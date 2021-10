Il telefono fisso per anziani è dotato di prestazioni semplici capaci di rendere l'utilizzo di questo dispositivo più facile. Per la maggior parte degli anziani continuare ad usare questo prodotto è di vitale importanza, in quanto rende la vita di questi ultimi più sicura e tranquilla, per permettere ciò è necessario scegliere un modello che possa soddisfare le loro esigenze in maniera facile e veloce così da sopprimere velocemente i problemi tipici legati all'età come la vista e l'udito.

In questo articolo riuscirete ad avere tutte le informazioni dei migliori telefoni fissi per anziani, abbiamo selezionato 5 dispositivi che risultano tra i più richiesti e venduti per via delle loro prestazioni ottimizzate, tra gli strumenti più richiesti spiccano.

Doro Phone Easy 331ph

Il telefono fisso Doro Phone Easy 331ph presenta dei tasti ampi e separati, questa caratteristica offre la possibilità di digitare e comporre i numeri in maniera più pratica quasi ad occhi chiusi.

All'interno della confezione sono inclusi 1 cavo a spirale, il telefono fisso Doro Phone Easy 331ph e 1 cavo della linea telefonica.

Per utilizzarlo bisogna semplicemente collegare il cavo telefonico direttamente alla presa di rete a muro e alla presa che si trova sulla parte retro del prodotto.

Analizzando ancora questo prodotto è bene sapere che è dotato di un indicatore LED, quest'ultimo lampeggerà nel momento in cui ci sarà una chiamata in entrata e non solo si azionerà anche quando risulterà una chiamata persa, che si salverà all'interno della memoria del telefono fisso dal momento in cui l'utente avrà monitorato l'ultima volta.

Per offrire il massimo della sicurezza all'anziano questo modello di telefono fisso è compatibile con gli apparecchi acustici, così da far percepire il suono più chiaro e forte a chi soffre di problemi di udito.

Gigaset DL 580

Le dimensioni di questo prodotto sono 20 x 19,5 x 7,8 cm, non occupa molto spazio e nello stesso tempo è costituito da un design leggero e raffinato.

Grazie al telefono fisso Gigaset DL 580 tutti gli anziani hanno la possibilità di non entrare in confusione mentre si utilizza il dispositivo per effettuare le chiamate.

I tasti di Gigaset DL 580 sono stati progettati di ampia dimensioni in maniera tale da offrire l'opportunità agli anziani di non confondersi tra un numero e l'altro essendo grandi. Il display illuminato inoltre, aiuterà questi ultimi a visualizzare per bene il nome di chi sta chiamando.

Tra le altre caratteristiche è bene evidenziare i 4 tasti di chiamata rapida presenti sul dispositivo, attraverso di essi non vi sarà più la preoccupazione di digitare continuamente i numeri di telefono che in generale si compongono.

Nella rubrica è possibile memorizzare un massimo di 99 voci e grazie alle funzionalità di questo articolo vi è la possibilità di collegare gli apparecchi acustici con assoluta facilità.

Il display di grandi dimensioni rappresenta un altro punto forza di questo articolo, ovvero tutto è sempre in vista, attraverso di esso sia i numeri di telefono che i nomi sono facili da leggere anche per chi soffre di gravi problemi ottici.

Alcatel Max 10

Alcatel Max 10 è un telefono fisso adatto per gli anziani, attraverso le funzionalità e le prestazioni di questo device dal design impeccabile e moderno gli anziani possono chiamare i propri contatti con estrema facilità e rapidità.

Attraverso i 6 numeri a scelta rapida impostati nella memoria del telefono fisso Alcatel Max 10 è possibile associare ai contatti desiderati l'immagine per velocizzare e facilitare il procedimento di chiamata.

Inoltre, l'indicatore a LED consente di rendere la visualizzazione delle chiamate in entrata ancora migliore dato che tende a illuminarsi durante la ricezione delle telefonate.

L'audio è uno dei punti di forza di questo modello, le chiamate si sentiranno forti e chiare anche a distanza grazie alla modalità dell'altoparlante.

Il viva-voce permetterà agli anziani di comunicare liberamente con chi è dall'altra parte della cornetta senza dover stare per forza incollati al telefono.

Panasonic KX-TGE110JTB

Entrando nei dettagli di questo dispositivo è possibile notare i tasti di grandi dimensioni che includono caratteri più evidenti e ben chiari. Per offrire il massimo dei comfort il telefono è sostenuto da un supporto HAC (Hearing Aid Compatibility).

Comporre i numeri desiderati non è mai stato così semplice, Panasonic KX-TGE110JTB risulta facile da utilizzare per merito del tastierino di cui è dotato, tramite la sua dimensione elevata consente agli anziani di non sbagliare durante la digitazione. Il tastierino si illumina durante l'uso del dispositivo, aspetto che permette di avere soltanto dei vantaggi mentre si premono i pulsanti desiderati. Il layout dei tasti è di facile intuizione, per questa ragione è un ottimo strumento da far usare alle persone di età avanzata.

Inoltre, questo modello di telefono fisso comprende tre tasti di composizione da inserire nella memoria, ovvero mediante questa funzionalità vi è la possibilità di memorizzare i tre numeri che si chiamano spesso a differenza degli altri così da facilitare ancora di più questa operazione. Attraverso tale modalità gli anziani hanno l'opportunità di memorizzare con assoluta semplicità i contatti dei propri figli e famigliari.

Infine, grazie all'impostazione della regolazione del volume vi è la possibilità di scegliere velocemente il livello di chiamata.

Brondi Super Bravo Plus

Il prodotto ha un design leggero e semplice, il colore è argento e i tasti sono decisamente ampi.

Questo dispositivo permette di inserire due immagini ai tasti di chiamata rapida, così da contattare i numeri che si digitano più frequentemente.

Per agevolare i nonni e i genitori è stato progettato il tasto vivavoce per permettere agli anziani di comunicare con gli interlocutori anche a distanza.

La prestazione del viva-voce rappresenta una garanzia per tutti coloro che sono impossibilitati a tenere in mano per tanto tempo la cornetta del telefono. Inoltre, grazie all'indicatore luminoso hanno la possibilità di visualizzare senza ostacoli i numeri e i caratteri presenti sul tastierino.

Una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti riguarda in particolar modo l'occasione di regolare con facilità il volume, anche il suono e il volume delle chiamate risulta decisamente forte, aspetto che offre un'ottima esperienza all'utente durante la comunicazione.