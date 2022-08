Tra i tanti accessori che ogni motociclista dovrebbe sempre avere a disposizione, certamente i guanti da moto estivi rientrano tra quelli che non possono mancare. Durante la stagione calda è molto importante avere sempre un paio di guanti a disposizione, a maggior ragione quando il sudore delle mani potrebbe compromettere il grip con il manubrio oppure con la frizione e la leva del freno frontale. Comodi da indossare e facili da riporre anche in una tasca della giacca (o dello zaino), esistono un gran numero di modelli di guanti per moto estivi tra cui scegliere: in questa guida prendiamo in considerazione 5 modelli in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso.

Pronto per una nuova avventura in compagnia della tua moto? Scegli il modello di guanti che meglio soddisfa i tuoi gusti e le tue personali esigenze.

A-Pro

Apriamo la nostra personale selezione dei guanti estivi per moto con il modello realizzato da A-Pro, brand estremamente popolare e apprezzato su Amazon per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello in questione è realizzato in morbida pelle di colore nero ed è di tipo senza dita, com’è possibile notare dall’immagine soprastante. Il dorso del guanto è dotato di pratici fori per le nocche e dispongono di un comodo design ergonomico che migliora la presa del manubrio senza creare alcun tipo di fastidio alle mani anche dopo lunghe ore di utilizzo.

Outletissimo

Salendo leggermente di prezzo il modello realizzato da Outletissimo è un guanto completo costituito di una protezione per le nocche, una particolare lavorazione del palmo che incrementa il grip con il manubrio e una pratica fibbia per allacciare il guanto secondo i propri gusti. Adatti a ogni tipologia di moto, dall’enduro fino al motocross, sono guanti traspiranti in tessuto leggero con particolari protezioni per massimizzare la sicurezza. Inoltre, nonostante il prezzo economico, i guanti dispongono di mini prese d’aria con filtro metallico per garantire la corretta traspirazione della pelle anche dopo lunghe ore di utilizzo.

Cofit

Il modello di guanti da moto realizzato da Cofit è anche in questo caso a protezione integrale con rinforzo a livello delle nocche della mano. Adatti per qualsiasi tipologia di moto, la particolarità di questi guanti è la singolare lavorazione delle dita: alla estremità sono presenti fibre metalliche che, a livello dell’indice e del pollice, consentono di gestire ogni tipologia di dispositivo dotato di touch screen senza necessità di sfilare il guanto. Il palmo della mano, inoltre, vede la presenza di un design decorativo realizzato in gel di silicone antiscivolo per migliorare il grip con gli oggetti. Realizzato in materiali traspiranti con piccoli fori che consentono il ricircolo dell’aria, il paio di guanti è ideale per ogni stagione.

ISSYZONE

Il paio di guanti realizzati da ISSYZONE sono versatili e adatti a ogni genere di motociclista alla ricerca di un modello traspirante e al contempo protettivo. Infatti, sono presenti ben 8 fori traspiranti che facilitano la corretta traspirazione della pelle in ogni stagione, mentre la lavorazione con particolari gel in silicone incrementa l’attrito tra i guanti e il manubrio per garantire una presa salda anche in presenza di acqua. Utilizzabili senza problemi con dispositivi touchscreen, il tessuto in fibra di carbonio protegge le mani da eventuali impatti.

Dainese Fogal

Chiudiamo la selezione dei guanti da moto estivi con il modello Dainese Fogal, uno tra i più popolari tra i motociclisti alla ricerca di un prodotto realizzato da una delle migliori marche al mondo in ambito motociclistico. Completamente traspiranti grazie al tessuto morbido e leggero, sono estremamente comodi da indossare e garantiscono una buona protezione grazie alla imbottitura interna; inoltre, è presente una pratica sezione terminale sull’indice che permette di utilizzare i device muniti di touchscreen senza rimuovere il guanto. Il palmo rinforzato incrementa la protezione della mano e migliora il grip con il manubrio e la leva della frizione e del freno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.