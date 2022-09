Le microcamere spia, per definizione, consentono di registrare video di nascosto potendo contare sulle dimensioni ultra compatte dell’apparecchio, il che permette di nasconderlo con facilità senza che possa essere individuato dalla “vittima”. Che tu intenda organizzare uno scherzo o realizzare qualunque altro tipo di filmato senza che gli altri se ne accorgano, la microcamera spia ti aiuterà a raggiungere l’obiettivo con la massima discrezione. Vediamo allora quali sono le migliori proposte che attualmente è possibile rintracciare sul web.

Microcamera spia NIYPS

L’unità si distingue per dimensioni di 1 x 1 x 1 cm ed un peso pari ad appena 70 g. Davvero piccolissima e leggera, facile da sistemare ovunque. Una microspia dotata di sensore di movimento e visione notturna, che permette di realizzare video in FullHD a 35 fps. Pieno supporto per microSD fino a 32GB, con durata della registrazione di 50 minuti.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 39,99 euro

Microcamera spia Sansnail

Tra le altre microcamere spia da non perdere abbiamo il modello realizzato da Sansnail, super economico e tra i più venduti online. Dimensioni pari a ‎2,5 x 2,4 x 2,4 cm e peso di soli 20 g. Non manca la tecnologia Night Vision. Risoluzione pari al FullHD a 30 fps, per una durata di 30 minuti. Compatibile con microSD da 32 GB.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 16,99 euro

Microcamera spia Amyway

In questo caso la microcamera è furbamente nascosta all’interno di una penna, con 32 GB di memoria disponibile. Potrai registrare video in FullHD a 30 fps o scattare fotografie. La durata dei filmati raggiunge 1 ora e 70 minuti, con possibilità di sfruttare il sensore di movimento. Ovviamente, funziona anche come penna vera e propria.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 38 euro

Microcamera spia UYIKOO

Come nei migliori film di spionaggio, non manca la microcamera nascosta all’interno di comunissimi (solo all’apparenza) occhiali. Foto e video in FullHD, con supporto per schede microSD fino a 16 GB. La fotocamera è controllata da un pulsante raggiungibile lungo la stecca e consente di registrare filmati della durata di circa 1 ora.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 45,90 euro

Microcamera spia Igzyz

Terminiamo con un’altra soluzione geniale, che prevede l’installazione della microcamera spia all’interno di una power bank. Fino a 50 ore di video in FullHD a 30 fps, mentre con la visione notturna attiva si raggiungono le 30 ore. Presente anche il sensore di movimento. Assicurata la compatibilità con microSD fino a 256 GB.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 59,99 euro

Fai la tua scelta tra le cinque microcamere spia che abbiamo appena descritto e nulla ti impedirà di diventare un ottimo agente segreto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.