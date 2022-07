Acquistare una cover per iPhone 12 è a dir poco obbligatorio per chiunque abbia tra le mani un top di gamma di questo calibro. Nonostante l’ottima qualità costruttiva dello smartphone targato Apple, urti e cadute potrebbero ugualmente comprometterne l’integrità o rovinare componenti interni fondamentali per garantire elevate performance. Sappi che per proteggere il tuo melafonino non sarai costretto a spendere una fortuna: di seguito troverai l’elenco delle cinque migliori cover per iPhone 12 che puoi acquistare al momento, dalle più semplici alle più particolari.

Cover per iPhone 12 NEW’C

Questa cover è realizzata in silicone trasparente, l’ideale per chiunque voglia mettere al sicuro iPhone 12 senza però stravolgerne l’impatto estetico. Nonostante uno spessore di appena 0,33 mm, l’azione protettiva si rivela estremamente efficace. In aggiunta, porterai a casa due resistenti pellicole in vetro temperato.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 9,90 euro

Cover ORNARTO per iPhone 12

La seconda custodia che vogliamo proporti per iPhone 12 si distingue per una composizione in silicone liquido: estrema morbidezza al tatto ma anche notevole resistenza e sicurezza per effetto dei bordi rialzati fino a 1,2 mm. Progettata per la massima durabilità nel tempo, rende ancora più stabile l’impugnatura del telefono.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 12,99 euro

Custodia Mixroom per iPhone 12

La particolarità di questa cover risiede in una finestrella scorrevole che, all’occorrenza, può essere sistemata al di sopra del modulo fotografico posteriore con lo scopo di proteggere in maniera ancora più mirata le lenti. La custodia è costruita in TPU e non mancano i bordi rialzati anche a tutela dello schermo.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 8,90 euro

Custodia AICase per iPhone 12

Una cover trasparente che non solo garantisce un’elevata protezione da urti e cadute accidentali ma, al tempo stesso, prevede un cerchio magnetico al fine di assicurare la massima stabilità durante il processo di ricarica wireless con MagSafe. Presa solida grazie al bumper in TPU con retro in policarbonato.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 14,99 euro

Cover Apple per iPhone 12

Non possiamo esimerci dal chiamare in causa la stessa azienda produttrice di iPhone 12. La cover originale Apple è pienamente compatibile con il sistema di ricarica MagSafe. L’esterno è realizzato in silicone liscio, mentre la parte interna in microfibra consente una perfetta aderenza al telefono. Qualità a livelli estremi.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 55 euro

Fa la tua scelta tra le cinque cover per iPhone 12 che abbiamo descritto e prenditi cura al meglio del tuo prestigioso top di gamma.

