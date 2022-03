Scegliere un paio di cuffie cablate con jack audio da 3,5mm non è mai un'impresa semplice. I modelli presenti in circolazione sono davvero tanti e ce ne sono per tutti i gusti. Troviamo prodotti economici e concreti, adatti per la vita di tutti i giorni, pensati magari per un pubblico giovanissimo, e gadget che invece sono rivolti agli operatori del settore audiovisivo, dove la pulizia del suono è un fattore imprescindibile e indispensabile. Cavo jack significa anche maggiore qualità, perché spesso, sono proprio le over-ear con il filo le cuffie più costose del mercato, grazie a features che le wireless Bluetooth non riescono a raggiungere. Abbiamo selezionato per voi cinque modelli, tutti molto validi e pensati per target differenti così come per tipologia di utilizzo.

Sony MDR-ZX110

Con questo modello di cuffie cablate ci troviamo di fronte ad un vero “must” del mercato. Le Sony MDR-ZX110 sono le cuffie più vendute del loro segmento proprio per via dell'ottimo rapporto qualità-prezzo di cui dispongono. La domanda sorge spontanea: perché comprare un articolo dal costo così irrisorio? Vale la pena? Rispondiamo subito al secondo quesito: certo che sì. Sul primo invece, i motivi sono molteplici. In primo luogo troviamo dei driver dinamici al neodimio da ben 30mm che fanno sì che ci sia sempre un perfetto audio bilanciato; ci sono dei padiglioni ben imbottiti che non danno fastidio nemmeno durante un utilizzo prolungato delle stesse; hanno un'ampia gamma di frequenza che spazia dai 12Hz ai 22kHz e infine, quando sono chiuse sono estremamente compatte. Pesano solo 120 grammi: vi dimenticherete di averle in testa.

Beats EP

Beats è sinonimo di garanzia, si sa, e questo prodotto, sebbene rappresenti la scelta entry-level dell'azienda, vanta specifiche di prim'ordine con un prezzo contenutissimo. Partiamo dal sound di Beats EP, vero fulcro nevralgico del brand americano: il suono è calibrato in un modo armonico in grado di soddisfare anche l'orecchio più fino. Bassi, medi e alti sono calibrati e bilanciati per fornire la migliore esperienza possibile. Non di meno, sono costruite in modo impeccabile. Sono resistenti, hanno un peso contenuto e sono super comode in testa. E poi hanno un look davvero aggressivo, visto che sono disponibili in diverse colorazioni. Dalla palestra agli spostamenti in metropolitana, amerete queste cuffie ad ogni ascolto. Infine, sono senza batteria e questo vi permette di farvi ascoltare la musica senza limiti di autonomia. Sono plug and play: vi basterà attaccarle al lettore MP3, all'iPod o al vostro cellulare per godere di canzoni, podcast, film, audiolibri ovunque voi siate.

Audio Technica M20x

Forse questo modello di cuffie cablate non sarà famoso ai più, ma chi opera nel settore dell'audiovisivo, conoscerà bene l'azienda. Audio-Technica sforna eccellenti prodotti da lavoro, pensati per fonici di presa diretta, videomaker, lavori dello spettacolo in generale. Le M20X particolarmente pensate per chi fa podcast a livello amatoriale e professionale. La qualità costruttiva c'è e si vede (e si sente): nonostante la presenza di plastica, il prodotto appare solido e ben pensato. Non scricchiola ed è molto morbido su tutti i lati. Indossare queste cuffie anche per diverse ore non produrrà il benché minimo problema alle orecchie o sul capo. I driver sono da 40mm e sono realizzati con magneti di terre rare e bobina di alluminio, il tutto però ampiamente rivestito e ricoperto in rame: questo spiega come questo articolo sia ben fatto sia dentro che fuori. Il design circumaurale promette un eccellente isolamento anche quando il mondo intorno è un po' rumoroso (pensiamo al traffico urbano o ad un ambiente cittadino).

Philips Fidelio X2HR/00

Qui saliamo con il prezzo ma ci troviamo davanti ad un paio di cuffie cablate uniche nel loro genere. L'esperienza d'ascolto che offrono è ottima e il comfort finale è eccezionale: una volta indossate, non vorrete più togliervele. L'audio è ad altissima risoluzione e con questo gadget riuscirete a tirar fuori tutto il sound che i musicisti imprimono alle loro opere. I driver sono da 50mm e garantiscono toni alti, puliti e nitidi, ma anche bassi e medi ben orchestrati. La parola d'ordine è “pulizia sonora”. Sono cuffie sovraurali, con cuscinetti morbidissimi in schiuma memory super morbida. Anche l'architettura complessiva fa sì che venga eliminato l'accumulo di aria dietro i singoli driver. Queste Philips soddisfano tutti, ma proprio tutti, grazie alla certificazione Hi-Res Audio di cui sono dotate. Provare per credere.

Sennheiser HD 660 S

Le HD 660 S di Sennheiser sono il “non plus ultra” per chi cerca un companion ideale per l'ascolto di musica in altissima risoluzione. Non ci troviamo di fronte ad un modello qualsiasi e il prezzo di vendita ce lo conferma. Sennheiser è un brand che punta all'eccellenza e i suoi gadget soddisfano e rispettano gli standard più elevati del settore. Il suono è semplicemente unico e spettacolare e sono state costruite pensando all'orecchio più esigente La risposta in frequenza è estesa e ben bilanciata e l'impedenza a 50Ω fa sì che la connessione con gli apparati domestici sia semplicemente unica e immediata. Ci sono trasduttori avanzatissimi con bobine di alluminio leggere miste a bobine in acciaio inox. La qualità è di pregio e questi elementi consentono un controllo perfetto del movimento del diaframma che riduce le impurità sonore e le distorsioni. Le Sennheiser vengono fornite anche con due cavi scollegabili in fibra para-aramidica e il cavo in rame OFC assicura un segnale nitido e senza il benché minimo rumore e/o disturbo.