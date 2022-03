Il gaming da console è una pratica sempre più diffusa: i Pro Gamers, come si suol dire, aumentano sempre più. Di fatto, il mondo videoludico non è più come prima: oramai siamo tutti interconnessi, dialoghiamo anche quando giochiamo e amiamo condividere sui social le nostre “conquiste” e i trofei ottenuti durante i giochi. Pensiamo alle lunghe partite in compagnia dei nostri amici o di perfetti sconosciuti sui battle royale come Fortnite, PUBG, Call of Duty, ma anche alle gare automobilistiche su Gran Turismo, Mario Kart e similari e non possiamo dimenticare le sfide a FIFA. Con questo in mente, è ovvio che le aziende cerchino di sviluppare nuovi mezzi che possano favorire l'interscambio fra le persone. Il mercato delle cuffie da gaming in questo senso, la fa da padrone. Si tratta di speciali headset, leggermente diversi da quelli a cui siamo abituati, dotati di padiglioni auricolari grandi e morbidi che non stancano le orecchie nemmeno dopo lunghe sessioni online, e di microfoni che servono per farci “parlare” con gli altri utenti. La connessione di queste periferiche avviene mediante Bluetooth di ultima generazione, che assicura una latenza minima a seconda del modello di cuffia scelto. Noi abbiamo selezionato cinque prodotti diversi per specifiche e fasce di prezzo.

Razer Kraken

Questo modello di headset per il gaming è realizzato da Razer, brand leader del settore. Il device si chiama Kraken e viene venduto nell'iconica colorazione verde tipica del brand. Sul versante costruttivo troviamo cuscinetti auricolari imbottiti di gel refrigerante, driver da 50mm per la calibrazione del suono personalizzata, ma ancora, c'è una piccola chicca pensata per chi porta gli occhiali. È presente infatti, una scanalatura per l'inserimento delle stanghette degli occhiali, a tutto vantaggio dell'usabilità e della comodità generale. Non manca il classico cavo che termina con l'uscita da 3,5mm e che dispone dei comandi audio per il controllo del volume e di altri parametri. Sono compatibili sia con PC che con le console di casa Sony e Microsoft.

Acquista su Amazon.

Microsoft: cuffie stereo per Xbox

Questo headset è prodotto e costruito dall'azienda di Redmond; stiamo parlando delle cuffie originali di Microsoft per console Xbox (ma anche per PC Windows, considerando che molti utenti giocano ai titoli presenti sull'Xbox Game Pass da piattaforma desktop); sono cablate con comandi on-ear e vantano il supporto per l'audio DTS:X. Trattasi di un device originale e leggero, dal design minimalista e pulito. Realizzate in nero opaco, hanno dei padiglioni morbidi con un design leggero e flessibile. Segnaliamo la compatibilità con il Controller Wireless di Xbox.

Acquista su Amazon.

Sony PlayStation 5 Pulse 3D

Le Pulse 3D Wireless rappresentano l'ultima frontiera del gaming su console di casa Sony; a differenza delle altre, non troviamo un cavo per la connessione. Si tratta infatti di una periferica completamente wireless che gode di un design iconico, in linea con l'estetica della console next-gen. Vengono vendute in bianco/nero o in una elegantissima tinta chiamata Midnight Black. Si ricaricano mediante USB-C e dispongono di un doppio microfono che elimina il rumore, così si può chiacchierare con i propri compagni con il massimo della qualità sonora disponibile. Sono state annunciate insieme alla PlayStation 5 diversi mesi fa, ma sono compatibili anche con la console PS4 (e PS4 Pro).

Acquista su Amazon.

Logitech G733 LIGHTSPEED

Logitech G733 LIGHTSPEED è un modello top di gamma. Realizzate con un design senza fili, dispongono di un'autonomia degna di nota: ben 29 ore di utilizzo con una singola carica (avviene mediante USB 2.0). Consentono agli utenti un raggio di azione di 20 metri, così da avere una libertà d'utilizzo assoluta. Presentano un'estetica “da gaming”, con tanto di striscia LED regolabile (dal rosa al blue) grazie all'illuminazione Lightsync RGB. Godono della tecnologia BLUE VO!CE che permette un ascolto e un dialogo di qualità avanzata. Inoltre, il microfono è rimovibile ed è correlato di filtri vocali che puliscono il suono dalle interferenze e dai rumori di fondo.

Acquista su Amazon.

ASTRO Gaming A40 TR

Le ASTRO Gaming A40 TR sono il “non plus ultra” del gaming da console: trattasi di una delle migliori soluzioni per gli amanti dei videogiochi. Queste cuffie permettono di avere una qualità audio professionale, sia durante lo streaming in live su YouTube o Twitch, sia durante le sessioni più ardue. Sono leggere, silenziose e hanno dei morbidi cuscinetti in pelle sintetica. Non di meno, godono del supporto per il Dolby Audio per un'esperienza tridimensionale a tutto tondo. Nella confezione troviamo una stazione esterna che serve per bilanciare in semplicità l'audio dei giochi e delle conversazioni audio in tempo reale; è compatibile con PS5, Xbox e PC Windows.

Acquista su Amazon.