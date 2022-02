Oggi come oggi non può mancare in casa un diffusore di oli essenziali, dispositivo in grado di vaporizzare l'acqua a freddo in pochi secondi grazie a un sistema di vibrazione a ultrasuoni che ionizza le particelle di acqua creando una nebbiolina densa in grado anche di purificare l'aria oltre che di diffondere gli aromi aggiunti. Esistono molti modelli di diffusori, tutti con funzionamento simile, che si differenziano principalmente per la forma, i materiali, la capacità del serbatoio dell'acqua. Alcuni poi hanno delle funzioni extra, come la funzione di lampada colorata o addirittura la connettività wireless per essere controllati attraverso gli assistenti vocali. Vediamo la nostra selezione.

Ankrs

Ankrs propone un diffusore di oli essenziali smart con WiFi che si controlla attraverso le app Smart Life e Tuya e ci permette di accenderlo o spegnerlo anche con i comandi vocali di Alexa e dell’Assistente Google. La parte superiore comprende poi una parte semitrasparente che funziona da lampada colorata, per creare un’atmosfera ancora più suggestiva. Il serbatoio è da 600ml di acqua, e possiamo scegliere fra 3 livelli di emissione del vapore.

Salking

Con una struttura in metallo e un design che ricorda le atmosfere mediorientali, il diffusore Salking è disponibile con serbatoio da 100ml o 250ml, per diffondere fino a 5 ore di vapore aromatizzato. All’interno anche una luce RGB in grado di assumere 7 colori per una funzione di luce notturna o di cromoterapia.

Zhina

Con un serbatoio da 450ml e un’area luminosa decisamente ampia, il diffusore Zhina può sostituire a tutti gli effetti un’abatjour o una lampada del salotto, grazie alla possibilità di assumere uno fra i 7 colori disponibili con una luminosità più elevata rispetto ad altri prodotti simili. Inoltre può essere controllato da telecomando ed arriva con 6 boccette di oli essenziali di vari odori inclusi in confezione.

HappyGoo

Molto gradevole esteticamente e con curve morbide, anche per la striscia che si illumina, il diffusore HappyGooda 500ml può funzionare per più di 12 ore continue senza bisogno di aggiungere acqua. Sempre silenzioso e con spegnimento automatico con timer o al termine dell’acqua, all’interno della confezione troviamo anche 8 boccette di oli essenziali con i consigli sugli abbinamenti per creare il mood giusto o per dormire meglio.

Starnearby Cactus

Con dimensioni compatte ma un serbatoio da ben 280ml, il diffusore Starnearby ha la forma di un cactus e aggiunge un tocco di verde alla vostra stanza. La parte inferiore si illumina di un colore bianco caldo per un’atmosfera ancora più rilassante. L’ingresso microUSB poi permette di alimentarlo con il caricabatteria del telefono senza bisogno di avere dietro un cavo aggiuntivo.