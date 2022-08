Le basi di raffreddamento per PC portatili, soprattutto nel periodo estivo, sono consigliatissime al fine di contenere le alte temperature che spesso i notebook raggiungono durante lo svolgimento delle operazioni più impegnative. Qualora il dispositivo non riuscisse adeguatamente a smaltire il calore, si andrebbe incontro ad un fastidioso calo delle prestazioni che di conseguenza rallenterebbe il tuo lavoro, oltre chiaramente al rischio di rovinare specifici componenti. Vediamo allora quali sono i migliori modelli di base di raffreddamento per PC portatile su Amazon.

Base di raffreddamento KLIM Mistral

A bordo di questa unità per notebook fino a 17 pollici agiscono 2 ventole turbo ad alta potenza (4500 RPM). Tutto funziona mediante comodi pulsanti: ON per accendere la base di raffreddamento per PC portatili, SPEED per scegliere fra 3 velocità delle ventole e LED per personalizzare le luci anteriori e laterali con 5 colori disponibili.

Base di raffreddamento TECKNET

Design sottile e leggero per la massima comodità. Le luci blu aiutano a capire quando le 2 ventole di raffreddamento sono in funzione. Apparecchio estremamente silenzioso, da utilizzare senza problemi anche di notte. Modello adatto per PC portatili fino a 16 pollici. A bordo troverai anche 2 ingressi USB, di cui 1 per alimentare la base.

Base di raffreddamento Trust Ziva

Modello ultra economico ma di garantita efficacia. Un’unica grande ventola aiuta a prevenire il surriscaldamento del notebook. Anche in questo caso troviamo l’illuminazione di colore blu ed 1 porta USB aggiuntiva. Base di raffreddamento perfetta da abbinare a portatili con dimensioni fino a 16 pollici.

Base di raffreddamento Ewent EW1259

Alternativa per PC portatili fino a 17 pollici a dir poco generosa per quanto riguarda il numero delle ventole: ce ne sono ben 5 a bordo. Presente anche il comodo display LCD con cui verificare le impostazioni selezionate. Massima resistenza grazie all’utilizzo di materiale ABS ed alluminio. Da segnalare l’inclinazione regolabile.

Base di raffreddamento TopMate C11

Saliamo ulteriormente con il numero delle ventole: questa base di raffreddamento ne include addirittura 6. Altezza regolabile anche in questo caso, con 7 tipi di illuminazione a scelta dell’utente. Non manca il display LCD e, per questo particolare modello da utilizzare con portatili fino a 17 pollici, anche il supporto removibile per smartphone.

Fai la tua scelta tra le basi di raffreddamento per PC portatili che abbiamo descritto e dimentica una volta per tutte le “atmosfere incandescenti”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.