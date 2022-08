Tra le console ancora più utilizzate al mondo c’è sicuramente la PlayStation 4, che, nonostante la commercializzazione di quella di nuova generazione, ovvero PS5, continua a supportare perfettamente tutti i nuovi titoli rilasciati dagli sviluppatori più popolari. Come sicuramente saprete, il mercato dei giochi fisici è in continuo declino, a causa principalmente degli shop digitali, capaci di offrire download immediati e offerte esclusive molto interessanti. Tuttavia, per poter contenere tante copie digitali, insieme a tutti i relativi salvataggi, è assolutamente necessario dotarsi di sistemi di archiviazione prestanti e alla stesso tempo molto capienti. Proprio per questo motivo, andremo oggi a vedere una lista dei migliori hard disk esterni per PS4 attualmente disponibili per l’acquisto.

Ovviamente nella lista non saranno presenti prodotti esclusivamente compatibili con PS4 e potranno quindi essere installati anche su altri tipi di console, come appunto PS5 o Xbox, ma sono comunque stati selezionati pensando unicamente alla console di vecchia generazione di Sony. Perciò, qualunque sarà il modello che sceglierete, potrete stare certi che funzionerà senza alcun tipo di problema. Per selezionare solo i migliori infatti, ci siamo affidati ai brand più noti della categoria, come ad esempio Western Digital e Seagate.

Tra i modelli più acquistati online, figurano sicuramente quelli da 2 TB, capacità consigliata per poter contenere tanti titoli tutti insieme e poter quindi variare gioco molto più di frequente, insieme ovviamente a tutti i salvataggi. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di riportare i modelli da 2 TB, ma ovviamente gli stessi potranno anche essere acquistati in varianti diverse, con più o meno spazio a disposizione, a seconda delle esigenze del giocatore.

Come avrete quindi intuito già dal titolo, in questa guida saranno unicamente presenti hard disk esterni per PS4, perciò, non riporteremo alcun tipo di hard disk interno. Per chi non fosse a conoscenza della differenza: gli hard disk esterni non richiedono alcun intervento di installazione interna, poiché potranno essere tranquillamente connessi alla console tramite cavo USB, ovviamente presente in confezione. In questo modo, il sistema di archiviazione potrà quindi essere scollegato più facilmente e connesso magari ad una nuova console acquistata, oppure anche al PC. Ricordiamo infatti che, trattandosi di supporti di storage universali, potranno anche semplicemente essere utilizzati per contenere immagini, video o file di ogni tipo. Tuttavia, è ovvio che, qualora decidiate di installarli su PS4, potrete utilizzarli solo con la suddetta console, a meno che non completiate procedure di reset e formattazione.

Per avere invece maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche di ogni dispositivo, vi invitiamo a continuare con la lettura di questo articolo, in cui appunto spazieremo tra articoli pensati proprio per PlayStation 4, come ad esempio il Seagate Game Drive per PS4, e prodotti decisamente più particolari, come il Western Digital Element espandibile fino a 14 TB. Ma andiamo con ordine e partiamo immediatamente con la nostra lista dei migliori hard disk esterni per PS4.

Hard Disk Gaming 2 TB PS4 Xbox One PC WD_BLACK P10 Ed. Speciale Call of Duty

Tra i brand produttori di sistemi di archiviazione, uno dei migliori è sicuramente Western Digital, capace di offrire da sempre soluzioni perfette per ogni tipologia di utilizzo. In particolare, in questo caso specifico, riportiamo il modello WD_BLACK P10, ovvero una variante speciale pensata per tutti gli amanti della saga di Call of Duty. In realtà internamente si comporta come un qualunque altro hard disk esterno, ma il suo design ricorda molto le linee estetiche della suddetta saga videoludica. La sua capacità di archiviazione è da 2 TB e l’interfaccia di riferimento è la classica USB 3.2 di prima generazione. Il connettore in ingresso è invece di tipo Micro USB. In confezione saranno presenti, oltre ovviamente al WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P10 Game Drive, anche il cavo USB da type A a Micro B e una guida rapida di installazione. Inizialmente il contenuto comprendeva anche dei punti COD esclusivi, i quali però oggi non possono più essere riscattati. Per quanto riguarda la compatibilità, questa è estesa a: PS4, Xbox One, Windows 8.1 e 10 e macOS. In realtà può essere utilizzato anche su PS5 e Xbox Series X e S, ma al momento solo per i giochi di PS4 e Xbox One.

Seagate Game Drive per PS4 2 TB Hard Disk Esterno Portatile

Tra i migliori hard disk esterni per PS4 c’è ovviamente anche il Seagate Game Drive, pensato esclusivamente per PlayStation 4. Prima di passare alle sue caratteristiche tecniche però, è necessario fare una piccola premessa: il suddetto hard disk può essere utilizzato anche su PS5, ma esclusivamente per contenere salvataggi e quindi non giochi. Su PS4 potranno invece essere installati più di 100 giochi tutti insieme. Per produrre la suddetta unità, Seagate ha lavorato a stretto contatto con Sony, generando così un prodotto dal design praticamente in linea con quello della console di riferimento e dalle prestazioni ottime per un’esperienza di gioco senza latenza. Per quanto riguarda la tipologia di connessione, si tratta sempre della classica USB di tipo A, con cavo già presente in dotazione. La versione riportata è da 2 TB, ma risulta essere disponibile anche con storage minore.

WD Western Digital Elements Hard Disk Esterno Desktop USB 3.0 14TB 3,5 pollici

Passiamo ora ad un dispositivo particolarmente diverso dagli altri. Stiamo parlando del Western Digital Elements da ben 14 TB. Come sicuramente immaginerete, il prezzo di vendita è molto più alto rispetto ai modelli visti in precedenza (e in realtà anche di quelli che vedremo più in basso), ma si tratta comunque di un prodotto dedicato a chi necessita di particolari esigenze di memoria. Ricordiamo infatti che già con soli 2 TB è possibile conservare circa 100 giochi, ma col tempo lo spazio in memoria occupato dai titoli aumenterà ulteriormente, perciò potrebbe essere un’ottima idea quella di iniziare a prepararsi già da ora. Ovviamente l’interfaccia rimane la classica USB, compatibile sia con sistemi 2.0 che 3.0. Si tratta di un dispositivo pensato inizialmente per lo storage di file su PC o Mac, ma tra le sue specifiche tecniche è anche presente il supporto ufficiale per PS4. Anche le sue dimensioni risultano essere particolarmente più elevate rispetto agli altri modelli, perciò bisognerà anche considerare un po’ di spazio in più sullo scaffale della console.

Hard Disk Esterno 2 Tb USB 3.1 nero Seagate-Lacie

Torniamo adesso sui modelli un po’ più standard per parlare di un’altra proposta di Seagate, stavolta più universale rispetto alla precedente. Si tratta in fatti di un Hard Disk con capacità di 2 TB e dimensione da 2,5 pollici. La versione dell’interfaccia rimane sempre USB di tipo A, compatibile sia con la 3.2 Gen 1 che con la 3.1 Gen 1. Pur trattandosi di un dispositivo universale, il suo design si sposa alla perfezione con la PlayStation 4 di Sony, grazie al colore nero con dettagli blu, i quali ricordano il menu utente della suddetta console. Ovviamente ne consigliamo principalmente l’acquisto ai possessori di PS4, poiché su PS5 potrebbe supportare unicamente i salvataggi e non i giochi. Non avrà invece nessun problema di compatibilità con PC e Mac. Si tratta inoltre di uno degli Hard Disk migliori per rapporto qualità prezzo dell’intera lista.

Seagate Hard Disk Esterno 2 Tb USB 3.1

La migliore alternativa al prodotto precedente arriva ancora una volta da Seagate, con il modello Game Drive STGD2000200, sostanzialmente identico in quanto a caratteristiche tecniche, ma offerto ad un prezzo leggermente minore. Si tratta infatti di un Hard Disk da 2 TB e quindi perfetto per contenere circa 100 giochi in contemporanea, insieme a tutti i vari salvataggi. Le dimensioni generali sono da 2,5 pollici, mentre il connettore in uscita è USB di tipo A. La versione USB supportata è la 3.2 Gen 1, estesa ovviamente anche alla 3.1 Gen 1. Il colore della scocca esterna è il nero, arricchito da alcuni dettagli blu che si sposano alla perfezione con il design della console. Ovviamente in confezione sarà presente anche in questo caso il cavo di connessione, necessario per connettere il dispositivo alla PS4. Sicuramente uno dei migliori hard disk esterni per PS4 per rapporto qualità prezzo, non solo della nostra lista, ma in commercio. Non ne consigliamo invece l’acquisto per i possessori di PS5, in quanto potrebbe esclusivamente supportare i salvataggi e non gli effettivi giochi. Nessun problema invece con PC Windows e Mac.

