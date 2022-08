Le luci per libri rappresentano un accessorio essenziale per coloro che amano dedicarsi alla lettura durante le ore notturne, quando il silenzio permette di ottenere il massimo della concentrazione. Apparecchi estremamente semplici da utilizzare, grazie a cui le pagine del tuo libro preferito saranno sempre ben illuminate senza però disturbare il sonno di chi riposa accanto a te. Soluzione intelligente anche in ottica di risparmio energetico. Scopriamo allora quali sono i modelli di luce per libri che vantano il miglior rapporto qualità-prezzo.

Luce per libri Hoteril

6 LED, con 3 modalità di illuminazione, che forniscono una luce uniforme e senza sfarfallii: nessuna stanchezza anche dopo ore di utilizzo. La pinza è solida e resistente, permettendo all’apparecchio di ancorarsi in modo saldo al libro. La batteria da 600 mAh garantisce fino a 10 ore di autonomia, dopo una ricarica di appena 2 ore.

Luce per libri Dokkita

Anche questo modello pieghevole di luce per libri vanta 3 livelli di luminosità, per una lettura sempre rilassante. Dimensioni e peso ridotti al minimo, così da facilitarne il trasporto. Buon lavoro della batteria ricaricabile, che assicura fino a 3 ore di durata. Decisamente comodo il morsetto staccabile, per usare la lampada come segnalibro.

Luce per libri CIRYCASE

Il dispositivo è utilizzabile con 3 LED bianchi caldi, 4 LED bianchi freddi oppure 7 LED misti. Il livello di luminosità può essere modificato dal 20% al 100%. Fino a 12 ore in funzionamento grazie alla batteria con capacità di 600 mAh. Scegli tu il miglior grado di inclinazione dopo aver fissato la piccola lampada al libro con il morsetto.

Luce per libri SingHong

Questa unità è molto particolare e va indossata come se fosse una sorta di collana, con le due estremità in grado di illuminare le pagine del libro. 3 livelli di luminosità tra cui scegliere, con annesse 5 temperature di colore. La batteria incorporata da 1000 mAh consente di raggiungere un tempo di funzionamento pari a ben a 50 ore.

Luce per libri Topnma

Un’altra luce per libri estremamente flessibile che, come la precedente, può essere indossata attorno al collo oppure sistemata su un tavolino grazie al supporto dei bracci pieghevoli. 3 modalità di temperatura colore a cui si aggiungono ulteriori livelli di intensità. Notevole il contributo della batteria da 1800 mAh, per ore ed ore di utilizzo.

Non resta altro che scegliere tra queste utilissime luci per libri che abbiamo appena descritto, in base alle tue preferenze: potrebbe anche essere un’ottima idea regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.