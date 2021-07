Vi presentiamo oggi una guida sul migliori avviatore batteria auto. Questi prodotti dovrebbero essere sempre presenti nelle nostre autovetture in caso di emergenza. Abbiamo deciso di scegliere i migliori 5 gadget acquistabili su Amazon a seconda delle varie recensioni degli utenti.

Possedere un avviatore di batteria per la propria autovettura è fondamentale visto che in caso di esaurimento della batteria difficilmente la macchina potrà fare molti chilometri. Le caratteristiche sono praticamente molto simili tra loro, alcuni avviatori hanno delle chicche davvero molto interessanti come la bussola o la ricarica wireless.

DINKALEN Avviatore Batteria Auto

DINKALEN Avviatore Batteria Auto: questo primo avviatore di batteria per auto è attualmente in forte sconto sullo store Amazon. Il prodotto in questione è in grado di fra partire auto in pochi secondi grazie alla batteria integrata da 12800 mAh. Inoltre, dispone di due porte USB e una di tipo C, grazie a queste è possibile caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente in maniera rapida. Il dispositivo possiede delle pinze intelligenti che sono in grado di evitare errori. In caso di posizionamento dell'avviatore su polarità inverse verrà visualizzata una notifica sul display LCD.

Oltre allo schermo troviamo anche dei potenti LED che possono essere utilizzati in modalità torcia, strobo o SOS.

Prezzo Amazon:

YABER Avviatore Batteria Auto

YABER Avviatore Batteria Auto: oltre ad un avviatore è anche un caricabatterie wireless con ricarica rapida da 10 Watt. In pratica adagiando il proprio smartphone sulla base di ricarica sarà possibile anche caricare un altro dispositivo.

Lo starter di YABER è davvero molto efficiente, questo anche grazie alla batteria integrata da 23800 mAh. Inoltre sono presenti due uscite USB che permettono di ricaricare più device in contemporanea. Una di queste uscite è di tipo Quick Charge 3.0.

I morsetti sono intelligenti e funzionano allo stesso modo dell'avviatore che abbiamo visto nel precedente paragrafo. A completare il tutto è presente una torcia, utile in caso di emergenza, ed una bussola.

Prezzo Amazon:

BuTure Avviatore Batteria Auto

BuTure Avviatore Batteria Auto: insieme allo YABER che abbiamo visto prima è uno dei più costosi della lista. A differenza dei primi due però perde il display LCD ma mantiene praticamente tutte le caratteristiche che abbiamo visto sinora.

Include oltre alla potente batteria integrata da 23800 mAh anche il supporto per la ricarica wireless fino a 10W. Inoltre sono presenti due porte USB di cui una con supporto Quick Charge 3.0 per la ricarica veloce dei dispositivi.

Anche in questo caso troviamo un indicatore LED che può fungere da torcia o da segnaletica d'emergenza. Inoltre, il BuTure dispone di un sistema di sicurezza per evitare cortocircuiti quando è in carica.

Prezzo Amazon:

UTRAI Avviatore Auto 2000A 22000mah

UTRAI Avviatore Batteria Auto 2000A 22000mah: il quarto articolo che abbiamo selezionato per voi permette di avviare qualsiasi tipo di autovettura presente nel mercato. Si differenzia da quelli già visti per la presenza di ben 3 uscite USB. Nello specifico, troviamo 2 porte USB 5 Volt – 3 Ampere ed una di tipo C.

Anche in questo caso è presente una torcia a LED d'emergenza che può essere azionata secondo 4 modalità. UTRAI ha la stessa tecnologia dei precedenti avviatori, ossia possiede dei morsetti intelligenti che prevengono sbalzi di tensione e cortocircuiti.

Inoltre, è presente anche una bussola nella parte superiore del gadget che potrebbe tornare molto utile in casi di emergenza. Questo avviatore è forse l'unico ad avere ben 24 mesi di garanzia, elemento da non sottovalutare.

Prezzo Amazon:

FNNEMGE Avviatore Emergenza per Auto

FNNEMGE Avviatore Emergenza per Auto: il quinto ed ultimo avviatore per auto è quello di FNNEMGE. La batteria integrata da 21800 mAh permette di riaccendere anche le auto con la batteria scarica. Oltre alla torcia a LED utile in caso di necessità estrema troviamo anche 2 uscite USB 3.0 per caricare qualsiasi dispositivo. Troviamo inoltre un ingresso Type C da 5V-3A.

Questo avviatore dispone anch'esso della torcia a LED che può essere utilizzata in modalità normale, strobo o SOS.

Come gli altri anche in questo caso è presente una tecnologia che è in grado di evitare gli sbalzi di corrente o i cortocircuiti. Il marchio in questione promette una garanzia di 1 anno sul prodotto acquistato.

Prezzo Amazon: