Miglior TV 55 pollici 4k 2023 (offerte, modelli, prezzi)

Le TV da 55 pollici 4K in commercio sono davvero molte e si differenziano sia per specifiche che per prezzo. Per acquistare il televisore ideale non basta conoscere i prezzi, ma è necessario anche avere un’infarinatura generale sulle varie tecnologie presenti. Partiamo dicendo che una buona TV deve poter contare sulle piattaforme streaming e sui contenuti in 4K. Nei prossimi paragrafi vedremo tutti i migliori modelli in commercio.

Le migliori TV 55 pollici 4K del 2023

Samsung Crystal Serie TU7190

🖥️ Display: LED 📐 Dimensioni e peso: 25.02 x 123.05 x 78.28 cm; 14.2 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 🛒 Prezzo: 620,00 euro

Partiamo con il modello UE55TU7190UXZT di Samsung. Si tratta di una televisione relativamente economica e tra le più vendute di sempre. Questo prodotto ha un pannello LED Crystal UHD 4K, tecnologia Wi-Fi ed è compatibile con gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Bixby. Stiamo parlando di uno dei migliori televisori dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.

Pro Contro Pro Ottimo rapporto qualità prezzo

HDR integrato

Compatibile con Alexa, Google Assistant e Bixby Contro Sistema operativo Tizen non molto reattivo

Telecomando discreto

Samsung OLED Modello S95B

🖥️ Display: OLED 📐 Dimensioni e peso: 122.54 x 28.82 x 77.45 cm; 20.7 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 1.339,99 euro

Passiamo ora al modello QE55S95BATXZT. Quest’ultimo può contare su un pannello OLED, perfetto per godere della migliore qualità anche nelle scene più scure. Sotto la scocca è presente il processore neural quantum 4K, capace di garantire sempre la massima definizione possibile. Il comparto audio è invece in Dolby atmos, per un suono tridimensionale di elevata qualità. Da sottolineare anche la presenza della tecnologia motion xcelerator turbo+, che rende le immagini ancora più fluide.

Pro Contro Pro Pannello OLED di ottima qualità con HDR integrato

Comparto audio in Dolby atmos

Tecnologia motion xcelerator turbo+ con frame rate a 120 Hz Contro Sistema operativo Tizen non molto reattivo

Telecomando senza tastierino numerico

Prezzo alto

Samsung Neo QLED Modello QN90

🖥️ Display: QLED 📐 Dimensioni e peso: 122.74 x 23.56 x 76.8 cm; 21.9 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 1.047,85 euro

Il modello QE55QN90BATXZT rappresenta un’altra ottima alternativa. Il pannello in questo caso è caratterizzato dalla tecnologia Neo QLED, a metà tra quella LED e quella OLED. La risoluzione rimane in 4K UHD con Quantum HDR integrato mentre, anche in questo caso, l’audio è curato in Dolby Atmos.

Pro Contro Pro Quantum HDR integrato

Comparto audio in Dolby atmos

Frame rate a 120 Hz Contro Sistema operativo Tizen non molto reattivo

Telecomando senza tastierino numerico

LG Ultra HD Active HDR

🖥️ Display: LED 📐 Dimensioni e peso: 124.4 x 8.71 x 72.6 cm; 14.3 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 50 Hz 🛒 Prezzo: 639,00 euro

La prima proposta targata LG è rappresentata dal modello 55UM7400PLB. Si tratta di una TV 55 pollici con display LED, un buon compromesso per chi non vuole spendere cifre esagerate. Questo apparecchio ha un ottimo pannello IPS 4K, che permette di distinguere una precisione cromatica fedele anche a 60 gradi di angolazione. Grazie all’Active HDR 4K i colori saranno sempre intensi e i dettagli ben definiti. Dispone, inoltre, della feature audio Ultra Surround, che permette di avere un’esperienza audio unica. Questa TV supporta il digitale terrestre di ultima generazione e possiede l’uscita video Component.

Pro Contro Pro HDR 10 integrato

Comparto audio Ultra Surround

Buon rapporto qualità prezzo Contro Sistema operativo webOS non molto reattivo

LG OLED evo Serie C2

🖥️ Display: OLED 📐 Dimensioni e peso: 122.2 x 4.51 x 70.3 cm; 14.6 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 1.499,99 euro

Il modello OLED55C24LA è uno dei migliori in assoluto. Esso, infatti, è dotato di pannello OLED eco Serie C2 con processore alpha 9 di quinta generazione. Quest’ultimo promette di offrire immagini iper-realistiche sfruttando una funzione di mappatura dei toni dinamica su più di 5000 zone per fotogramma.

Inoltre, la tecnologia Dolby Vision, unita ai 120 Hz di frame rate, offre la migliore fluidità dell’immagine per i gamer più esperti ed esigenti. L’audio è invece curato in Dolby Atmos con suono tridimensionale e profondo. Il prezzo in questo caso è di gran lunga superiore rispetto agli altri modelli.

Pro Contro Pro Schermo OLED di alta qualità con processore alpha 9 di quinta generazione

Comparto audio Dolby Atmos

Display HDR a 120 Hz Contro Sistema operativo webOS non molto reattivo

Prezzo alto

LG OLED evo Gallery Edition

🖥️ Display: OLED evo 📐 Dimensioni e peso: ‎122.2 x 2.72 x 69.8 cm; 21.3 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 1.486,40 euro

Chiudiamo questa sezione con una televisione dall’ottima qualità e dal prezzo poco più basso rispetto al modello precedente. Si tratta dell’OLED55G26LA, Smart TV 4K con schermo OLED evo appartenente alla serie Gallery Edition. Al suo interno è presente il processore alpha 9 di quinta generazione, capace di adattare la qualità delle immagini alle singole scene in riproduzione. L’audio, invece, è ancora una volta curato in Dolby Atmos. Rimane il frame rate a 120 Hz, che insieme al Dolby Vision, regala una delle migliori esperienze videoludiche in commercio.

Pro Contro Pro Schermo OLED di alta qualità con processore alpha 9 di quinta generazione

Comparto audio Dolby Atmos

Display HDR a 120 Hz Contro Sistema operativo webOS non molto reattivo

Prezzo alto

Sony BRAVIA KD-55X80K

🖥️ Display: LED 📐 Dimensioni e peso: ‎33.9 x 123.3 x 78.3 cm; 15 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 🛒 Prezzo: 749,99 euro

Sony è un competitor davvero molto agguerrito e anche uno dei pochi ad offrire la migliore esperienza smart integrata, grazie all’utilizzo dell’interfaccia Google TV. In questo caso riportiamo il modello KD-55X80K, dotato di pannello LED 4K UHD con HDR integrato e processore X1.

Il comparto audio surround Dolby Atmos, migliorato dagli speaker integrati di tipo X-Balanced, ha una resa eccezionale. Questo modello è anche compatibile con il servizio BRAVIA CORE, una piattaforma video ricca di film. Da segnalare anche la presenza della tecnologia Motionflow, ideale per migliorare tutte le scene d’azione più intense.

Pro Contro Pro Tecnologia Motionflow

Comparto audio Dolby Atmos

Sistema operativo Google TV Contro Prezzo più alto della media dei pannelli LED

Hisense ULED UHD 55U71HQ

🖥️ Display: ULED 📐 Dimensioni e peso: 7.6 x 123.3 x 71 cm; 15.3 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 648,99 euro

Il modello 55U71HQ di Hisense è probabilmente il migliore in assoluto. Si tratta di un prodotto completo sotto ogni punto di vista, venduto ad un prezzo nemmeno troppo alto. L’audio è in Dolby Atmos, mentre il pannello è di tipo ULED in 4k con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Il frame rate è a 120 Hz e dispone di una modalità chiamata Game Mode PRO, perfetta per tutti i gamer esperti.

Presente anche la tecnologia HDR 10+ Adaptive, in grado di rendere più luminosa qualsiasi tipo di scena. Peccato solo per la presenza del sistema operativo VIDAA in versione 6.0, non tra i migliori in assoluto.

Pro Contro Pro Frame rate a 120 Hz

Tecnologia HDR 10+ Adaptive

Ottimo rapporto qualità prezzo Contro Sistema operativo VIDAA non molto reattivo

Philips MiniLED UHD 55PML9507

🖥️ Display: Mini LED 📐 Dimensioni e peso: ‎2 x 170 x 100 cm; 19.3 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 1.280,89 euro

Chiudiamo questa sezione con Philips e, in particolare, con il modello 55PML9507. Si tratta di un televisore dotato di pannello a MiniLED con tecnologia Ambilight. Questa permette di modificare il colore di atmosfera in base alle scene in riproduzione. All’interno è invece presente il processore P5 AI e l’audio Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android TV e supporta gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

Pro Contro Pro Pannello IMAX ENHANCED a 120 Hz

Tecnologia Ambilight

Sistema operativo Android TV Contro Prezzo alto

Le migliori TV 55 pollici 4K economiche (sotto i 500 euro)

Xiaomi F2 55" Smart Fire TV

🖥️ Display: LED 📐 Dimensioni e peso: 122.58 x 30.97 x 77.79 cm; 11.26 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 🛒 Prezzo: 499,00 euro

Partiamo con il televisore più economico in assoluto: lo Xiaomi F2. Questo prodotto può contare sul sistema operativo Fire TV di Amazon. Il pannello integrato è di tipo LED e dispone di una risoluzione 4K Ultra HD. Il telecomando è di buona qualità e integra anche il microfono per poter interagire con Alexa in completa comodità. Presenti anche quattro tasti rapidi che avviano le applicazioni di streaming più popolari.

Pro Contro Pro Sistema operativo Fire TV

Telecomando con microfono integrato

Prezzo basso Contro Qualità audio non eccelsa

Abbastanza spesso

Samsung TV Crystal UHD modello AU7190</b

🖥️ Display: Crystal UHD 📐 Dimensioni e peso: 123.05 x 25.02 x 78.33 cm; 14.2 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 🛒 Prezzo: 459,99 euro

Torniamo a parlare di Samsung per proporre il modello UE55AU7190UXZT. Si tratta della miglior TV sotto i 500 euro per qualità generale del pannello. Quest’ultimo ha una risoluzione in 4K e una tecnologia di tipo Crystal UHD, presente anche su prodotti più costosi della stessa azienda. Molto interessante anche la presenza della tecnologie Adaptive Sound per un suono che si regola automaticamente alla scena in riproduzione. Per i gamer non manca invece il Motion Xcelerator, che migliora la fluidità delle immagini.

Pro Contro Pro Prezzo basso

Tecnologie Adaptive Sound, PurColor e Motion Xcelerator

Buon display Crystal UHD Contro Sistema operativo Tizen non molto reattivo

Telecomando senza tastierino numerico

Hisense 55" UHD 4K 2022 modello 55A6FG

📐 Dimensioni e peso: 123.2 x 29.1 x 77.3 cm; 11.5 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 🛒 Prezzo: 399,00 euro

Chiudiamo con un modello Hisense che ha un notevole rapporto qualità-prezzo. Questo televisore può contare sull’HDR Dolby Vision, sul sistema operativo VIDAA 5.0 e sui controlli vocali con Alexa e Google Assistant. La risoluzione in 4K UHD permette di riprodurre immagini di buona qualità.

Pro Contro Pro Controlli vocali con Alexa e Google Assistant

Tecnologia HDR Dolby Vision

Prezzo basso Contro Sistema operativo VIDAA non molto reattivo

Come scegliere una TV 55 pollici 4K

Una oculata scelta per l’acquisto di una TV 55 pollici 4k è sicuramente importante per evitare delusioni inaspettate. La prima cosa da tenere in considerazione è il gusto personale: le TV 55 pollici UHD sono di dimensioni piuttosto generose ed è bene scegliere un prodotto con un design piacevole e compatto. A seconda poi del budget a disposizione, è possibile scegliere la tipologia più adatta alle vostre esigenze.

Gli apparecchi a LED di solito sono i più economici ma non è sempre detto che acquistando un prodotto di fascia più alta si avrà una maggiore qualità visiva. Dipende, infatti, dalle varie tecnologie che troviamo nei pannelli. Altra cosa da tenere a mente è il comparto audio: l’esperienza sonora che abbiamo vedendo il nostro film preferito viene troppo spesso tralasciata.

Video

Le TV 55 pollici hanno diverse risoluzioni: dalla qualità di 720p HD Ready, al Full HD da 1080p (1920 x 1080 pixel) fino ad arrivare all’Ultra HD, anche detto 4k. Quelle 4k hanno una risoluzione di 2160p e il numero di pixel diventa 3840 x 2160. I pannelli 4k con HDR sono invece dotati di una immagine di qualità superiore, che permette di estendere la gamma dinamica delle immagini proprio come succede in campo fotografico.

La tecnologia dello schermo può essere di diverse tipologie. Per quanto concerne le TV LED, sono dotate di un pannello LCD retroilluminato con un angolo di visione limitato e sono piuttosto economiche rispetto alle più recenti OLED e QLED.

Audio

Il comparto audio di un televisore è nella maggior parte dei casi di qualità discreta, caratterizzato da bassi e alti abbastanza scarsi e piatti. È per questo motivo che le nuove TV UHD sono vendute solitamente in accoppiata con una Soundbar. Molte hanno invece il vantaggio di avere la tecnologia Dolby Atmos che ne migliora notevolmente la qualità sonora.

Connettività

Quasi tutti i televisori possono ormai contare su una interfaccia smart e sulle connettività wireless. Per quanto riguarda le varie uscite fisiche, invece, tra le più comuni troviamo:

Uscite fisiche Funzionalità HDMI è la porta che serve per collegare il televisore ad un apparecchio in alta definizione, ad esempio lo Sky Q o un Box TV. Di solito sono più di una, per fare in modo che l’utente connetta tutti i suoi dispositivi Porte USB sono utili per collegare hard disk, chiavette USB e altri dispositivi e quindi per vedere i vari contenuti multimediali direttamente nella TV Uscita ottica digitale serve per collegare una soundbar senza usufruire dello speaker stock della televisione. Se invece si dispone di una cassa non recente si può usufruire dell’AUX IN oppure delle due uscite RCA bianco/rosse con destra e sinistra separate Entrata AV IN serve per vedere i canali del digitale terrestre Entrata SAT a differenza dell’AV IN serve per vedere il satellitare Uscita Scart è utile per collegare gli apparecchi di vecchia generazione come registratori VHS ed altri Ingresso per SD Card non sono molte le TV da 55 pollici 4k che dispongono di quest’utile addon però si riescono a reperire con un’attenta ricerca Modulo CAM serve per poter vedere la TV a pagamento come ad esempio Tivùsat

Funzioni smart

Le funzioni smart dipendono dal sistema operativo installato di serie. Le interfacce migliori sono senza dubbio quelle proposte da Google, ovvero Google TV e Android TV, seguite immediatamente da quella Fire TV sviluppata da Amazon. Meno consigliate sono invece quelle proposte da Samsung (TizenOS), LG (webOS) e Hisense (VIDAA).

Prezzo

Infine, parliamo anche del prezzo. Una TV 55 pollici può costare anche meno di 400 euro, mentre un modello di ottima qualità supera i 1000 euro. Ciò è determinato dalla qualità generale del comparto audio e video, ma soprattutto dalla tecnologia del pannello. Come già accennato in precedenza infatti, quelli OLED sono molto più costosi dei classici LED.

Conclusioni

Scegliere la giusta televisione può non essere semplice come sembra. Vi consigliamo prima di tutto di provare a immaginare un possibile utilizzo, così da essere certi di includere tutte le funzioni più importanti. Così facendo, sarete sicuri di optare per il modello più adatto alle vostre esigenze.

Domande frequenti sulle migliori TV 55 pollici 4K Quale TV 55 pollici comprare nel 2023? Tra i migliori modelli di TV 55 pollici da comprare nel 2023 troviamo: Samsung TV UE55TU7190UXZT

Samsung TV OLED QE55S95BATXZT

Samsung TV Neo QLED QE55QN90BATXZT

LG TV LED 4K AI Ultra HD, 55UM7400PLB

LG OLED55C24LA Smart TV 4K 55

LG OLED55G26LA Smart TV 4K 55

Sony BRAVIA KD-55X80K

Hisense 55″ ULED UHD 55U71HQ

Philips 55PML9507 Smart TV MiniLED UHD 4K 55

Xiaomi F2 55″ Smart Fire TV

Samsung TV UE55AU7190UXZT

Hisense 55″ UHD 4K 2022 55A6FG Quali sono i migliori televisori 4K? I migliori modelli di TV 55 pollici 4K sono: Samsung TV OLED QE55S95BATXZT

Samsung TV Neo QLED QE55QN90BATXZT

LG OLED55C24LA Smart TV 4K 55

LG OLED55G26LA Smart TV 4K 55 Gallery Edition

Sony BRAVIA KD-55X80K

Philips 55PML9507 Smart TV MiniLED UHD 4K 55 Quanto costa Samsung 55 pollici 4K? Il prezzo di una Samsung 55 pollici 4K parte da circa 450 euro e può superare anche i 2000 euro a seconda della tecnologia del pannello e la qualità audio e video.

