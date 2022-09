I droni con telecamera, sia in ambito professionale che a livello amatoriale, vengono generalmente utilizzati per realizzare foto e video panoramici con prospettiva dall’alto: impatto visivo garantito. Negli ultimi anni, dispositivi del genere sono andati incontro ad una crescente richiesta, anche in virtù di prezzi di vendita sempre più accessibili. Grazie ai pratici controller, guidarli a distanza è davvero un gioco da ragazzi. Scopriamo allora quali sono i modelli di drone con telecamera che vantano il miglior rapporto qualità-prezzo su Amazon.

Drone con telecamera Tomzon D28

Una delle alternative più economiche, rivolta a chi per la prima volta dovesse approcciarsi a questo interessante prodotto. Video in 1080p con trasmissione in tempo reale a distanze che possono raggiungere anche i 100 metri. Le due batterie da 1000 mAh in dotazione garantiscono una durata totale del volo pari a circa 24 minuti.

Drone con telecamera SANROCK U52

A bordo di questo drone troviamo una videocamera con risoluzione di 1080p ed angolo regolabile fino a 90°. Le immagini registrate sono disponibili in tempo reale grazie all’applicazione. I filmati vengono salvati automaticamente sulla scheda microSD. Ogni contenuto può essere anche pubblicato direttamente sui social.

Drone con telecamera Potensic T25

Questo modello è dotato di telecamera 2K con campo visivo di 120° e grandangolo regolabile di 75°. La trasmissione FPV Wi-Fi garantisce una riproduzione delle immagini rapidissima e di ottima qualità. Notevole l’autonomia: fino a 20 minuti di volo ad una distanza dal telecomando che può raggiungere anche i 300 metri.

Drone con telecamera Loolinn

L’unità in questione monta una telecamera con risoluzione di 1080p, è molto leggera e garantisce voli con durata fino a 32 minuti. Molto efficace il sistema GPS, per effetto di cui il drone tornerà al punto di partenza qualora la batteria stesse per esaurirsi o nel caso il segnale del telecomando risultasse particolarmente debole.

Drone con telecamera Parrot Anafi

Uno dei droni con telecamera più richiesti, avendo a bordo un sensore in grado di catturare video con risoluzione pari al 4K con zoom 2X e sistema HDR, per immagini sempre nitide e ben contrastate. Di alto livello anche le foto, scattate a 21 MP. Inclinazione verticale fino a 180° e durata del volo che può raggiungere i 25 minuti.

Non resta altro che scegliere tra i droni con telecamera che abbiamo appena descritto, in base alle tue preferenze: pensaci, sarebbe anche un’ottima idea regalo.

