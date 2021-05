Negli ultimi anni abbiamo assistito a un ritorno del vinile, storico supporto per l'ascolto della musica introdotto per la prima volta nel 1948. Abbiamo scelto i migliori giradischi, selezionando quelli con funzioni moderne come la possibilità di connettersi ad una cassa Bluetooth. Di seguito la nostra scelta.

Sony PS-LX310BT giradischi bluetooth

Il giradischi Sony PS-LX310BT unisce tradizione e innovazione, grazie alla doppia possibilità di collegarsi via cavo ad un sistema audio tradizionale ma anche via Bluetooth a qualsiasi diffusore, soundbar o cuffia. La funzione Full Auto Play permette di avviare la riproduzione con la semplice pressione di un tasto: il braccio si abbassa individuando il solco e la musica viene riprodotta sull’ultimo dispositivo Bluetooth associato; alla fine del disco il braccio torna nella posizione iniziale e il giradischi si spegne. Compatibile con dischi a 33 e 45 giri.

Prezzo Amazon: 137.99 euro

House Of Marley Stir It Up giradischi bluetooth

Il giradischi Stir It Up proposto da House Of Marley è realizzato con materiali sostenibili, fra cui il corpo principale in bambù, comprende la connettività Bluetooth con accoppiamento rapido e un preamplificatore per migliorare la resa audio. Presente anche la possibilità di collegare un impianto audio tradizionale con cavo RCA e un Jack da 3,5mm per cuffia. Molto interessante poi la possibilità di collegarsi a un PC/Mac tramite cavo USB per convertire i propri vinili in formato digitale.

Prezzo Amazon: 169.94 euro

Majestic TT 47 DAB

Decisamente più completo il Majestic TT 47 DAB, che unisce design classico a un giradischi a tre velocità (33, 45 e 78 giri), un doppio lettore per CD e cassette, e un doppio sintonizzatore radio FM e DAB+. La connettività Bluetooth permette di abbinare facilmente una cassa esterna, una soundbar o una cuffia, mentre l’uscita AUX può essere collegata a impianti audio tradizionali. Presente anche una porta USB per chiavette di memoria e la possibilità di collegarsi al PC per la registrazione della musica in riproduzione.

Prezzo Amazon: 223.62 euro

Lauson 01TT1x

Gli amanti dello stile vintage non potranno farsi scappare il Lauson 01TT1x, disponibile in quattro colori e con un design che ricorda le auto degli anni 60. Supporta connessione via cavo e Bluetooth, altoparlanti stereo integrati 2x3W, radio FM e collegamento USB a un PC per la digitalizzazione dei vinili. È possibile anche collegare uno smartphone o altro riproduttore audio per ascoltare la musica dalle casse integrate via Bluetooth o cavo AUX.

Prezzo Amazon: 89.99 euro

Trevi TT 1020 BT giradischi bluetooth

Con un design a valigetta per essere trasportato facilmente, il Trevi TT 1020 BT ha una batteria agli ioni di litio integrata per consentirci di ascoltare i nostri vinili anche fuori casa. Possiamo abbinare un sistema audio esterno via Bluetooth o usare le casse stereo integrate. La porta AUX-in ci permette poi di collegare altri riproduttori musicali, mentre con la funzione encoding possiamo registrare l’audio dei vinili direttamente su chiavetta USB in formato MP3.

Prezzo Amazon: 98.4 euro