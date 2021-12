Come ben sappiamo Amazon è una piattaforma di e-commerce che propone migliaia di dispositivi diversi in vendita. Ogni giorno ci sono centinaia di offerte ma da qualche anno oltre alle offerte disponibili tramite la , è possibile trovare degli sconti un po’ particolari.

Si tratta dei coupon. Selezionando i prodotti venduti con coupon, oppure recandosi nella pagina dedicata a cui accedere tramite , si possono selezionare vari sconti, in euro o in percentuale, da applicare al listino esposto.

Ce ne sono davvero tantissimi, proprio per questo abbiamo pensato di raggruppare i migliori delle categorie elettronica e informatica in questo articolo. Ovviamente la disponibilità dei singoli coupon può essere soggetta a variazioni a seconda della disponibilità e del numero di ordini.

I migliori coupon per risparmiare su Amazon

I coupon possono essere consultati nella pagina di ciascun prodotto e vanno attivati manualmente. Bisogna cliccare sull’apposito box per applicarlo e lo sconto verrà applicato direttamente sul carrello. Il coupon può indicare sia uno sconto monetario che in percentuale. Si varia dal 5% fino a un massimo del 40% e alcuni prodotti possono avere sconti di oltre 90 euro, come per esempio nel caso di questo aspirapolvere robot di Lefant .

Le occasioni sono dunque molto ghiotte. Ecco i migliori che abbiamo selezionato.

Brigros Sedia Gaming Racing con poggiagambe

Le sedie da gaming sono un’alternativa più sgargiante rispetto alle tradizionali sedie da ufficio. Richiamano nel design i sedili delle auto da corsa, con ampie paratie laterali, braccioli comodi e poggiatesta con tanto di fori estetici e cuscino ad hoc. Nel caso di questo modello Brigros è presente anche un cuscino lombare che permette di avere una seduta comoda anche per le lunghe sessioni davanti al PC.

Nella parte inferiore si nota un poggiagambe, che può essere usato per distendersi maggiormente se necessario. Lo schienale è infatti reclinabile e la sedia è anche regolabile in altezza. Le ruote della base a 5 punte garantiscono una buona scorrevolezza su tutte le superfici e dunque la possibilità di spostare la sedia con facilità.

Disponibile su Amazon con coupon di 15€ .

Honor Band 5 fitness band

L’Honor Band 5 è una delle maggiori competitor della Xiaomi Mi Band 6. Economica, piccola e compatta, è un braccialetto intelligente in grado di monitorare vari parametri vitali (battito cardiaco, passi, sonno, saturazione di ossigeno nel sangue e varie attività. Al contrario della MiBand 6 integra però anche il GPS, dunque diventa un dispositivo autonomo in grado di registrare il percorso effettuato.

Non manca una parte smart molto avanzata che consente all’utilizzatore di monitorare notifiche da qualsiasi applicazione, chiamate e SMS direttamente dal polso. Tramite l’applicazione dedicata si possono poi tenere traccia di tutti i dati raccolti e sincronizzati con il telefono grazie al Bluetooth.

Disponibile su Amazon con coupon sconto di 9€ .

Southern Wolf scrivania gaming

Oltre alle sedie e poltrone da gaming negli ultimi anni sono comparse anche tante scrivanie costruite in maniera specifica per lo scopo. Hanno diverse chicche molto utili che le scrivanie normali non hanno e possono essere usate anche da chi vuole una scrivania ergonomia da usare con un computer fisso e portatile. Per esempio, la parte superiore è rivestita interamente con un mousepad di grandi dimensioni, ci sono i fori e alcuni telaietti per gestire al meglio i cavi e nel caso della Southern Wolf una buona profondità e tanto spazio tra le due gambe.

È molto robusta e può sopportare un peso massimo di circa 200 chilogrammi. Non mancano le luci RGB personalizzabili ma anche il supporto per le cuffie e un porta lattine o bevande. Misura 60,2 x 119,38 x 75,18 centimetri e pesa circa 20 kg.

Disponibile su Amazon con un coupon di 30€ .

Aspirapolvere senza fili Laresar

Gli aspirapolvere senza fili sono diventati molto diffusi e oggi le alternative non mancano. Sono tantissimi i modelli sotto i 200 euro e questo Laresar è uno dei più convenienti. Ha una potenza di circa 25.000Pa, un serbatoio removibile per la cattura della polvere con capienza di 1,5 litri e alcune caratteristiche peculiari. Per esempio il tubo snodato che consente di raggiungere con più facilità le superfici sotto mobili, letti e divani.

Viene alimentato da una batteria al litio con capacità di 2000 mAh che permette di arrivare a circa 35 minuti di autonomia nella modalità di aspirazione base. C’è anche la possibilità di regolare la potenza di aspirazione e usare i vari beccucci per aspirare davvero ogni zona o superficie di casa, anche le più remote. La spazzola principale ha poi una serie di LED nella parte frontale che aiutano a individuare la polvere anche negli angoli più bui.

Disponibile su Amazon con un coupon di 20€ .

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch

Amazfit è un brand specializzato nella realizzazione di dispositivi intelligenti legati al monitoraggio della salute. Non un semplice fitness tracker, ma uno smartwatch completo a 360 gradi il modello Amazfit T-Rex Pro. Un display ampio con tecnologia AMOLED e diagonale da 1,3 pollici permette di monitorare tutte le informazioni raccolte, l’ora, le anteprime dei messaggi. Ma non solo. Perché Amazfit T-Rex Pro consente di rispondere ai messaggi anche tramite comando vocale.

Permette poi di monitorare fino a 100 attività sportive, il sonno, i passi e il battito cardiaco. Il GPS integrato consente di tracciare il percorso fatto in bici o mentre si corre senza dover portare con sé il proprio smartphone. La batteria integrata offre fino a 18 giorni di autonomia con un utilizzo poco intenso e arriva a 9 giorni di durata con un uso più stressante. Realizzato in alluminio risulta elegante e comodo in tutte le occasioni.

Disponibile su Amazon con un coupon di 10€ .

Neabot Q11 aspirapolvere robot con base autosvuotante

Molti coupon anche per gli aspirapolvere robot. Il protagonista è il Neabot Q11, una novità del 2021 dotata di tutte le nuove tecnologie che solo i top di gamma integrano. Non solo una grande potenza di aspirazione, in grado di catturare anche i granelli di polvere più sottili ma tanto di più. La base autosvuotante permette di non preoccuparsi dello svuotamento del serbatoio incluso all’interno del robot. C’è poi la possibilità di lavare i pavimenti grazie all’apposito panno incluso e al serbatoio dell’acqua.

La mappatura avanzata tramite applicazione e navigazione LIDAR consente di scansionare la superficie da pulire. Si possono poi decidere quali aree pulire, a che ora e con che potenza. C’è la possibilità di delimitare zone da non pulire o da non lavare. Nella parte frontale c’è anche il sensore 3D per la scansione e il rilevamento degli ostacoli, che permette al robot di evitare gli oggetti sparsi continuando la sua pulizia.

Disponibile su Amazon con coupon di 100€ .

Monitor KOORUI QHD 144Hz

I monitor da gaming sono dispositivi parecchio costosi. Soprattutto quando le specifiche sono molto spinte. Avere un pannello IPS da 27 pollici con bassi tempi di risposta ed elevata frequenza di aggiornamento può far spendere molti soldi. Non è però il caso del KOORUI Monitor QHD. Il listino di 359,99 euro è piuttosto appetibile con tutte le caratteristiche fornite.

Due porte HDMI (rispettivamente 1.4 e 2.0) una porta DisplayPort 1.2 e un display IPS con il 90% di copertura dello spazio colore DCI-P3, assicurano elevate prestazioni ma anche una buona accuratezza cromatica. Il supporto consente la regolazione in inclinazione e altezza e permette dunque di avere la migliore ergonomia possibile.

Un monitor ideale da abbinare a computer di fascia medio-alta e perché no, anche alle nuove console per videogiochi.

Disponibile su Amazon con un coupon di 50€ .