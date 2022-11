Migliori epilatori a luce pulsata

Apparecchi come gli epilatori a luce pulsata si rivelano decisamente efficaci per la rimozione dei peli superflui. Tali dispositivi portano con sé vantaggi e risultati del tutto simili a quelli che solitamente verrebbero apprezzati con trattamenti eseguiti nei saloni estetici o nelle cliniche dermatologiche. Mediante l’impulso luminoso policromatico ad alta intensità (IPL) si ottiene non soltanto una rapida epilazione ma anche un notevole rallentamento del processo di ricrescita. Ogni unità si distingue in base a precise caratteristiche tecniche fra cui il numero degli impulsi luminosi, le modalità di utilizzo e la possibilità di trattare con la stessa precisione le diverse zone del corpo. Fatte le dovute premesse, vediamo allora quali sono i migliori modelli di epilatore a luce pulsata da comprare oggi a prezzi vantaggiosi.

Epilatore a luce pulsata Beurer IPL 10000+ SalonPro System

Fino al 50% di peli in meno dopo 3/4 trattamenti. 250000 impulsi luminosi, con funzione flash continuo. Sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle, con filtro UV integrato. Incluso accessorio di precisione, per viso e zona bikini.

Epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5

Il sensore SensoAdapt si adatta in modo automatico alla tonalità della pelle, con 400000 impulsi di luce. Riduzione permanente dei peli in sole 4 settimane. Testine di precisione per trattare efficacemente aree del corpo di diverse dimensioni.

Epilatore a luce pulsata Philips Lumea Advanced

Si tratta di uno dei più venduti epilatori a luce pulsata, con oltre 250000 impulsi e 5 impostazioni di intensità. Sensore di rilevamento della tonalità della pelle. Si garantisce una riduzione di almeno l’85% dei peli in soli 3 trattamenti.

Epilatore a luce pulsata ‎AMINZER

Semplicissimo da utilizzare, grazie al pratico display, ed in grado di raggiungere fino a 999900 flash con modalità automatica o manuale. 5 livelli di intensità fra cui scegliere. Totalmente indolore durante la fase di applicazione del trattamento.

Epilatore a luce pulsata ZKMAGIC

Terminiamo con un altro modello che si affida ad un massimo di 999900 flash, con doppia modalità di utilizzo e 5 diverse intensità di energia selezionabili. Non manca il comodo display. Ottimo il sistema di raffreddamento a ghiaccio.

Non ti resta altro che scegliere tra i migliori epilatori a luce pulsata che abbiamo appena descritto: i peli superflui saranno solo un lontano ricordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.