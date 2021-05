Il mercato dei monitor PC è molto articolato, con una grande quantità di modelli per soddisfare tutte le esigenze. Prima di acquistare un monitor, quindi, è bene avere le idee chiare sull’uso per il qualche è destinato il monitor. Lo stesso monitor può essere ottimo per studiare o lavorare ma non altrettanto buono per giocare o guardare un film, e viceversa.

Scopri quali sono i migliori monitor per pc, e confronta prezzi e offerte in questa guida.

LG 27UL500

LG 27UL500: è un monitor 4K da 27” con pannello IPS che garantisce un’alta vivacità cromatica, grazie anche all’HDR 10, una tecnologia che restituisce una gamma calibrata di colori molto fedele all’originale.

Ottimo per i professionisti che cercano un prodotto economico ma dalla resa cromatica affidabile, risulta interessante anche per chi ama giocare, essendo dotato di tecnologia Radeon FreeSync, che garantisce una maggiore fluidità anche nelle azioni più concitate, e alla funzione Dynamic Action Sync, che minimizza il ritardo nelle immagini per rendere più efficienti le sessioni di gioco. Dotato di un’interfaccia semplice e intuitiva, l’LG 27UL500 ha due porte HDMI e l’uscita per le cuffie. Si può appendere anche alla parete, opzione che lo rende, insieme alle altre caratteristiche, il miglior monitor 4K.

Samsung C24RG52FQU

Samsung C24RG52FQU:è un monitor gaming VA con schermo curvo full HD da 24″. Con una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz e un tempo di risposta di solo 1ms, questo monitor Samsung va incontro ai bisogni dei giocatori più appassionati che stanno cercando un prodotto economicamente sostenibile.

La tecnologia del pannello QLED di Samsung, utilizzata anche nelle Smart TV Samsung di fascia alta, garantisce una gamma cromatica e una luminosità senza precedenti, rendendolo uno dei migliori monitor da gaming sul mercato. L’interfaccia del menù è pensata appositamente per le sessioni di gioco, sia in termini estetici che di impostazioni, mentre il solido braccio verticale, progettato per le sessioni di gioco più impegnative, permette al monitor PC di essere inclinato, ruotato e regolato in altezza per controllarne con precisione il suo posizionamento senza limitazioni di spazio.

ASUS VZ279HE

ASUS VZ279HE :è un monitor da 27” Full HD dal design ultrasottile (appena 7mm) e senza cornice, che lo rende ideale anche per uso multi-display, senza interruzioni. Indubbiamente il look&feel così minimal è il punto forte di questo monitor che a dispetto delle dimensioni occupa poco spazio e arricchisce l’ambiente.

Il pannello IPS garantisce un angolo di visione ampio e una riproduzione dei colori estremamente accurata rendono questo monitor Asus ideale per l’editing di video e foto, mentre il filtro ASUS Blue Light protegge dalla luce blu dannosa, per garantire prolungate sessioni in totale confort e sicurezza. Dotato di due porte HDMI e una VGA, l’Asus VZ279HE si rivela essere un ottimo monitor PC per chi non vuole spendere troppo.

Samsung C27F396

Samsung C27F396:spicca per delle ottime caratteristiche tecniche unite a un prezzo assai competitivo. Avere la comodità di uno schermo curvo ultrasottile da 27” a meno di 200 euro non capita tutti i giorni. Il C27F396 inoltre ha un pannello VA che assicura un alto contrasto con neri intensi, bianchi ottimi e immagini nitide e vivaci.

Dotato di porta HDMI e VGA, più l’uscita per le cuffie, questo monitor PC si adatta anche al gaming grazie ad AMD FreeSync. La modalità Eye Saver riduce le emissioni di luce blu, che stimolano la retina rispetto alle lunghezze d’onda di altri colori, mentre Flicker Free riduce lo sfarfallio, per lavorare e giocare più a lungo all’insegna del comfort.