidestro, tracciamento ottico e tasti personalizzabili tramite software dedicato. Il mouse è dotato anche di poggia polsi rimovibile, ottimo per chi vuole appoggiare il polso della mano senza rischiare dolori o danni sul lungo periodo.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Precisione Tasti non Programmabili Ergonomia Peso

Su Amazon, l’attuale prezzo di vendita è di 53,51 euro

Logitech ERGO M575 Mouse Trackball

Adatto per: lavoro di precisione Wireless: sì (Wi-Fi e Bluetooth) Cavo: sì Durata Batteria: 20 mesi Risoluzione DPI: n.d. Ottico: sì Laser: no Peso: 145 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Uno dei mouse più ergonomici e completi che possiamo provare su PC è sicuramente il Logitech ERGO M575, che unisce ergonomia ad un design tradizionale, con l’aggiunta della tecnologia wireless, tasti programmabili aggiuntivi e una trackball molto precisa e semplice da utilizzare.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Precisione Ricevitore Unico Unify Ergonomia Design Solo Per Destrorsi Connessioni Wireless

Chi è interessato all’acquisto, lo troverà su Amazon al prezzo di 41,99 euro

Perixx PERIMICE-718 – Mouse per Mancini

Adatto per: lavoro di precisione per mancini Wireless: sì (Wi-Fi dedicato) Cavo: no Durata Batteria: 20 mesi Risoluzione DPI: 800/1.200/1.600 Ottico: sì Laser: no Peso: 99 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Se siamo abiuati ad utilizzare il mouse con la mano sinistra il mouse più comodo che è possibile utilizzare è il Perixx PERIMICE-718, che porta tutti i vantaggi del mouse verticale e del mouse ergonomico anche per i mancini, che potranno così godere della stessa precisione e comodità dei mouse pensati per i destrorsi.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design Per Mancini Non Adatto Ai Destrorsi Ergonomia Batterie Non Incluse Connessione Wireless

Il miglior prezzo di vendita si può attualmente trovare su Amazon, dove può essere acquistato a 21,99 euro

Migliori mouse per lavorare

I mouse specifici per lavorare devono disporre di una buona sensibilità (superiore ai 1.0ai00 DPI), devono scorrere bene su qualsiasi superficie e devono essere i più semplici possibile, così che tutti i dipendenti possano usare i mouse senza problemi e senza differenze.

TECKNET PRO Mouse Senza Fili

Adatto per: lavoro Wireless: sì (Wi-Fi dedicato) Cavo: no Durata Batteria: 24 mesi Risoluzione DPI: 800/1.200/1.600/2.000/2.600 Ottico: sì Laser: no Peso: 100 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Un mouse senza fili molto economico da usare sul luogo di lavoro è il TECKNET PRO, un mouse semplice senza troppe pretese dotato di ricevitore USB Nano wireless dedicato, sensibilità 2.600 DPI regolabile, Technology Co-Link per l’accoppiamento automatico e tecnologia TruWave per il controllo preciso del cursore su qualsiasi superficie.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Peso Batterie Non Incluse Connessione Wireless No Bluetooth Ergonomia

Questo mouse è in vendita su Amazon al prezzo di 12,99 euro

Inphic Mouse wireless ricaricabile

Adatto per: lavoro Wireless: sì (Wi-Fi dedicato) Cavo: sì (ricarica USB) Durata Batteria: 40 giorni Risoluzione DPI: 800/1.200/1.600 Ottico: sì Laser: no Peso: 106 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Il miglior mouse senza fili adatto a qualsiasi tipo di lavoro al PC è l’Inphic Mouse wireless, un mouse molto grande da utilizzare sia per i gaming sia per ufficio grazie ai 6 tasti programmabili, alla sensibilità di 1.600 DPI, ai clic silenziosi, alla batteria ricaricabile tramite USB e alla connettività Wi-Fi (tramite ricevitore dedicato).

🟢 PRO 🔴 CONTRO Precisione No Bluetooth Ergonomia Batteria Integrata

Chi è interessato all’acquisto può dare un’occhiata su Amazon, dove attualmente è in vendita a 15,99 euro

INPHIC Mouse cablato per aziende

Adatto per: lavoro Wireless: no Cavo: sì Durata Batteria: n.d. Risoluzione DPI: 4800 Ottico: sì Laser: no Peso: 110 grammi Tasti funzione: 6 tasti programmabili Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Il miglior mouse da usare all’interno delle aziende è l’INPHIC Mouse cablato, una versione potenziata del mouse visto poco fa. Questo mouse è dotato di connessione via cavo USB, sensore super preciso da 4.800 DPI, quattro livelli di retroilluminazione a LED e clic silenzioso.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Precisione Dimensioni Sensibilità Clic Silenziosi

Attualmente su Amazon è in vendita a 14,99 euro

Migliori mouse per notebook

Anche se i notebook dispongono di un touchpad può essere molto utile dotarsi di un mouse per notebook piccolo, leggero e pronto all’uso, così da poter scrivere anche quando abbiamo una piccola scrivania o un ripiano che permette di usare sia il portatile che il mouse, senza dover usare il touchpad per lavori di precisione.

INPHIC Mouse wireless ricaricabile, ultra sottile

Adatto per: uso generico, lavoro Wireless: sì (Wi-Fi dedicato) Cavo: sì (ricarica USB) Durata Batteria: 40 giorni Risoluzione DPI: 800/1.200/1.600 Ottico: sì Laser: no Peso: 90 grammi Tasti funzione: tasto DPI, LED batteria Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Il miglior mouse da notebook per rapporto qualità/prezzo è l’INPHIC Mouse wireless ricaricabile, ultra sottile, un mouse molto piccolo e compatto ma dotato di una precisione elevata, ottima per accompagnare i notebook da lavoro fuori casa e non far rimpiangere il mouse presente a casa.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Batteria Integrata No Bluetooth Peso Dimensioni LED Carica Batteria No Tasti Funzione

Attualmente è in vendita su Amazon a 14,99 euro

HP – PC Z3700 Mouse Wireless

Adatto per: uso generico Wireless: sì (Wi-Fi dedicato) Cavo: no Durata Batteria: 16 mesi Risoluzione DPI: 1.200 Ottico: sì Laser: no Peso: 50 grammi Tasti funzione: no Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Altro mouse da notebook sottile e molto bello da vedere è l’HP – PC Z3700 Mouse Wireless, un mouse senza fili semplice dotato di un buon livello di precisione, ricevitore USB incluso, rotella di scorrimento, tecnologia LED Blue e compatibilità con tutti i sistemi operativi usati in ufficio o in ambito domestico.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Peso No Bluetooth Connessione Wireless No Tasti Funzione Durata Batteria Batterie Non Incluse

Si può trovare su Amazon al prezzo di 11,99 euro

Zienstar-Mouse ad Arco Pieghevole Wireless

Adatto per: uso generico Wireless: sì (Bluetooth 4.0) Cavo: no Durata Batteria: 16 mesi Risoluzione DPI: 1.200 Ottico: sì Laser: no Peso: 70 grammi Tasti funzione: no Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Chrome OS

Tra i migliori mouse per notebook è possibile utilizzare anche il Zienstar Mouse, un mouse ad arco pieghevole che riduce al minimo gli ingombri all’interno della borsa del portatile senza rinunciare alla precisione, alla durata della batteria e alla connettività, grazie al supporto al Bluetooth.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Peso No Tasti Funzione Connessione Bluetooth Batterie Non Incluse Durata Batteria

Il prezzo di vendita su Amazon è di 35,99 euro

Come scegliere un mouse, cosa cercare

Per scegliere un buon mouse è necessario dare uno sguardo ad alcune precise caratteristiche: tipo d’utilizzo previsto, tecnologia da usare, tipo di connettività, durata della batteria, tipo di ricarica batteria (se prevista), ergonomia, peso, tasti funzione (se presenti), compatibilità e risoluzione DPI (ossia la sensibilità del mouse allo scorrimento).

Utilizzo previsto

Il mouse può essere adatto ad un uso generico o essere specializzato per l’uso in ambito lavorativo o in ambito gaming; in commercio esistono anche mouse per mancini o mouse con trackball, ma nella maggior parte dei casi è l’ambito lavorativo quello più gettonato, visto che i PC sono uso esclusivo delle aziende e dei dipendenti d’ufficio.

I mouse generici sono spesso molto semplici da usare e da configurare, ma non hanno precisione elevata o funzioni speciali; i mouse da lavoro sono sempre molto precisi, così come i mouse da gaming (dove anche un millisecondo può fare la differenza).

Mouse wireless o con cavo

Se il nostro computer è fisso possiamo usare sia mouse senza fili che mouse con il filo: tutto sta nei gusti dell’utente, anche se dobbiamo mettere conto dei difetti dei mouse wireless (ossia batteria che si scarica di punto in bianco e va caricata o sostituita). Per prevenire ogni evenienza acquistiamo sempre due mouse: uno senza fili e uno con il filo, con quest’ultimo da usare solo in caso d’emergenza.

Sui notebook e sui MacBook è preferibile puntare sempre sui mouse senza fili, visto che spesso useremo il computer anche fuori casa e un filo può essere solo d’intralcio durante il lavoro.

Sensore ottico o laser

Dal punto di vista della tecnologia di puntamento esistono sia mouse ottici che mouse laser. I mouse ottici sono i più diffusi e permettono di ottenere un ottimo livello di precisione su qualsiasi superficie, riuscendo spesso a funzionare anche sul vetro .

I mouse laser sono estremamente precisi ma richiedono una superficie specifica (come per esempio un tappetino) per funzionare, essendo poco precisi (fino a fermarsi del tutto) sulle superfici non adatte allo scorrimento del mouse.

Durata e modalità di ricarica batteria

Se puntiamo su un mouse senza fili dovremo tenere conto della durata della batteria e del tipo di ricarica supportata. I mouse wireless più semplici funzionano con 2 pile AAA o con una pila AA di tipo alcaline e garantiscono autonomie maggiori (superiori ai 4 mesi), ma le pile devono essere sostitute quando scariche.

I mouse con batteria al litio inclusa sono più pratici, leggeri e possono essere caricati con un cavetto USB, ma di solito l’autonomia è inferiore (difficilmente si ottiene un’autonomia superiore ai 40 giorni). Scegliamo bene su quale tecnologia puntare, anche in funzione della nostra produttività e dei tempi morti a disposizione.

Ergonomia

L’ergonomia è il parametro che giudica la comodità del mouse, specie per chi lo usa molte ore al giorno: un mouse molto ergonomico non farà stancare la mano, ci eviterà danni al tunnel carpale e sarà sempre comodo da usare anche alle 8 di sera (per gli straordinari).

I mouse più ergonomici sono i mouse verticali, ma anche i mouse tradizionali leggeri (con peso inferiore ai 120 grammi) tendono ad essere molto ergonomici da usare.

Peso

Come visto nel punto precedente il peso del mouse può fare la differenza tra un dispositivo leggero e comodo e un mouse bello ma scomodo. Il peso ideale per mantenere una buona ergonomia è 100 grammi, ma molti mouse tendono ad essere mastodontici e pesare oltre 150 grammi, richiedendo quindi un polso allenato.

Nel peso dobbiamo tenere conto anche delle pile rimovibili (dove previsto): una singola pila alcalina pesa circa 26 grammi (di tipo AA) o 13 grammi (di tipo AAA), tutto peso che va aggiunto al mouse e che può trasformare anche un mouse leggero (senza pile) in un mouse estremamente scomodo (con le pile inserite).

Tasti funzione

I tasti funzione sono tasti aggiuntivi rispetto ai classici tasti presenti su qualsiasi mouse: tasto destro, tasto sinistro e rotellina del mouse (che è cliccabile come tasto centrale). Questi tasti sono molto comodi in ambito lavorativo, visto che possiamo personalizzarli e aggiungere comandi o scorciatoie molto usate (per esempio il copia e incolla).

Di norma ci sono in tutto 6 tasti programmabili (tramite programmi dedicati o tramite X-Mouse Button Control), ma i migliori mouse da gaming o da lavoro hanno anche 7 tasti o più configurabili.

Compatibilità

Tutti i mouse in commercio sono compatibili con i sistemi operativi Windows, senza dover installare nessun driver aggiuntivo. I mouse possono essere compatibili anche con macOS, con le distribuzioni GNU/Linux e con Chrome OS (il sistema operativo dei Chromebook).

L’unica vera eccezione è il Magic Mouse di Apple, che funziona bene solo sui Mac e sui MacBook; nonostante sia collegabile anche a Windows, non permette di sfruttare le sue funzioni avanzati sui sistemi operativi prodotti da Microsoft.

Risoluzione (DPI)

La risoluzione o DPI è un parametro che mostra il livello di sensibilità del mouse: più elevato è il DPI, maggiore sarà il movimento del cursore del mouse sullo schermo, anche dopo un piccolissimo movimento fisico del dispositivo.

Per usi generici sono sufficienti mouse con 1.000 DPI o valori poco superiori, mentre per ottenere massima precisione in ambito lavorativo (specie se usiamo fotoritocco o programmi 3D) è necessario puntare su mouse con almeno 1.600 DPI.

Non tutti gli utenti riescono ad abituarsi a mouse con DPI sopra i 2.000, visto che il movimento è estremamente rapido e richiede molto allenamento e un polso davvero preciso e fermo.

Conclusioni

In vendita sono disponibili mouse per qualsiasi utente e per qualsiasi tipo di lavoro: sta a noi farci aiutare nella scelta, leggendo attentamente i consigli esposti in questa guida e puntando sui migliori mouse suggeriti nei vari capitoli, in modo da scegliere solo modelli precisi, sicuri e adatti a qualsiasi esigenza.

Se abbiamo ancora difficoltà a scegliere il mouse giusto per noi puntiamo suoi modelli più leggeri (meno di 100 grammi) e sui modelli dotati di doppia tecnologia di connessione (Wi-Fi e Bluetooth), a nostro avviso i migliori in ambito lavorativo o in ambito domestico.

Domande frequenti sui mouse

Qual è il mouse migliore?

Il miglior mouse è quello che riesce ad unire tutti i pregi che ci si aspetta da un mouse moderno: leggerezza, sensibilità elevata e lunga durata della batteria.

I migliori modelli consigliati nella guida sono Inphic Mouse wireless ricaricabile, Logitech ERGO M575 Mouse Trackball e Trust Verto Mouse Verticale.

Come scegliere il mouse più adatto

Il mouse va scelto anche in base alle nostre esigenze: se dobbiamo lavorare molto al PC il peso e l’ergonomia sono fondamentali, mentre per chi cerca la massima precisione è necessario avere DPI molto elevati e tasti personalizzabili.

Scegliamo quindi sempre in funzione del lavoro svolto e del tipo di operazione da svolgere al computer, visto che spesso un mouse da gaming non si presta bene per l’uso ufficio e un mouse generico non è comodo in ambito business.

Che cos’è la risoluzione (DPI) in un mouse

La risoluzione o DPI in un mouse indica il livello di sensibilità della periferica: con un DPI alto anche un piccolo movimento della periferica genererà un movimento del cursore sullo schermo, aumentando quindi il livello di precisione.

Poche persone riescono a padroneggiare il mouse con DPI sopra i 2.000, visto che in questo scenario il mouse diventa estremamente sensibile e difficile da manovrare.

Cosa indica il polling rate in un mouse

Il polling rate indica la frequenza con la quale viene segnalata la posizione del mouse al computer. Questa frequenza viene misurata in Hz: più è elevata, maggiori saranno gli aggiornamenti di posizione inviati al PC.

Di solito questo parametro è utile solo in ambito gaming, dove è richiesto un tempo di risposta bassissimo: in ambito business o in ambito domestico possiamo tranquillamente affidarci ai valori standard.

Cos’è il malfunction speed

La velocità di malfunzionamento (o malfunction speed) si riferisce alla velocità massima con cui il mouse esegue il tracciamento qualsiasi movimento. Esso è legato al polling rate e può fare la differenza tra un mouse precisissimo e un mouse poco preciso.

Conoscere questo parametro è inutile in ambito business o domestico, visto che esso è utile solo in ambito gaming, in cui è richiesto un livello di precisione assoluto.

