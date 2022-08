Le casseforti portatili rappresentano l’acquisto più indicato per tutti coloro che, durante uno o più viaggi, desiderano portare con sé oggetti di valore, come ad esempio gioielli, o più semplicemente vogliono avere al proprio servizio uno strumento comodo e sicuro all’interno del quale riporre denaro, carte di credito ed altro ancora. Il prezzo contenuto di simili prodotti rende l’acquisto ancora più conveniente. Vediamo allora quali sono i migliori modelli di cassaforte portatile che attualmente si possono rintracciare su Amazon.

Cassaforte portatile Amazon Basics

‎Questa unità si caratterizza per dimensioni di 24,13 x 16,51 x 4,57 cm ed un peso di appena 1,36 kg. ‎Ottima la costruzione in lega di acciaio e zinco. La combinazione prevede l’inserimento di tre cifre e, subito dopo, sarà sufficiente ruotare la manopolina per accedere al contenuto. Perfetta da riporre in valigia.

Cassaforte portatile Arregui

Un modello molto resistente con costruzione in lega di acciaio, dimensioni di ‎24 x 30 x 9 cm e peso di 2,12 kg. Questa cassaforte portatile è appositamente studiata per custodire denaro, con un vano a scorrimento per le monete al di sotto di cui rintracciamo l’alloggiamento per le banconote. Consigliata anche per gli esercizi commerciali.

Cassaforte portatile Burg-Wächter

Una delle più vendute, grazie all’indiscutibile rapporto qualità-prezzo. In questo caso è possibile rilevare dimensioni di ‎25 x 18 x 9 cm ed un peso di 1,19 kg. La chiusura avviene grazie all’utilizzo dell’apposita chiave. I 5 scomparti disponibili all’interno offrono spazio a sufficienza per inserire tutto ciò di cui si ha bisogno.

Cassaforte portatile HMF

Sicurezza ad alti livelli grazie a questa cassaforte portatile. Da sottolineare il doppio sistema di chiusura, elettronica o mediante chiave. Dimensioni di ‎32,5 x 25,5 x 12,5 cm e peso di 4,75 kg. La costruzione in lega di acciaio garantisce estrema solidità. Presente anche una comoda maniglia per facilitarne il trasporto.

Cassaforte portatile Amazon Basics

‎Terminiamo con un modello molto particolare, consigliato per “non dare nell’occhio”. Infatti, questa cassaforte portatile con serratura è stata realizzata per simulare in tutto e per tutto un dizionario d’inglese. Basta aprire la “copertina” per accedere al vano interno. Dimensioni di ‎24 x 5,51 x 15,49 cm e peso di 798 g.

Fai la tua scelta tra le casseforti portatili che abbiamo descritto: tutti i tuoi oggetti di valore saranno sempre al sicuro.

