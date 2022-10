Un generatore di corrente ci permette di avere sempre a disposizione corrente elettrica, che si tratti di utilizzare alcuni accessori o gestire degli elettrodomestici. Ideali per il campeggio, possono tornare utili anche in casa, come soluzione di backup in caso di blackout o per risparmiare sulla bolletta se abbinati ad un sistema di pannelli solari. Abbiamo visto i generatori di capacità minore, perfetti da portarsi dietro anche durante delle escursioni all’aria aperta, ed oggi vi proponiamo la nostra selezione dei migliori generatori di corrente ad alta capacità, con dimensioni e peso inevitabilmente maggiori ma possibilità superiori di alimentare dispositivi di potenza elevata, anche per tempi più lunghi.

Jackery Explorer 1000

Fra i migliori produttori di generatori di corrente abbiamo senza dubbio Jackery, con una gamma decisamente completa di generatori di tutte le capacità, fino a oltre 2000Wh. Abbiamo scelto il modello Explorer 1000, con batterie al litio di capacità pari a 1002Wh, in grado di combinare una discreta portabilità con molta potenza a disposizione. Molte le porte in uscita, comprese le Schuko da 1000W, le USB per la ricarica rapida e una presa accendisigari a 12V, mentre per ricaricarla possiamo usare pannelli solari come Solar Saga venduti dalla stessa Jackery.

Anker PowerHouse 757

Anche Anker, azienda leader nella produzione di caricabatteria e power bank, si è ormai affermata da qualche anno nella produzione di generatori di corrente. Sebbene sia appena stato lanciato un modello da oltre 2000Wh, parliamo oggi della PowerHouse 757, con degli accumulatori al litio-ferro-fosfato che garantiscono un numero di cicli di ricarica 3 volte superiore a quello delle batterie agli ioni di litio. Anche qui troviamo due prese Schuko fino a 1000W, sei porte USB e una presa accendisigari, ed anche in questo caso possiamo ricaricare il generatore di corrente con dei pannelli solari. Presente anche una luce a LED per illuminare l’ambiente nelle ore notturne o al buio.

EcoFlow Delta 2

Fra i migliori generatori di corrente non poteva mancare un modello di EcoFlow, in grado di espandere la propria capacità acquistando delle batterie aggiuntive da collegare in cascata. Il nuovissimo Delta 2 ha una capacità di 1024Wh con batterie LiFePo4, ed una potenza massima di uscita di ben 1800W, con ben quattro prese Schuko, sei USB e dua a corrente continua da 12V. Si ricarica rapidamente con corrente di rete – da 0 all’80% in soli 50 minuti, ed è compatibile anche con i pannelli solari.

Bluetti EB70

Con una capacità di 716Wh ma una potenza erogabile di 1000W, il generatore di corrente EB70 di Bluetti è compatto e portatile, ed offre molte possibilità di alimentazione elettrica. Sono infatti presenti due prese Schuko, quattro porte USB, una presa accendisigari, due uscite a corrente continua da 12V, un tappetino per la ricarica wireless Qi ed una luce a LED per illuminare l’ambiente. Le batterie sono di tipo LiFePo4 e garantiscono una vita superiore, e per la ricarica possiamo usare un ingresso da pannelli solari fino a 500W.

Goal Zero Yeti 1000X

L’ultimo modello che esaminiamo è lo Yeti 1000X di Goal Zero, con una capacità di 983Wh fornita da un sistema di batterie agli ioni di litio, un’uscita massima di 1500W e molte porte fra USB, corrente continua ed una Schuko per alimentare molti dispositivi allo stesso tempo. Anche Yeti 1000X può ricaricarsi con dei pannelli solari, con una potenza massima di ricarica pari a 600W.

