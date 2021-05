Le migliori tastiere gaming offrono vantaggi imperdibili nel gioco competitivo, se giocate online in maniera competitiva, uno degli accessori che non può mancare al vostro PC è una delle migliori tastiere gaming.

Le migliori tastiere gaming sono studiate per offrire le migliori prestazioni possibili durante i giochi più veloci e frenetici. Vediamo in questa guida le migliori selezionate da noi di Telefonino.net.

Razer Huntsman

Con i tasti ottici lineari della Razer Huntsman hai una risposta immediata grazie all'attuazione ottica da 1.0 mm, dato che ogni battuta viene registrata attraverso la luce, garantendoti un vantaggio immediato in ogni competizione.

Tasti PBT a doppia iniezione: utilizzando un doppio strato PBT per una maggiore durata, questi tasti sono progettati per mantenere la loro struttura durante gli allenamenti e le competizioni intense.

Con la memoria integrata ti fai trovare pronto al combattimento in un attimo attivando fino a 5 configurazioni di profilo nella memoria integrata o archiviando su cloud le tue impostazioni personalizzate.

Cavo Type-C staccabile, e il fermo di sicurezza assicura che i cavi restino collegati durante tutto il gioco.

Corsair Strafe RGB MK.2

La tastiera Corsair Strafe RGB MK.2 ha switch meccanici 100% Cherry MX Silent RGB, cioè forniscono elevate prestazioni e il vantaggio competitivo dei tasti meccanici, con un 30% di rumorosità in meno.

Fino a 8 MB di storage integrati per la memorizzazione di profili: salva effetti di illuminazione e macro per un accesso universale ai tuoi profili su qualsiasi PC, senza richiedere driver o software aggiuntivi.

Retroilluminazione dinamica e multicolore per ciascun tasto: regola il colore e il livello di illuminazione di ciascun tasto, per animazioni ed effetti sofisticati e cinematografici.

Comandi dedicati per il volume e la riproduzione multimediale: sfrutta il controllo per regolare l’audio al volo, senza interrompere il gioco.

Porta USB passante: fornisce un comodo accesso a una porta USB aggiuntiva per il mouse o le cuffie con microfono.

Logitech G613 Lightspeed

La tastiera Logitech G613 Lightspeed ha una frequenza di aggiornamento ‎ultraveloce 1 ms‎, più reattivo della maggior parte delle tastiere gaming cablate per PC

Romer G Tactile: gli switch meccanici Romer-G Tactile sono precisi e offrono la massima silenziosità e testate per ben 70 milioni di clic.

E' una tastiera gaming senza fili con velocità e accessibilità migliorate, con ‎‎6 tasti G programmabili per avere sempre a portata sequenze macro personalizzate e ‎comandi in-app.

Goditi la velocità della luce, connetti più dispositivi e passa da ‎modalità wireless LIGHTSPEED alte prestazioni con ricevitore USB, a Bluetooth in ‎modo rapido e semplice.

Corsair K55 RGB Pro

Con la tastiera Corsair K55 RGB Pro illumini il tuo desktop con sei effetti di illuminazione integrati, assegni un colore a ciascuna zona di illuminazione.

Sei tasti macro dedicati: attiva in un solo colpo funzioni, tasti di scelta rapida o la pressione dei tasti grazie ai sei tasti macro dedicati, facilmente configurabili grazie al software CORSAIR iCUE.

Design resistente all’infiltrazione di polvere e liquidi: il grado di protezione IP42 rende la tastiera resistente ad incidenti fortuiti, consentendoti di giocare senza interruzioni.

Un morbido poggiapolsi in gomma consente di ridurre lo sforzo, consentendoti di giocare comodamente più a lungo, grazie alla superficie ruvida e antiscivolo.

Tasti dedicati per il volume e la riproduzione multimediale: consentono di controllare comodamente la riproduzione multimediale e di regolare all'istante il volume, senza interrompere il gioco.

Omoton RGB

La Omoton RGB ha ben 88 tasti in blue switches senza conflitti, è sensibile al tatto, con feedback veloce e suono piacevole. Ben 8 modalità di luce retroilluminata intercambiabili e 6 modalità personalizzabili dei tasti illuminati.

E' una tastiera meccanica TKL italiana durevole e comoda, con pannello di metallo e struttura ABS.