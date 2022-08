Gli alloggiamenti per hard disk sono indispensabili al fine di proteggere uno dei componenti più delicati del computer, sia che si tratti di unità interne e sia che ci si trovi al cospetto di un supporto esterno. Urti accidentali o repentini cambi di temperatura potrebbero compromettere l’integrità del disco rigido, con conseguente perdita di dati che in mancanza di preventivo backup sarebbero irrecuperabili nella stragrande maggioranza dei casi. Ecco dunque alcuni tra i migliori modelli di alloggiamento per hard disk rintracciabili su Amazon.

Alloggiamento per hard disk ‎Inateck

La prima unità che sentiamo di consigliarti è indicata per hard disk da 3,5”. Costruzione solida e strategica, in quanto la rete metallica è perfetta per un’efficace dissipazione del calore. Trasferimento dati ad alta velocità, sfruttando la connessione USB 3.0. La custodia entra in modalità sleep dopo 10 minuti di inattività.

Alloggiamento per hard disk ‎RAIDSONIC

Un modello di pregiata fattura, utilizzabile con hard disk esterni da 3.5”, con annesso stand di posizionamento verticale nella confezione. Costruzione in plastica ed alluminio che prevede anche lo slot di alimentazione, il pulsante di accensione ed una porta USB 3.0.

Alloggiamento per hard disk Sabrent

Questo case protettivo è adatto per hard disk da 7mm/9,5mm ma può essere tranquillamente utilizzato con moderni SSD Sata da 2,5”. Da apprezzare sicuramente la presenza del tasto di accensione ON/OFF. Dimensioni molto compatte, per una perfetta sistemazione ovunque. La costruzione in plastica risulta molto efficace.

Alloggiamento per hard disk ORICO

Garantita una piena compatibilità con la maggior parte degli HDD o SSD SATA I, II, III da 3,5” fino a 16 TB di memoria. La porta USB 3.0 offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb/s. La costruzione in materiale ABS assicura estrema resistenza al calore ed alle cadute. Presente la sospensione automatica per risparmiare energia.

Alloggiamento per hard disk UGREEN

Terminiamo con un modello dalle caratteristiche tecniche molto simili a quelle dell’ultima unità proposta, compatibile con SSD e hard disk da 3,5” fino a 16 TB. Anche in questo caso abbiamo una porta USB 3.0 per trasferire dati ad una velocità massima di 5 Gb/s. Il materiale utilizzato assicura massima resistenza e dissipazione del calore.

Fai la tua scelta tra gli alloggiamenti per hard disk che abbiamo descritto: un acquisto intelligente per tutelare al meglio i tuoi contenuti.

