Migliori Lavapavimenti

Fra i settori in cui la tecnologia ci viene sempre più di aiuto c’è indubbiamente la pulizia della casa, con soluzioni volte a semplificarci queste operazioni non sempre piacevoli. Le lavapavimenti sono macchine relativamente nuove, che solo adesso iniziano a diffondersi nelle case. Rappresentano molto di più di un aspirapolvere, aggiungendo tipicamente una coppia di serbatoi per l’acqua pulita e per quella aspirata, ed un rullo per il lavaggio del pavimento, che si tratti di piastrelle, parquet o altri tipi di superficie. Abbiamo provato diversi modelli disponibili sul mercato, e di seguito i nostri consigli per acquistare subito un modello di buona qualità.

Proscenic WashVac F20

Fra i migliori modelli di lavapavimenti in commercio iniziamo con il segnalare la Proscenic WashVac F20, una macchina caratterizzata da un doppio serbatoio particolarmente capiente e pari a 1 litro per l’acqua pulita e 1 litro per quella sporca. Possiamo scegliere fra quattro metodi di pulizia, compreso uno di sola aspirazione adatto anche ai tappeti ed uno con acqua elettrolizzata per disinfettare il pavimento, e tenere sotto controllo le informazioni sulla macchina grazie al doppio display ampio e ben visibile. La spazzola per la pulizia è larga e arriva fino ai bordi, così da pulire bene anche vicino ai muri, e il serbatoio di recupero separa l’acqua dai residui solidi per uno svuotamento migliore. Buona l’autonomia, che supera i 45 minuti, che possono raddoppiare se acquistiamo una batteria aggiuntiva dal momento che è removibile. Al termine dell’utilizzo avviamo l’autopulizia della macchina, con funzione antibatterica a raggi ultravioletti. La potete acquistare su Amazon o su eBay ad un prezzo di circa €399.

Tineco Floor One S5 Combo

Interessante la soluzione di Tineco, che combina una lavapavimenti e un aspirapolvere senza fili in un unico prodotto con la sua Floor One S5 Combo. Il motore è lo stesso, ma quando non abbiamo bisogno di lavare il pavimento possiamo sganciarlo e collegare gli accessori per l’aspirazione, così da renderlo più snello e leggero. In modalità lavapavimenti abbiamo anche qui un doppio serbatoio con capacità di 0,6 litri ed una spazzola con bordi sottili per pulire vicino ai muri. L’autonomia in modalità lavaggio arriva a 20 minuti circa, sufficienti per una stanza o un piccolo appartamento, e al termine delle pulizie il sistema di autopulizia rimuove lo sporco da spazzola e tubo. La potete acquistare su Amazon o su eBay ad un prezzo di circa €449.

Bissell CrossWave X7 Cordless Pet

Progettato per le case con animali domestici, il CrossWave X7 Cordless Pet di Bissell è dotato di un filtro aggiuntivo che tiene separati i peli dei nostri amici a quattro zampe dal serbatoio dell’acqua sporca, così da pulire meglio tutti i componenti. Per il resto abbiamo un funzionamento simile a quello visto per gli altri modelli, con due serbatoi da 0,6 e 0.38 litri e autonomia di 30 minuti circa. Sempre per raccogliere i peli degli animali abbiamo una modalità Turbo Pet ed una striscia a LED davanti alla spazzola per evidenziare lo sporco sul pavimento. Possiamo anche passare la lavapavimenti sui tappeti, sia per aspirare peli e detriti che per rinfrescarli con una leggera emissione d’acqua. Al termine di ogni ciclo non manca la possibilità di avviare un ciclo di autopulizia della macchina. La potete acquistare su Amazon o su eBay ad un prezzo di circa €499.

Ultenic AC1

Due grandi serbatoi da 1 litro ciascuno anche per la Ultenic AC1, una lavapavimenti completa e in grado di raggiungere 45 minuti di autonomia. Le modalità di lavaggio sono quattro, compresa una modalità con acqua elettrolitica per disinfettare i pavimenti, e una modalità di sola aspirazione per pulire dalla polvere e dai peli di animali senza consumare acqua. Interessante la possibilità di rimuovere la batteria e sostituirla con un’altra che è possibile acquistare separatamente, mentre il ciclo di autopulizia comprende un processo di sanificazione della spazzola con luce ultravioletta. La potete acquistare su Amazon o su eBay ad un prezzo di circa €399.

Dreame H12

Un’altro fra i modelli più apprezzati di lavapavimenti è Dreame H12, con la consueta forma a scopa elettrica con due serbatoi d’acqua e un rullo per le pulizie del pavimento. Il serbatoio dell’acqua pulita arriva qui a 0,9 litri, mentre quello di acqua sporca è di 0,5 litri. Vicino la spazzola troviamo dei sensori che riescono a rilevare la quantità di sporco regolando così la velocità di aspirazione per ottenere il risultato migliore. Presente anche una modalità di sola aspirazione, per tutti quei casi in cui non abbiamo bisogno di lavare in terra, e dal display possiamo tenere sempre sotto controllo la modalità in uso. Non male l’autonomia, che arriva a circa 35 minuti con una carica completa. La potete acquistare su Amazon o su eBay ad un prezzo di circa €429.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.