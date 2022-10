La scelta di un orologio digitale ricade sulle nostre esigenze quotidiane in base alle sue caratteristiche tecniche e di funzionalità. Tener conto di tutti i dettagli non è spesso facile, anzi. Il design è sicuramente un aspetto importante da tenere in considerazione visto che poi l’orologio scelto si abbinerà al nostro outfit quotidiano. Una delle marche più famose e storiche è sicuramente Casio, che offre un ampio portafoglio di prodotti. Se siete quindi alla ricerca del miglior orologio digitale economico o di lusso, siete assolutamente nel posto giusto.

Gli orologi sono di solito unisex, ma è possibile trovare anche dei modelli specifici per uomo o donna e anche modelli di orologi digitali per bambini. Alcuni particolari da tenere in considerazione sono sicuramente i materiali utilizzati, le varie funzioni di cui dispone, il tipo di display presente ed ovviamente il tipo di cinturino. Molti appassionati di orologi cercano anche alcune funzioni specifiche che possiamo incontrare in determinati modelli. Fatte quindi le dovute premesse, partiamo subito con la lista dei migliori orologi digitali economici e di lusso per uomo e donna.

I migliori orologi digitali 2022 (per uomo e donna)

Come sicuramente avrete capito dall’introduzione, abbiamo deciso di suddividere la nostra guida in tre parti principali, in cui andremo alla ricerca dei migliori orologi digitali per rapporto qualità prezzo, per poi passare a quelli di lusso e quelli più economici. Mettetevi comodi, perché i modelli riportati saranno tanti e tutti sicuramente da tenere in considerazione.

Casio W 202

📐 Dimensioni 38,9 mm x 35,0 mm x 9,4 mm 💦 Impermeabilità Si (5 bar) 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni Cronometro, allarme giornaliero, calendario automatico 💰 Prezzo 24,99 euro

E non potevamo ovviamente non partire dalla regina degli orologi da polso digitali economici. Casio tornerà spesso all’interno di questa lista e il primo prodotto che proponiamo è il modello W 202. Quest’ultimo è caratterizzato da linee classiche e un look che contraddistingue il marchio in maniera chiara e semplice. In molti hanno provato ad imitarlo, ma visto il prezzo molto basso e il suo livello di iconicità, tanto vale puntare direttamente per l’originale.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design semplice e minimale Materiali non molto resistenti Funzioni cronometro, allarme giornaliero, calendario automatico incluse Impermeabile

Casio W 202 è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 24,99 euro

Sector No Limits Orologio da uomo, Collezione EX-28

📐 Dimensioni 52, 3 x 46 mm 💦 Impermeabilità Si (5 atm) 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni Cronometro, sveglia 💰 Prezzo 43,95 euro

Dallo stile minimale, passiamo a quello un po’ più aggressivo ed evidente. Stiamo parlando dell’orologio digitale Sector No Limits appartenente alla collezione EX-28. I materiali di costruzione sono resina e poliuretano, assemblati e modellati per riuscire ad offrire un look sicuramente molto maschile e che di certo non passa inosservato. La chiusura è una classica a fibbia, mentre il diametro della cassa è di 52, 3 x 46 mm.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Materiali resistenti Il cinturino potrebbe essere troppo corto per qualcuno Funzioni cronometro e sveglia Impermeabile

Sector No Limits Orologio da uomo, Collezione EX-28 è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 43,95 euro

Sector No Limits Orologio Digitale al Quarzo Donna

📐 Dimensioni 40,4 x 45,1 mm 💦 Impermeabilità Si (5 atm) 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni Cronografo, cronometro, sveglia, calendario automatico, funzioni sportive 💰 Prezzo 44,1 euro

Nel caso in cui abbiate apprezzato il modello precedente, ma preferiate un look più femminile, allora la risposta migliore è data dal Sector No Limits al quarzo. Il suo design è molto simile a quello precedente, ma è caratterizzato da linee più semplici e più adatte ad un polso da donna. In più, il suddetto orologio digitale economico dispone di alcune delle funzioni sportive più richieste, come: il cronografo, il cronometro, la resistenza all’acqua e funzioni che tengono sotto controllo dati e performance.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Funzioni sportive Il cinturino potrebbe sporcarsi velocemente Funzioni cronometro, cronografo, calendario automatico e sveglia Impermeabile

Sector No Limits Orologio Digitale al Quarzo Donna è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 44,1 euro

Amazfit Neo

📐 Dimensioni 20.6 x 2 x 1.17 cm 💦 Impermeabilità Si (5 atm) 💡 Illuminazione Si, Always On 📱 Funzioni Cronografo, cronometro, sveglia, calendario automatico, sensori sportivi, rilevamento sonno, ricezione notifiche, frequenza cardiaca 💰 Prezzo 45,99 euro

Passiamo adesso all’analisi di un’orologio simile Casio nel design, ma che in realtà nasconde tante funzionalità smart. Amazfit Neo è infatti definito come smartwatch, con un display da 1,2 pollici always on. Nonostante il suo look classico infatti, dispone di: monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del sonno, di resistenza all’acqua fino a 5 atm e di notifiche di messaggi, chiamate telefoniche e applicazioni. La sua durata della batteria è garantita 28 giorni. Sicuramente il miglior orologio digitale economico per chi vuole apparire casual, ma allo stesso tempo poter contare su tante funzioni smart.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Funzioni smart in un design classico Batteria di 28 giorni (tanto ma inferiore ai classici orologi) Display always on da 1,2 pollici Impermeabile

Amazfit Neo è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 45,99 euro

Casio Orologio da Uomo

📐 Dimensioni Diametro 44 mm 💦 Impermeabilità Si (100 metri) 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni Cronometro, timer, allarme giornaliero, calendario automatico 💰 Prezzo 29,00 euro

Proprio come promesso, torniamo a parlare di una delle migliori marche di orologi digitali. Stiamo ovviamente parlando di Casio, che in questo caso propone un modello sicuramente più adatto ad un pubblico maschile e che per certi versi ricorda il Sector visto in precedenza. Tra i miglioramenti rispetto al modello classico troviamo: materiali più resistenti, resistenza all’acqua fino a 100 metri, durata della batteria garantita fino a 10 anni e funzioni di cronometro e timer avanzate. Carina anche l’icona della zona sulla mappa ben visibile nel display superiore.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Materiali resistenti Il cinturino potrebbe rovinarsi presto Durata batteria 10 anni Impermeabile fino a 100 metri

Casio Orologio da Uomo è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 29,00 euro

Garmin Vívomove HR Orologio Smart

📐 Dimensioni 4.3 x 1.16 x 4.3 cm 💦 Impermeabilità Si (5 atm) 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni conta passi, distanza, calorie bruciate, piani di scale saliti, visualizzazione delle notifiche, controllo del player musicale dello smartphone e molto altro 💰 Prezzo 185,00 euro

Tra i migliori orologi digitali vogliamo includere anche una sorta di ibrido, che include: una parte analogica, una parte digitale e persino una parte smart. Stiamo parlando del Garmin Vívomove HR, dotato di un look elegante e in grado di contenere un piccolo display LED, oltre che diverse funzionalità intelligenti. Tra quelle più interessanti troviamo: conta passi, distanza, calorie bruciate, piani di scale saliti, visualizzazione delle notifiche, controllo del player musicale dello smartphone e molto altro. Disponibile sia per uomo che per donna.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Funzioni smart in un design classico Batteria di soli 5 giorni Display LCD discreto e che non incide sul design Prezzo abbastanza alto Impermeabile

Garmin Vívomove HR Orologio Smart è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 185,00 euro

Diesel Crusher Orologio Digitale da Uomo

📐 Dimensioni 15 x 46 mm 💦 Impermeabilità Si (5 atm) 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni Cronometro, timer, allarme giornaliero 💰 Prezzo 111,2 euro

Restiamo sui prezzi un po’ più alti per parlare dell’orologio digitale Diesel Crusher, dotato di semplicissime opzioni digitali, ma di un design che contraddistingue il brand, soprattutto lato cinturino. Si tratta sicuramente di un modello dedicato più ad un pubblico maschile e che include tutte le funzioni basilari dei prodotti di questo tipo: cronometro, timer e avviso. Il cinturino in dotazione è personalizzato Diesel in Nylon e la cassa è resistente all’acqua fino a 5 atm.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Orario stile LED Prezzo abbastanza alto Cinturino in nylon personalizzato Diesel Display un po’ buio quando non illuminato Impermeabile

Diesel Crusher Orologio Digitale da Uomo è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 111,2 euro

Casio Orologio digitale al quarzo da donna con cinturino in acciaio inox

📐 Dimensioni 12 x 7 mm 💦 Impermeabilità Si (WR) 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni Cronometro, allarme giornaliero, timer 💰 Prezzo 38,29 euro

Chiudiamo questa prima sezione con quello che può essere considerato come il miglior orologio digitale da donna per rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando del Casio al quarzo con cinturino in acciaio inox. Si tratta di uno dei modelli più venduti dall’azienda e che unisce lo stile classico del brand all’eleganza del cinturino in acciaio stile maglia milanese. Ovviamente è resistente all’acqua e dispone delle classiche funzioni digitali: timer, cronometro e allarme giornaliero.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design semplice ed elegante Materiali non molto resistenti Funzioni cronometro, allarme giornaliero, timer incluse Quadrante digitale abbastanza piccolo Impermeabile

Casio Orologio digitale al quarzo da donna con cinturino in acciaio inox è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 38,29 euro

I migliori orologi digitali di lusso

Dopo aver elencato i migliori orologi digitali per rapporto qualità prezzo, possiamo concentrare l’attenzione su quelli di lusso, categoria guidata da un solo brand preponderante: Michael Kors.

Michael Kors Smartwatch GEN 6 Connected

📐 Dimensioni 6,7 x 44 mm 💦 Impermeabilità Si (3 bar) 💡 Illuminazione Si, display OLED always on 📱 Funzioni Funzioni smart di Wear OS 💰 Prezzo 377,52 euro

Quando un brand di alta moda decide di lanciarsi nel mondo degli orologi digitali cerca ovviamente di farlo in maniera completa ed elegante. Ecco perché il Michael Kors Smartwatch GEN 6 Connected si presenta con un look molto premium e con funzioni smart basate sul sistema operativo Wear OS di Google. Il suddetto orologio digitale può infatti contare sull’assistenza di Alexa e Google Assistant, su un sensore per la frequenza cardiaca, GPS, notifiche per smartphone, NFC per i pagamenti con Google Pay, sensori sportivi e molto altro ancora. Disponibile in diversi modelli sia da donna che da uomo.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Funzioni smart in un modello di lusso Prezzo molto elevato NFC per pagamenti con Google Pay Durata della batteria di poco più di un giorno Impermeabile

Michael Kors Smartwatch GEN 6 Connected è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 377,52 euro

Michael Kors Smartwatch GEN 5E

📐 Dimensioni 9 x 43 mm 💦 Impermeabilità Si (3 bar) 💡 Illuminazione Si, display OLED always on 📱 Funzioni Funzioni smart di Wear OS 💰 Prezzo 260,00 euro

Per tutti coloro che sono alla ricerca delle stesse caratteristiche viste nel modello precedente, ma desiderano spendere un po’ di meno, riportiamo il modello di orologio digitale Michael Kors Smartwatch GEN 5E, appartenente ad una generazione precedente, ma sempre caratterizzata da un look premium ed elegante. In particolare, proponiamo qui il modello femminile (c’è anche quello maschile), reso unico da un quadrante circondato da piccoli diamantini e un cinturino in acciaio classico. Sotto la scocca troviamo le solite funzioni smart di Wear OS.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Funzioni smart in un modello di lusso Prezzo abbastanza elevato Tanti modelli diversi per uomo e donna Durata della batteria di poco più di un giorno Impermeabile

Michael Kors Smartwatch GEN 5E è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 260,00 euro

I migliori orologi digitali economici

E dopo gli orologi digitali eleganti, possiamo infine passare alla ricerca del miglior orologio digitale economico in commercio. Anche in questo caso abbiamo deciso di proporre due alternative, anche se siamo abbastanza certi che l’unico re indiscusso di questa categoria sia sempre e solo il modello di Casio.

Casio Orologio Digitale al Quarzo Unisex-Adulto

📐 Dimensioni 35 mm x 8 mm 💦 Impermeabilità Si 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni Cronometro, allarme giornaliero, calendario automatico 💰 Prezzo 24,99 euro

Lo avrete visto al polso di centinaia e centinaia di persone diverse, poiché l’orologio digitale al quarzo modello F-91W di Casio è indubbiamente il prodotto della categoria più venduto in assoluto. Questo dispone infatti di un design iconico e di funzioni basilari che in realtà non tutti i modelli su questa fascia di prezzo possono vantare: luce LED, avviso giornaliero, calendario automatico e cronometro. Il suo prezzo non arriva neppure a 20 euro e ciò lo ha reso l’orologio digitale economico più popolare in commercio.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design semplice e minimale Illuminazione leggermente sottotono Funzioni avviso giornaliero, calendario automatico e cronometro Impermeabile

Casio Orologio Digitale al Quarzo Unisex-Adulto è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 19,89 euro

VDSOW orologio da uomo sportivo digitale

📐 Dimensioni 8 x 7.7 x 5.9 cm 💦 Impermeabilità Si, 50 (metri) 💡 Illuminazione Si, LED 📱 Funzioni Cronometro, sveglia, timer 💰 Prezzo 17,89 euro

E chiudiamo infine con uno degli orologi digitali economici più venduti su Amazon. Il modello VDSOW cerca infatti di imitare i modelli da uomo più aggressivi, offrendo il tutto ad un prezzo inferiore a 18 euro. Il risultato è assolutamente promosso, grazie soprattutto alla presenza di illuminazione LED, stile militare, sveglia, timer e anche impermeabilità garantita fino a 50 metri. Consigliato soprattutto a chi fa tanta attività sportiva.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design militare a basso costo Illuminazione verde non bellissima Funzioni cronometro, sveglia, timer Impermeabile

VDSOW orologio da uomo sportivo digitale è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 17,89 euro

Come scegliere un orologio digitale

Un orologio digitale è un acquisto sempre utile sia per quanto riguarda la sua principale funzione, quella di leggere l’ora, sia per un investimento a lungo termine. Questo perchè gli orologi digitali hanno una durata complessiva molto lunga e per questo possono considerarsi un acquisto sempre utile.

L’orologio digitale da polso, a differenza di uno generico, ha il pregio di essere più preciso nel leggere l’ora. Esso infatti permette di visualizzare in un attimo che ore sono, ed anche i secondi precisi, tutto in qualsiasi condizione. Molti orologi digitali hanno la possibilità di avere uno schermo illuminato capace di essere visto anche durante alcune situazioni con poca luce.

Sempre rispetto ai comuni orologi generici, quelli digitali hanno anche diverse funzionalità di base come la visione della data, o il cronometro ad esempio. Un’altra caratteristiche che gioca a favore degli orologi digitali è sicuramente la resistenza, visto che non sono presenti particolari movimenti che derivano da ingranaggi meccanici molto delicati. Esistono in commercio anche degli ibridi che hanno sia una funzione analogica pur essendo a tutti gli effetti degli orologi da polso digitali.

Inoltre, possono essere usati in diverse situazioni grazie ai diversi materiali che compongono i cinturini. Un orologio digitale in metallo è sicuramente più indicato per un’ambito lavorativo, viceversa uno con il cinturino in plastica è pensato per gli sportivi oppure per i bambini.

Orologio digitale multifunzione

L’orologio digitale multifunzione è spesso il prodotto maggiormente richiesto dalla clientela che è alla ricerca del modello più affine alle proprie abitudini. Gli orologi multifunzioni da polso sono davvero svariati ed hanno tutti delle caratteristiche e prezzi differenti a seconda di ciò che si vuole.

Gli orologi da polso con sveglia integrata permettono di fatto di sostituire il nostro smartphone ed avere quindi meno onde elettromagnetiche all’interno della nostra camera da letto. La sveglia però non è solo per chi vuole svegliarsi presto, ma può servire anche come timer.

Un’altra feature che molti utenti richiedono è quella dell’impermeabilità. Avere un orologio digitale subacqueo per alcune persone è fondamentale. Questa particolare funzione è pensata per chi lavora a stretto contatto con liquidi oppure usa il proprio orologio sub digitale anche durante la doccia.

Un’altra peculiarità molto ricercata è sicuramente il display illuminato. Un orologio a led da polso con schermo illuminato è utile sia in condizioni con poca luce ma anche semplicemente per vederci meglio. Gli orologi luminosi da polso permettono una maggiore lettura dell’ora e una piacevole esperienza d’uso.

Una funzione che ha praticamente ogni orologio digitale è il cronometro integrato che permette di far partire un timer in modo semplice e veloce.

Infine, per gli sportivi più esigenti, esiste anche l’orologio digitale con l’altimetro. Esso permette di stabilire a che altitudine ci si trova mediante la misurazione della pressione atmosferica.

Insomma, queste sono le principali funzioni che si possono trovare nei più svariati orologi da polso presenti nel mercato.

Dimensioni

La giusta dimensione adatta al nostro polso è fondamentale per godere appieno di tutte le caratteristiche del prodotto appena acquistato. Gli orologi grandi da polso sono indicati per le persone che hanno un polso che ha bisogno di un orologio più grande per essere coperto. Un orologio digitale grande è spesso utile per avere sempre a prima vista tutte le informazioni necessarie come l’ora, la data ed altre.

Orologi da polso grandi sono di solito la prima scelta anche per quelle persone che non hanno una buona vista e necessitano di un prodotto dalle grandi dimensioni.

Per chi ha un polso più sottile e per i più piccini esiste anche la variante di un orologio digitale piccolo, che ha delle dimensioni modeste. Per questo un prodotto del genere dev’essere un orologio digitale sottile come design.

Scegliere un orologio tenendo conto della sua dimensione è molto importante perché acquistando un prodotto troppo piccolo non avremo sicuramente una bella esperienza sia per quanto riguarda la ridotta visione sia per la nostra insoddisfazione. Per questo la scelta di un orologio digitale è fondamentale per non restare scontenti una volta acquistato. Le nostre linee generali possono aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze, tuttavia il tutto dipende anche dai vostri gusti. Non esiste dunque una regola, ci sono molte persone che amano la compattezza e quindi scelgono un prodotto compatto a priori, mentre ne esistono altre che la pensano in modo differente ed avere un orologio digitale dalle dimensioni medio-grandi è di solito la scelta preferita.

Per concludere, la grandezza del prodotto scelto è relativa visto che bisogna tenere conto anche di altri fattori come alcune funzionalità presenti e ovviamente il rapporto qualità prezzo che il prodotto detiene.

Display

Il display a LED è di solito la prima cosa che un utente tiene in considerazione quando deve acquistare un nuovo orologio digitale, per questo è molto importante scegliere bene il più adatto alle proprie esigenze.

Di orologi digitali ne esistono molti in commercio e stabilire quale sia migliore o peggiore è davvero difficile. L’importante è avere le idee chiare sul tipo di schermo che più ci aggrada.

L’orologio con display digitale è di solito il più indicato per tutte quelle persone che hanno uno stile di vita movimentato e che vogliono controllare l’ora il più velocemente possibile.

Grazie al display dell’orologio digitale è possibile accedere anche ad altre funzionalità come il cronometro o l’altimetro. Per questo la scelta di un orologio a display digitale è molto importante se siamo alla ricerca di alcune specifiche particolari. A differenza dei modelli analogici, un orologio led da polso è dotato di alcune funzioni esclusive che difficilmente troviamo su quelli standard.

Il display di un orologio digitale è a led, di solito, e questo permette, anche considerata la grandezza minima dello schermo, una buona autonomia.

Un orologio a led da uomo ha di solito dei colori più freddi, mentre, la versione da signora è disponibile con delle colorazioni più adatte al sesso femminile.

Cinturino: materiali e colori

Oltre alla scelta delle dimensioni e del display un altro aspetto molto importante è sicuramente il tipo di cinturino prescelto. I materiali che compongono i cinturini possono essere di gomma, acciaio, oro, titanio oppure in pelle o stoffa.

L’eleganza è sicuramente un fattore importante quando siamo di fronte a dover scegliere un orologio. Alcuni materiali come la pelle o la stoffa sono si eleganti e belli da vedere ma anche molto fragili. I cinturini in pelle ad esempio sono molto sensibili, ma molte persone amano l’effetto vissuto che dona questo materiale dopo alcuni mesi di utilizzo.

Il materiale più comune su un orologio digitale è la gomma. Un orologio digitale in gomma, infatti, può essere pulito ed è indicato per tutti anche per i più esigenti. Il vantaggio che ha questo materiale è quello di offrire molte colorazioni e di essere impermeabile.

Un orologio digitale colorato è spesso la prima scelta dei giovani oppure del pubblico femminile, sempre alla ricerca di colori sgargianti e che si abbinano al proprio look. Un orologio digitale nero invece è più sobrio e pensato per un pubblico non troppo esigente.

Oltre al fattore estetico è molto importante anche la resistenza. Materiali come l’oro, l’acciaio e il titanio permettono di avere un prodotto molto resistente.

Conclusioni

A questo punto non possiamo far altro che spostarci verso le conclusioni di questa guida sui migliori orologi digitali in commercio. Speriamo quindi che la nostra divisione vi abbia aiutato a scegliere il modello di orologio digitale più adatto alle vostre esigenze, sia per quanto riguarda le funzioni che il design. Qualora così non fosse, vi invitiamo comunque a leggere attentamente la sezione dedicata alla scelta dell’orologio digitale, così da poter essere sempre certi della scelta da fare in fase di acquisto.

Domande frequenti sugli orologi digitali

Online sono tante le domande frequenti sugli orologi digitali e per questo motivo abbiamo deciso di rispondere ad alcune di queste in maniera semplice e precisa.

Quali sono i migliori orologi digitali?

Tra i migliori orologi digitali in commercio troviamo:

Casio Orologio Digitale al Quarzo Unisex-Adulto

Casio W 202

Sector No Limits Orologio da uomo, Collezione EX-28

Sector No Limits Orologio Digitale al Quarzo Donna

Amazfit Neo

Garmin Vívomove HR Orologio Smart

Diesel Crusher Orologio Digitale da Uomo

Casio Orologio digitale al quarzo da donna con cinturino in acciaio inox

Michael Kors Smartwatch GEN 6 Connected

Quanto costa uno smartwatch?

il prezzo di uno smartwatch dipende in genere dalle funzioni offerte. Esistono smartwatch economici da circa 60 euro, ma anche modelli di lusso e premium da oltre 400 euro.

Qual è il miglior orologio sportivo?

Tra i migliori orologi sportivi di questa lista troviamo:

Sector No Limits Orologio da uomo, Collezione EX-28

Sector No Limits Orologio Digitale al Quarzo Donna

Amazfit Neo

Garmin Vívomove HR Orologio Smart

VDSOW orologio da uomo sportivo digitale

